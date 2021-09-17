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Üst çene darlığının erken tedavisi çocuklarda uyku kalitesini artıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Eylül 2021 Cuma 14:25
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Üst çene darlığının erken tedavisi çocuklarda uyku kalitesini artıyor

İSTANBUL - Üst çene darlığının özellikle çocukluk döneminde tedavi edilmesi gereken bir ağız ve diş sağlığı problemi olduğunu ifade eden Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Birlik, ideal tedavi zamanının 7-8 yaş civarı olduğunu söyledi. Birlik, “Erken tespit edilip tedavisi yapıldığı takdirde burun solunumu ve uyku kalitesi artar, işitme kaybı gibi birçok rahatsızlığa faydası olur” dedi.


 

Üst çene darlığında iki faktörün rol oynadığına değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Birlik, “Bunlar genetik yapı ve ağız solunumudur. Özellikle burundan değil de ağızdan nefes alınmasına neden olan büyük bademcikler, eğri burun kemiği, geniz eti, alerji gibi nedenlerle şişmiş mukoza ve bazen de parmak emme gibi kötü alışkanlıklar nedeniyle ağız solunumu yapılması dar üst çene ve uzun bir yüz oluşmasına neden olmaktadır” diye konuştu.


 

Üst çene darlığının nasıl anlaşılacağı hakkında bilgi veren Birlik, şöyle konuştu:


 

“Çocukların ağızlarına baktığımızda dişlerde tek ya da çift taraflı çapraz kapanış, derin bir damak, fırlak üst kesici dişler bize bu konuda fikir verebilir. Ancak bu bulgular çoğu zaman ebeveynlerin gözünden kaçabilmektedir. Ağız dışında ise mor göz altları, uzun bir yüz ve yorgun bir yüz ifadesi dikkat çekmektedir. Her ne kadar belirtileri olsa da ebeveynlerin en kolay tespit edebilecekleri bulgu dişlerdeki çapraşıklıktır. Çene ne kadar dar olursa çıkan daimi dişlerde de o oranda çapraşıklık görülecektir.”


 

İDEAL TEDAVİ ZAMANI 7-8 YAŞ


 

Üst çene darlığının ideal tedavi zamanının 7-8 yaş civarı olduğuna vurgu yapan Birlik, “Erken yaşlarda teşhis edilen çocuklarda hareketli genişletme apareyleri ile tedavi yapılabilirken, 12-13 yaşlarından sonra sabit ortodontik apareyler kullanılmaktadır. Eğer bu dönem de kaçırılmış ise genellikle 16 yaşından sonra cerrahi destekli çene genişletmesi tercih edilmektedir” ifadelerini kullandı.  


 

Üst çene genişlemesinin faydalarını anlatan Birlik, “Dar bir üst çene alt çenenin de ideal olarak büyümesine engel olduğu için alt çenenin geride kalmasına neden olmaktadır. Erken tespit edilip tedavisi yapıldığı takdirde alt çene normal bir şekilde büyümesine devam eder. Damak derinliği ve kesici dişlerdeki fırlaklık azalır, çapraşıklığın kendiliğinden azalmasına neden olur, havayolunun genişlemesine neden olduğu için burun içi hacim ve dolayısıyla burun solunumu artar. Normal ve doğal olan burun solunumuna dönülmesi ile kan oksijen düzeyinden tutun da uyku kalitesi artar, işitme kaybı gibi birçok rahatsızlığa faydası olmaktadır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Üst çene DarlığıTedaviUyku Kalitesi
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