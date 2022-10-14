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Turkovac üretiminde aylık 3 milyon kapasiteye ulaşıldı

14 Ekim 2022 Cuma 15:06
Turkovac üretiminde aylık 3 milyon kapasiteye ulaşıldı

ANKARA - Yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Şu anda Turkovac üretiminde ayda 2-3 milyon gibi bir kapasiteye ulaşıldı. Bu rakam çok daha yüksek noktalara çıkacaktır. Bu, çok büyük bir silahımız pandemiler açısından da. Şu anda pandemi tam olarak da bitmedi. Özellikle belirli risk grubundaki vatandaşlarımızın zaten Covid-19 aşılarını yaptırmaları gerekiyor" dedi. 

Ankara'da 'Geleceğin Pandemileri' konulu sempozyuma katılan, Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr.  Aykut Özdarendeli, DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. Özdarendeli, yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın 1998 yılından bu yana Türkiye'nin kendi ürettiği ikinci aşısı olduğunu belirterek, "Tabi çok çalışma yapıldı, hala yapılan çalışmalar var. Çok ciddi bir birikimin elde edildiğini düşünüyorum ben. Yetişmiş insan konusunda da aşı bilimi konusunda da" dedi. 

'ÇOK BÜYÜK SİLAHIMIZ'

Prof. Dr. Özdarendeli, Türkiye'nin Covid-19 pandemisinde elde ettiği tecrübe ile çok farklı platformlarda aşılarını üreteceğini ve gelecek pandemilere daha hazır hale geleceğini düşündüğünü söyleyerek, "Koronavirüs pandemisi boyunca çok özel şartlar yaşandı. Sağlık Bakanlığı, TÜSEB'in desteği, Erciyes Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar ve özel sektör işin içinde yerli aşıda üretim devam ediyor. Bildiğim kadarı ile üretimde ayda 2-3 milyon gibi bir kapasiteye ulaştılar. Tabi bu rakam çok daha yüksek noktalara çıkacaktır. Bir sıkıntımız yok bu konuda. Bu, çok büyük bir silahımız tabii pandemiler açısından da. Şu anda pandemi tam olarak da bitmedi zaten, özellikle belirli risk grubundaki vatandaşlarımızın zaten Covid-19 aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Turkovac üretimi devam ediyor ve bakanlığımız bunu halkımıza sunuyor. Hiçbir problemimiz yok bu anlamda" diye konuştu. 

'AFRİKA'YA AŞI YARDIMI DEVAM EDECEK'

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Covid-19 aşısı Turkovac için dünyadan da olumlu dönüşler olduğunu dile getirerek, "Ben mesela geçen ay İtalya'da bir aşı konferansındaydım, orada da konuşuldu bu konular. 30'un üzerinde şu anda lokal ya da birtakım mercilerden onay almış aşılar var. Turkovac'ın da süreci bu anlamda devam ediyor. Gelen feedback'ler çok olumlu bu anlamda" açıklamasında bulundu. 

Prof. Dr. Özdarendeli, aşıda çeşitliliğin dünya genelinde artmasına karşın bazı Afrika ülkelerinde hala aşılama oranlarının çok düşük olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın oraya aşı gönderdiğini de biliyoruz. Oralara yardım devam edecektir, diye düşünüyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yerli Covid19 Aşısı Turkovacüretim
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