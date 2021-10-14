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Turkovac'ın güvenli olduğu saptandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Ekim 2021 Perşembe 14:38
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Turkovac'ın güvenli olduğu saptandı

ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, "Turkovac aşımızın, Coronavac ile yaptığımız Faz-2 çalışmasında hem güvenli olduğu saptandı hem de etkinlik noktasında olumlu verilerimiz var" dedi.

Doç. Dr. İhsan Ateş, Turkovac aşısıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ateş, daha önce iki doz Sinovac aşısı yaptırmış ve üzerinden 90 gün geçmiş, Covid-19 geçirmemiş kişilere hatırlatma dozu olarak 3'üncü doz Turkovac yapılması için çalışmalara başlandığını belirterek, "Gönüllümüz, gönüllülük kriterlerini taşıdığı takdirde bu aşıyı kendi seçiyor. İsteyen gönüllümüze Coronavac, isteyen gönüllümüze de Turkovac yapıyoruz. Çalışma yaklaşık 7 bin 400 kişilik bir çalışma. İki kollu, 3 bin 700 Turkovac, 3 bin 700 Coronavac gönüllüsü dahil edeceğiz. Dün itibariyle gönüllülerimizi almaya başladık. Çok fazla gönüllü başvurusu var. Şu anda gönüllüleri kriterlere göre seçmeye başladık. An itibariyle 100'ün üzerinde gönüllünün kriterlere uygun olduğunu saptadık ve şu anda aşılamaya başlamış bulunmaktayız. Faz-3 A çalışmamıza 41 merkezde başladık. Büyükşehirlerimiz Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Bursa dahil olmak üzere 41 merkezde Faz-3 A çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.

'8 BİN KİŞİ GÖNÜLLÜ OLMAK İÇİN RANDEVU ALDI'

Doç. Dr. Ateş, Turkovac aşısının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 bin gönüllüde güvenlik ve etkinlik verileri elde edildiği takdirde acil kullanım onayı ve sonrasında rutin kullanımın alınabileceğini söyledi. Ateş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya paylaşımı sonrasında çok sayıda gönüllünün 3'üncü doz Turkovac aşısı için randevu aldığını ifade ederek, "3 bin gönüllüye kısa sürede ulaşabiliriz gibi görüyoruz. Şu anda gönüllülerimiz Türkiye geneli bu çalışmaya dahil olmak için e-Nabız ve ALO 184 üzerinden randevu alabiliyorlar. Sosya medya mecralarıyla aşının kısa süre içinde gönüllü sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Dün bakan beyin tweeti sonrasında 7-8 bin gönüllü oldu. Uygunluk açısından değerlendiriyoruz. Bizim bu gönüllü sayısına daha kısa zamanda ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Şu anda Coronavac üzerine Turkovac hatırlatma doz çalışmasını yapıyoruz. Önümüzdeki hafta Biontech üzerinde Turkovac'ın hatırlatma dozuna etkin ve güvenliğini inceleyeceğimiz çalışma başlayacak" diye konuştu.

'TURKOVAC AŞIMIZIN GÜVENLİ OLDUĞU SAPTANDI'

Doç.Dr. Ateş, ayrıca Faz-2 B Coronavac Turkovac hatırlatma dozu çalışmasını tamamladıklarını kaydederek, "111 Turkovac ve 111 Coronavac gönüllüsü üzerinde bir çalışmayı tamamladık. Dün itibariyle birinci aydaki etkinlik verilerimizi son gönüllümüzün de antikor seviyesine bakarak etkinlik verilerimize ulaştık. Bu Faz-2 B çalışmamızın hem güvenlik verilerinin hem de etkinlik verilerinin olumlu olması üzerine Faz-3 A çalışmamıza başladık. Buradan şöyle bir müjde verebiliriz. Turkovac aşımızın Coronavac ile yaptığımız Faz-2 çalışmasında hem güvenli olduğu saptandı hem de etkinlik noktasında olumlu verilerimiz var. Karşılaştırma aşısı olduğu için Delta'ya Alfa'ya ve orijinal Vuhan virüsüne karşı antikor titrelerini inceledik. Bazı parametrelerde çok daha iyi sonuçlar elde ettik, bazı parametrelerde de benzer yanıtlar elde ettik" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Şehir HastanesiTurkovacın Güvenli Olduğu SaptandıDoç. Dr. İhsan Ateş
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