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Tedbirlerin etkisini 1 hafta içinde göreceğiz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, koronavirüs salgınının yayılmasına karşı alınan son tedbirlerin etkisini 1 hafta 10 gün içinde göreceklerini söyledi. Doç. Dr. Turan, "Eğer bir alanda hasta sayısı 10'sa ve bu ertesi gün 20’ye çıkıyorsa burada bir önlem alındığında hasta sayısının 15 olması artış hızında azalma demektir. Beklenti aslında tam da bu" dedi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Kasım 2020 Çarşamba 15:15
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Tedbirlerin etkisini 1 hafta içinde göreceğiz

ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada, koronavirüs kısıtlama tedbirlerini değerlendirdi. Doç. Dr. Turan, açıklanan tedbirlerin öncelikle vaka artış hızını düşürmek için yapıldığını söyledi. Doç. Dr. Turan, "Bunu aslında en basit dille anlatacak olursak; eğer bir alanda hasta sayısı 10'sa ve bu ertesi gün 20'ye çıkıyorsa burada bir önlem alındığında hasta sayısının 15 olması artış hızında azalma demektir. Bu da doğru şeylerin yapıldığını gösterir. Beklenti aslında tam da bu; artış hızında bir azalma görmek ve bunu gün gün tespit etmek. Zaten aldığımız önlemlerin etkisini bir hafta 10 gün sonra görebileceğiz. Biz sağlık çalışanları olarak sağlık hizmetimizi devam ettirirken de artış hızının azalıp azalmadığını çok yakinen hissediyoruz" diye konuştu.

'KURALLARA UYULURSA ARTIŞ HIZI AZALACAK'

Doç. Dr. Turan, kurallara uyulmazsa hastalığın artış hızının devam edeceğine dikkat çekerek, "Bu olayın halkımızı daha çok sıkıntıya sokacağını biliyoruz. Bu yüzden eğer bu önlemlere uyulursa şayet hastalığın artış hızında bir azalma sağlayabileceğimize inanıyoruz. Halkımızdan beklentimiz bu kurallara birebir harfiyen uymaları. Eğer bu kurallara uyulursa sonuçları yakın zamanda göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'BİR SONRAKİ ADIMDA KAPSAM GENİŞLEYEBİLİR'

Doç. Dr. Turan, sokak kısıtlamasının kapsamının genişleme ihtimaline ilişkin de, "Alınan tedbirlere vatandaşlar tarafından tamamıyla uyulmaması durumunda bir sonraki adımın tümüyle sokağa çıkma yasağı olabileceğini biliyoruz. Bu her zaman gündemde olan bir konu olacak. Çünkü bu önlemlerle beraber eğer artış hızını azaltabilirsek inşallah ihtiyacımız kalmayacak. Ama eğer ki bu önlemlere yeterince ve gerekli bir şekilde uyulmazsa mutlaka gelebilir. Biz tamamıyla halkımızın bu hastalığa yakalanmaması adına çalışıyoruz. Hiçbir salgın hakikaten hastanede yenilmez. Bu, halk arasında, toplumda bu önlemlerin alınmasıyla birlikte sayıların azaltılmasıyla, bulaşın azaltılmasıyla olur. Bu kurallara uydukları andan itibaren bu artışın azaldığını kendileri de yakinen hissedecekler ve görecekler. Çünkü halk arasında çok yaygın olan bir söylem var; 'çember daraldı' diye. Bu önlemler sonucunda bunun azaldığını kendileri de hissedecekler" dedi.

'UZAKTAN EĞİTİM UZATILABİLİR'

Doç. Dr. Turan, eğitim ve öğretim yılının 2’nci döneminin de uzaktan eğitim şeklinde olma ihtimaline ilişkin de, "Bu ihtimal her zaman var. Çünkü biz açıldıktan sonraki süreçte de hakikaten en kontrollü şekilde açılması için önerilerimizi vermiştik. O noktada gitti. Ama sonuçta bu ortamlar, sınıflar kapalı mekanlar. Bu risk her zaman var. O yüzden 31 Aralık’a kadar olan süreçte olacak vaka sayılarındaki değişime göre yeniden kararlar alınabilir, bu uzatılabilir. Bunda herhangi bir anormallik olmaz. Böyle bir durum her zaman var" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema TuranKoronavirüs SalgınıTedbirler
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