Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.011,35
ALTIN
959,35
DOLAR
14,52
STERLİN
19,12
EURO
15,90
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim...
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Bilişim Personeli alacak
Ankara Hacı Bayram Veli...
Dicle Üniversitesi İç Denetçi alacak
Dicle Üniversitesi İç Denetçi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...

'Türkiye’de 1 milyona yakın çocuk dikkat eksikliği yaşıyor'

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Mart 2022 Çarşamba 09:23
'Türkiye’de 1 milyona yakın çocuk dikkat eksikliği yaşıyor'

İSTANBUL - Çocuklarda hiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliğinin sıkça yaşanabildiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Türkiye’de yaklaşık 1 milyon çocuğun buna dahil olduğunu söyledi. Beslenme konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Arıca, özellikle fosfatidilserin vitamini içeren gıdaların tüketilmesi gerektiğini söyledi.


 

Çocuklarda hiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliğinin yüzde 3 ila 5 oranında yaygın olduğunu ifade eden Argivit Uzman Kurulu’ndan  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, yaklaşık 20 kişilik sınıfta en az 1 çocuğun bu problemi yaşadığını belirtti. Prof. Dr. Arıca, “Türkiye’de toplam 20 milyon çocuk olduğunu varsayarsak toplam 1 milyona yakınında bu sorun gözlemlenmektedir” açıklamasını yaptı.


 

“SORUN ÖNCEDEN TESPİT EDİLİP TEDAVİ EDİLEBİLİR”


 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda yaşanılabilen sorunları anlatan Prof. Dr. Vefik Arıca şunları söyledi:


 

“Bu sorunlar özellikle iki yaşından sonra okul dönemiyle de başlıyor. Beslenmeden sıkıntı yaşadıkları için genellikle zayıf oluyorlar. Hafızalarını konsantrasyon sebebiyle toparlayamayabiliyorlar. Öğrenme güçlüğü yaşayabiliyor ya da hem aile hem okul içi ilişkilerinde değişik davranış bozukluğu sıkıntıları yaşayabiliyorlar. Bu şekilde sınıf düzenini ve öğretmenle olan ilişkilerini bozabildikleri için bu sorunun önceden tespit edilip tedavi edilmesi gerekebilir.”


 

“SAKATAT VE TAVUK TÜKETSİNLER”


 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlarda fosfatidilserin vitamininde eksiklik saptandığını belirten Prof. Dr. Vefik Arıca, bu vitaminin en çok anne sütünde bulunduğunu vurguladı. Prof. Dr. Vefik Arıca, “Bu yüzden anneler bebeklikte sütünü erken kesmemeli. Çocukların dengesiz beslenmesi de bunda etkilidir. Çocuklar özellikle tuz-şekerden ve hazır gıdalardan uzak dursun. Ama soya, beyaz fasulye, ay çekirdeği, yumurta sarısı, tavuk ve sığır karaciğerini ise bol bol tüketsin” tavsiyesinde bulundu.


 

“BAZI DURUMLARDA VÜCUT TARAFINDAN EMİLEMİYOR”


 

Fosfatidilserinin bazen doğal yollarla alındığında vücut tarafından emilmesinde birtakım sıkıntılar yaşanabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Vefik Arıca, “Bu nedenle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayan çocuklarda, hekim kontrolüyle değişik takviye ürünler kullanılabilir. Önceden bu tür ürünler yurt dışından gelirdi. Günümüzde Türkiye’de yerli ve milli ilaç sanayisinin gelişmesiyle buna gerek kalmadı” diye konuştu.


 

“SINAV ÖNCESİ VÜCUDA ALINMASI ÖNEMLİ”


 

Sorun yaşayan çocukların özellikle sınavdan üç ay önce hafızalarını güçlendirmek için fosfatidilserin düzeyi yüksek olan ürünleri kullandığını belirten Prof. Dr. Arıca, “Bu tür şeyler hekim kontrolüyle kullanıldığında hiçbir sorun yaşanmamaktadır. Özellikle sınava giren çocuklarda, öncesinde yapılan yemek ve gıda takviyesiyle konsantrasyon ve kısa hafıza arttırılabiliyor” şeklinde konuştu.


 

“KOLİN DÜZEYİ DÜŞÜKSE BİLİŞSEL VE ZİHİNSEL HAFIZA DA DÜŞÜYOR”


 

Çocuklarda B vitamini eksikliği de görülmektedir. Kolin düzeyi düşük olan çocuklarda, bilişsel ve zihinsel hafızanın zayıfladığını ifade eden Prof. Dr. Arıca, “Özellikle B1, B2, B3, B5, B6 ve B10 vitaminleri suda çözünebilir olduğu için vücuda hızlı şekilde alınıp hızlıca kaybedilebiliyor. Özellikle B12 vitamini vücuttaki bebeklerde ve çocuklarda önemli bilişsel özellikle beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı sağlayan kompleksin içinde bulunmaktadır. B12 vitamin eksikleri çocuklarda nörolojik hastalıklarının ön belirtici olabilmekte. Bu nedenle özellikle kolin ve B vitamini eksiklikleri de mutlaka hekim kontrolüyle tamamlanmalıdır” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dikkat EksikliğiçocuklarTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr. Nazlı Korkmaz Nadir Yapılan "SUDA DOĞUM" Yöntemini Anlattı!
Dr. Nazlı Korkmaz Nadir Yapılan "SUDA DOĞUM" Yöntemini Anlattı!
Türkiye obezitede dünyada 4’üncü sırada yer alıyor
Türkiye obezitede dünyada 4’üncü sırada yer alıyor
Turkovac hatırlatma dozu Faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlayacak
Turkovac hatırlatma dozu Faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlayacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans