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Turan: Omicron, ek hastalıkların etkisini artırıyor

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Omicron varyantının kronik rahatsızlıkların etkisini artırdığını söyledi. Turan, "Omicron'da Delta varyantına göre farklı bir hasta profili ile karşı karşıyayız. Ek hastalığı olan yaşlı hastalar aşı dozlarını tamamlamadıysa Omicron'la enfekte olabiliyor ve bu enfekte oluşun getirdiği en önemli sıkıntı altta yatan hastalıkların kötüleşiyor olması" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Şubat 2022 Cuma 12:31
Turan: Omicron, ek hastalıkların etkisini artırıyor

Prof. Dr. Turan, Omicron varyantıyla birlikte dünyada vaka sayısında ciddi artış olduğunu belirterek, "Ülkemizde de Omicron varyantına bağlı vaka sayıları arttı. Şuan karşılaşılan tüm hastalar Omicron varyantıyla enfekte olmuş kişiler. Omicron varyantının artışıyla birlikte asıl önemli olan bunun yoğun bakımlara ve hastanelere yansımasının nasıl olacağıydı. Tabii yekün olarak sayı çok arttığında hastane ihtiyacı ve yoğun bakım ihtiyacı da buna paralel olarak artmakta. Şuan için sağlık sistemimiz yeterli ölçüde buna destek verebilmekte ve bakabilmekte. Ancak korunma önlemlerinin gerekliliği göz ardı edilmemeli. Hastanelere, yoğun bakımlar ihtiyaç duyulmaması için kişisel önlemler önem arz ediyor" diye konuştu. 

Prof. Dr. Turan, Omicron varyantının kronik rahatsızlıkların etkisini artırdığını söyleyip, "Omicron'da Delta varyantına göre farklı bir hasta profili ile karşı karşıyayız. Özellikle ek hastalığı olan yaşlı hastalar aşı dozları tamamlanmadıysa, hatırlatma dozları yapılmadıysa, Omicron'la enfekte olabiliyorlar ve bu enfekte oluşun getirdiği en önemli sıkıntı altta yatan hastalıkların kötüleşiyor olması. Örneğin, kalp yetmezliği olan bir hastada ciddi bir durumu meydana getirebiliyor ya da KOAH'lı bir hastanın hastalığı kötüleşebiliyor. İleri yaş hastalarda yaşadığımız en temel sorun bu. Şuan yoğun bakımda da yaşadığımız sorun bu. Omicron'dan dolayı kötüleşmeden öte altta yatan hastalıktan dolayı hastalarımız ciddi anlamda kötüleşiyor" dedi.

Prof. Dr. Turan, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanların kişisel önlemlerine dikkat etmeleri ve aşılarını tamamlamaları gerektiğini vurguladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıBilim KuruluProf.Dr. Sema TuranOmicronKoronavirüs
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