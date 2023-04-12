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Titreyen Eller Parkinson Habercisi Olabilir

Günümüzde, ileri yaşlarda en sık görülen hastalıklardan biri parkinson hastalığıdır. Günlük hayatı olumsuz yönde etkileyen bu hastalık kişilerin hayatlarını oldukça zorlaştırmaktadır. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Özlem Çakır Parkinson hastalığı ile ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu.

12 Nisan 2023 Çarşamba 19:21
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Titreyen Eller Parkinson Habercisi Olabilir

İSTANBUL- Uzm. Dr. Özlem Çakır, “Hareket bozukluğu hastalıklarından en çok bilineni parkinson hastalığıdır. Parkinson hastalığı, dopamin üreten beyin hücrelerinin kaybı sonucu ortaya çıkar. Dopamin, hareketlerimizin düzenli ve doğru çalışması için gereklidir. Parkinson hastalığı, genellikle erkeklerde daha sık görülür. Yavaş ilerleyen bir hareket bozukluğudur. Hastalık genellikle 60 yaşında başlar. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bazı kimyasal maddelerin ve genetik faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir” dedi.

“Parkinson hastalığı ölümcül bir hastalık değildir”

Uzm. Dr. Çakır, “Parkinson hastalığının tanısı iyi bir nörolojik muayene ile klinik olarak konulur. Parkinson hastalığında ilaç tedavisi uygulanır. Ölümcül bir hastalık değildir. Bu konuda ilaçların tam saatinde alınması çok önemlidir. İlaç tedavisinin yanı sıra düzenli egzersiz çok önemlidir” diye konuştu.

 

Parkinson Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Sıklıkla ellerde titreme ile başlar. Bununla birlikte;

  • Hareketlerde yavaşlama,
  • Yüzde donukluk,
  • Yürürken kol salınımında azalma,
  • Ufak adımlarla yürüme,
  • Konuşmada yavaşlama,
  • Ağızdan salya akması,
  • Yazıları küçülmüş olarak görmek,
  • Koku duyusunda azalma,
  • Uyku problemleri görülür.

Hastalığın evreleri nelerdir?

Uzm. Dr. Çakır hastalığın evreleri ile ilgili, “Hastalık 5 aşamaya ayrılmıştır. İlk aşama ellerde titreme görülmesidir. İkinci aşama da kas sertliği oluşur ve titreme daha belirgindir. Üçüncü aşama da denge kaybı ve düşmeler görülmeye başlanır. Dördüncü aşama da hasta, yardımsız ayakta durabilir ancak yürüteç yardımıyla yürür. Beşinci aşama da ise artık hastalığın ileri evresidir. Hastalar tekerli sandalyeye ihtiyaç duyarlar” diye söyledi.

Parkinson hastalarının hayatını kolaylaştırabilmek için;

  • Halı, kilim gibi yer döşemelerinin kaldırılması,
  • Banyo ve tuvalet duvarlarına destek tutacakların takılması,
  • İçecek için pipet kullanımı,
  • Varsa kapı eşiklerinin kaldırılması,
  • Rahat tutulabilen çatal, bıçak kullanılması uygun olacaktır.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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