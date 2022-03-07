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Ünlü Diş Hekimi Yaşar Özdemir Implant hakkında merak edilenleri anlattı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Mart 2022 Pazartesi 11:57
Ünlü Diş Hekimi Yaşar Özdemir Implant hakkında merak edilenleri anlattı

HABER: İSMAİL GÖKGEZ

Ünlü Diş Hekimi Yaşar Özdemir; ‘’Tarihsel olarak eksik dişler yapay materyallerle tedavi edilmeye çalışılmış fakat başarıları sınırlı olmuştur. Dentalimplantların ilk amacı tam dişsiz ve kısmi dişsiz hastaların geleneksel protezleri kullanamaması üzerine hem estetik hem fonksiyonel olarak tedavi etmektir’’ dedi.

   

Diş Hekimi Yaşar Özdemir; ‘’İmplantlar çene kemiklerine yerleştirilen diş kökünü taklit eden biomateryallerdir. İmplant tedavisinin artma nedenleri implant başarısı uzun düzenli olarak kanıtlanmış olması ve diş kaybı ve hareketli protezlerin hastanın psikolojisine olumsuz etki etmektedir. Estetik ve fonksiyon sağlamasının yanı sıra çene kemiğinin zayıflamasını ve rezorbe olmasını önler. Diş çekimine bağlı olarak ilk 6 ay içerisinde çene kemiğinde yatay ve dikey kemik kaybına neden olurken çekim sonrası hemen implant yüklemesi oluşabilecek bu kemik kaybını azaltır. 

Çekim sonrası hemen implant yapılabildiği gibi ardından geçici diş yapabiliyoruz. Bu teknikle hem estetik görüntü kazanmasıyla hem de 6 hafta sonra yapılacak daimi protez için diş eti estetiğini oluşturabiliyoruz’’ dedi.

Yaşar Özdemir, artık günümüzde dijitalleşme ile beraber Rehberli cerrahi Sistemleri ile etkili flapsiz (kesisiz), dikiş atılmadan o gün içerisinde hastanın protezleri işlemden önce hazırlamış oluyor ve hasta yeni protezleri ile klinikten ayrılmakta ve rutin hayatına devam edebilmektedir.

Sonuç olarak hastalarımızın çeşitli nedenlerle kaybettiği dişlerini ve estetiğini gelişen teknoloji ile kısa sürede kazanma ve hayat kalitesini arttırmak mümkün.

Anahtar Kelimeler:
Ünlü Diş Hekimi Yaşar ÖzdemirImplant
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