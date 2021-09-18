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Ünlü Doktor İbrahim Altoparlak; “Burun Estetiğinde Ismarlama Burun Olmaz, Her Yüz ve Cilt Yapısı Farklıdır!”

Ünlü Doktor İbrahim Altoparlak burun estetiğinde ısmarlama burun olmaz diyerek uyardı

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
18 Eylül 2021 Cumartesi 12:59
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Ünlü Doktor İbrahim Altoparlak; “Burun Estetiğinde Ismarlama Burun Olmaz, Her Yüz ve Cilt Yapısı Farklıdır!”

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

Op.Dr. İbrahim Altoparlak; “Estetik burun ameliyatlarında amaç yüzle uyumlu bir görüntü ortaya çıkarmaktır. Burnun kıkırdak, kemik ve cilt yapısının uyumu önemlidir. Bunun için burnun kıkırdak ve kemik yapısında düzeltmeler yapılır. Burun cilt yapısı kişiden kişiye çok farklıdır ve ameliyatla cilt yapısında herhangi bir değişiklik yapılamaz. Ameliyat kararı alırken farklı cilt, yüz yapısı olan kişilerin burnuna bakarak böyle bir burun istiyorum beklentisi yanlış bir beklentidir” dedi.

Ünlü Doktor İbrahim Altoparlak; “Kemik kalınlığı, kıkırdakların esneklik yapısı, cildin kalınlığı kişiye özeldir. Ameliyat öncesi değerlendirme yaparken başka burunlara bakmadan kişinin üç boyutlu görüntüsü oluşturulup bunun üzerinde yapılacak değişikliklerle nasıl bir burun yapılabileceğine karar vermek gerekir. Özel bir program sayesinde değerlendirme yapılır. Yüzün  ön, sağ ve sol yan fotografları üç boyutlu video formatında düzenlenerek operasyon sonrası burun ucu, burun sırtı, kanat yapısında yapılabilecek değişiklikler ve yüzle uyumlu olup olmadığı anlaşılır. Ameliyat öncesi doğru bir planlama ile başarılı bir sonuç elde edilir” dedi.

Op. Dr. İbrahim ALTOPARLAK 1977 Erzurum doğumludur. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı doktorluk eğitimini 2001 yılında tamamlamıştır. 2001 yılında yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde uzmanlık eğitimine başlamış ve 2006 yılında ihtisasını tamamlamıştır. 2006 ve 2009 yılları arasında Ankara Onkoloji Hastanesi Kulak Burun Boğaz Eğitim Kliniğinde Baş Boyun Tümör Cerrahi ve Estetik Burun Operasyonları konusunda kendini geliştirmiştir. Bilimsel toplantılarda ödül almış bildiri ve bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri mevcuttur. 2010 ve 2018 yılları arasında İstanbul Özel Doğan Hastanesi ve Özel Hizmet Hastanesinde hekimlik görevini yapmıştır. Ekim 2018 tarihi itibariyle kendi muayenehanesinde çalışmaktadır.

Eğitimi:

1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ABD, Uzmanlık
3. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 18.09.2021 13:00
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