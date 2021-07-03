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Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8 oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı, 8'e yükseldi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
03 Temmuz 2021 Cumartesi 15:12
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Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8 oldu

(Tekirdağ), (DHA)

Remzi Zabınoğlu, bugün hayatını kaybederken, hastanede 7'si entübe 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Çorlu'da, perşembe gününden itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam, Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Nurcihan Engin ve Turan Vardı yaşamını yitirdi. Bugün de Remzi Zabınoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı, 8'e çıktı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 11 kişi taburcu edilirken, hala 7'si entübe 10 kişinin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağIçkiSahteölüm
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