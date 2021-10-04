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Türkiye’de her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ekim 2021 Pazartesi 12:31
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Türkiye’de her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanıyor

İSTANBUL - ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında açıklamalarda bulunan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, Türkiye’de her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığına dikkat çekti. Gece uykusu sırasında odaya ışık sızmasının melatonin hormonunu azalttığını ve bu hormonun az salgılanmasıyla da kadınlık hormonu östrojenin daha fazla salgılandığını söyleyen Karagöl, “Yatak odası tam olarak karanlık olmayanlarda meme kanseri yüzde 70 oranında daha fazla görülüyor” dedi.


 

Meme kanserinde kişinin bilinçli olmasının önemine değinen Emsey Hospital Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, meme bölgesinde ele gelen ağrılı- ağrısız bir kitle veya kalınlaşma olması, meme bölgesi cildinde renk veya biçimsel değişikliklerin olması, bu bölge cildinde yara gelişmesi, meme ucunda çekilme veya meme ucundan akıntı olması en sık rastlanan bulgular arasında olduğunu ve durumlara gelmeden düzenli kontrollerin yapılması gerektiğini söyledi. Kanserin mikroskopik yapısı da genel olarak erkek ve kadın meme kanseri hastalarında benzer olduğunu belirterek farkındalık ayı sebebiyle değerlendirmelerde bulundu.


 

MELATONİN EKSİKLİĞİ KADINLIK HORMONUNUN FAZLA SALGILANMASINA NEDEN OLUYOR


 

Gece uykusu sırasında odaya ışık sızmasının melatonin hormonunu azalttığını ve bu hormonun az salgılanmasıyla da kadınlık hormonu östrojenin daha fazla salgılandığını söyleyen Prof. Dr. Karagöl, İsrail'de yapılan bir çalışma hakkında şu bilgileri verdi.


 

“Sokak lambaları nedeniyle yatak odası tam olarak karanlık olmayanlarda meme kanseri yüzde 70 oranında daha fazla görülüyor. Yapılan çalışmada gece mesaisi yapan kadınların idrarında melatonin atılımının 3’te 1 az. Yani bu durumda melatonin kanda 3’te 1 oranında az. Melatonin düzeyleri düştüğü için de ritmde bozukluk oluyor. Melatonin saat genleri dışında kadınlık hormonu östrojen üzerinde de etkili. Melatonin eksikliği kadınlık hormonunun fazla salgılanmasına neden oluyor ve bu da meme kanseri üzerinde önemli etkenlerden biri. Bu konudaki çalışmalara göre de melatonin hormonunun az salgılanması nedeniyle meme kanserinde yüzde 10 ile yüzde 70 arasında artış görülmüştür.”


 

ERKEKLERDE DE GÖRÜLEBİLİR


 

Türkiye’de yılda 500 civarında 35 yaş üzeri erkeğin meme kanseri olduğuna dikkat çeken Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, her 100 meme kanserli kadına karşılık 1-2 erkekte de meme kanserinin gelişebildiğini söyledi.


 

Erkeklerdeki meme kanseri bulgularının aynı kadınlarınkine benzediğini belirten Prof. Dr. Hakan Karagöl, erkek meme kanserleri gelişim nedenleri arasında hormonal dengesizlikler, kullanılan bazı hormonal nitelikte ilaçlar, bazı genetik bozukluk hastalıkları ve ailede meme kanserli akrabaların olması gibi durumların etkili olduğunu açıkladı. Erkek çocuklarında meme dokusu doğumdaki gibi kalmadığını ifade eden Prof. Dr. Hakan Karagöl, erişkin erkeklerde de meme dokusu gelişmemiş olsa da bu dokudan meme kanserinin gelişebildiğinin altını çizdi.


 

SÜT ÜRÜNLERİ MEME KANSERİNİ YÜZDE 15 AZALTIYOR


 

İçinde kalsiyum, protein, B vitaminleri, potasyum ve magnezyum gibi birçok vitamin bulunduran yoğurdun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kalp ve kemik sağlığını da koruduğunu belirten Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, yapılan araştırmaların fazla süt ürünü tüketenlerde yüzde 15’lik meme kanseri azalmasının tespit edildiğini belirtti.


 

2015 yılında yayınlanan araştırmalara değinen Prof. Dr. Hakan Karagöl, 400 gram ve üzerinde günlük yoğurt tüketiminin, meme kanser gelişimini yüzde 10’a yakın oranda azalttığını, hatta bu azalmanın Asya ülkelerinde yüzde 27 oranında olduğu belirtti. Karagöl, “Diğer bir araştırma ise 2011 yılında yayınlanan, 18 çalışmada incelenen 1 milyon 63 bin 471 kişiden elde edilen bilgilerin değerlendirildiği incelemedir. Bu bilimsel yayında da fazla süt ürünü tüketenlerde az tüketenlere göre yüzde 15’lik meme kanseri azalması tespit edildiği bildirilmiştir. Bu bulgular ışığında günlük 2 su bardağı yani 500 gram yoğurt tüketilmesi, meme kanserini önlediği söylenebilir” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeMeme KanseriKadınlar
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