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Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne 27 ülkeden 560 hasta geldi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Eylül 2021 Cuma 11:00
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Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne 27 ülkeden 560 hasta geldi

TEKİRDAĞ - TEKİRDAĞ'da, aralık ayında açılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde, bugüne kadar 27 ülkeden 560 yabancı hasta tedavi edildi. Başhekim Opr. Dr. Lütfi Çağatay Onar, Türkiye'de uzman hekime ulaşmanın da önemine değinerek, "Özellikle kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi, onkolojik ve gastrointestinal cerrahi olmak üzere sağlık turizmi hastalarının başvurusu yoğun oluyor" dedi.

Tekirdağ'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı ve 6 Aralık 2020'den itibaren hasta kabulüne başlanan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, özellikle Balkan ülkeleri başta olmak üzere yabancı hastaların ilgi odağı oldu. Açıldığı günden ağustos ayı sonuna kadar hastaneye Kuzey Makedonya'dan 82, Bulgaristan'dan 64, Rusya'dan 58, Almanya'dan 57, Karadağ, Avusturya, Sırbistan, Romanya, Yunanistan, Ukrayna, ABD ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 27 ülkeden 560 hasta gelerek tedavi oldu. Hastane yetkilileri, eylül ayı itibarıyla bu sayının 600'ü geçtiğini söyledi.   

'ÜLKEMİZDE UZMAN HEKİME ULAŞMA KOLAYLIĞI VAR'

Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Lütfi Çağatay Onar, sağlık turizmine değer verdiklerini vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) ile yaptıkları iş birliğinin de önemli sonuçları olduğunu söyledi. Tüm Balkan ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen hastalarının olduğunu Onar, yoğun olan yabancı hastalarının özellikle Türkiye'de uzman hekimlere daha kolay erişebilmeleri için tercih ettiğini söyleyerek, "Özellikle kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi, bunun yanında onkolojik ve gastrointestinal cerrahi olmak üzere sağlık turizmi hastalarının başvurusu yoğun oluyor. Tabi bu bahsi geçen ülkelerde uzman hekime ulaşmak biraz zor, meşakkatli bir süreç. Ülkemizde uzman hekime ulaşmanın kolaylığı, aynı zamanda tıbbi görüntüleme hizmetlerinin kaliteli ve nitelikli olması, özellikle ülkemizin ve hastanemizin seçilmesinin etkenleri arasında. Tabi kamu satış tarifesi üzerinden belli bir ücret tarifesi var bunu bakanlığımız belirliyor" dedi.

'600 BİN HASTAYA TEDAVİ UYGULANDI'

Başhekim Onar, 1400 kişinin çalıştığı hastanede açıldığı günden bu yana acil dışında 600 bin hastaya tedavi uygulandığını belirtip, "Günlük ortalama 120-140 civarı lokal ve genel ameliyat, 20 kadar anjiyo, anjioplasti işlemi, bunun yanında 20'ye yakın lokal ameliyat yapılmakta. Bunun dışında hasta yoğunluğunu yurt dışından gelen hastalar oluşturuyor" diye konuştu. 

DHA

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Tekirdağ Şehir Hastanesi27 ülkeden 560 Hasta
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