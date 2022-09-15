Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.446,96
ALTIN
990,71
DOLAR
18,26
STERLİN
21,15
EURO
18,23
İstanbul Topkapı Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi 14...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Beykent Üniversitesi 6 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi 6 Öğretim-Araştırma...

Uzm. Dr. Ferda Yapıcı Köklü: Konuşma gecikmesi gelişim geriliği işareti olabilir

Gelişim geriliğinin biyolojik ya da çevresel koşulların yetersizliği nedeniyle çocuğun sosyal, duygusal gelişim alanlarında yaşıtlarına göre geri kalması durumu olduğunu belirten Uzm. Dr. Ferda Yapıcı Köklü, “Gelişim geriliğinde en büyük işaret konuşma gecikmesidir. Çocuğun boy ve kilosunun yaşıtlarından geride kalması da söz konusu olabilir ancak bu şart değildir. Gelişme geriliği sosyal becerilerde eksiklik, saldırganlaşma ve hırçınlık, akranlarıyla iletişim kuramama, zihinsel alanda gerilik, kavramların, neden-sonuç ilişkilerinin, problem çözme becerisinin gelişmemesi olarak özetlenebilir” dedi.

15 Eylül 2022 Perşembe 10:18
Uzm. Dr. Ferda Yapıcı Köklü: Konuşma gecikmesi gelişim geriliği işareti olabilir

Büyüme teriminin vücut boyutlarının artmasını, gelişmenin ise biyolojik fonksiyonların değişimini ve olgunlaşmasını ifade ettiğini dile getiren VM Medical Park Maltepe Hastanesi Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Ferda Yapıcı Köklü, gelişim geriliği hakkında uyarılarda bulundu.

AKRANLARIYLA İLETİŞİM KURAMAMASI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Uzm. Dr. Ferda Yapıcı Köklü, gelişim geriliğini biyolojik ya da çevresel koşulların yetersizliği nedeniyle çocuğun sosyal, duygusal gelişim alanlarında yaşıtlarına göre geri kalması durumu olarak tanımladı.Gelişim geriliğinde en büyük işaretin konuşma gecikmesi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Köklü, “Boy ve kilosunun yaşıtlarından geride kalması durumu da olabilir ancak şart değildir. Gelişme geriliği sosyal becerilerde eksiklik, saldırganlaşma ve hırçınlık, akranlarıyla iletişim kuramama, zihinsel alanda gerilik, kavramların, neden-sonuç ilişkilerinin, problem çözme becerisinin gelişmemesi olarak özetlenebilir” ifadelerini kullandı.

AĞIR BESLENME BOZUKLUKLARI NEDEN OLABİLİR

Gelişim geriliğinin nedenlerinden bahseden Uzm. Dr. Ferda Yapıcı Köklü, “Genetik hastalıklar, erken doğuma ait sorunlar, doğum ağırlığının düşük olması, doğumda oksijensiz kalma, menenjit, kan şekerinin düşmesi, sarılık, epilepsi, ağır beslenme bozuklukları gibi tıbbi nedenler olabilir. Çağımızda en sık görülen neden ise anne, babanın ya da çocuğun bakımıyla sorumlu kişinin yeterince uyarıcı, sağlıklı bakım sağlamamasından kaynaklanır. Özellikle çalışan anne-babalarda çocuğun uzun süre değişik bilişsel etkinlikler yapmadan zaman geçirmesi, telefon-tablet bağımlılığı, akranlarıyla yeterince oynayamaması nedenler arasındadır. Çocuk oyunla öğrenir, sevgi ve ilgiyle gelişimini tamamlar, bu durumdan yoksunsa gelişme geriliği kaçınılmazdır” şeklinde konuştu.

DÜZENLİ HEKİM KONTROLÜ İHMAL EDİLMEMELİ

Gelişim geriliğini anne ya da babanın anlamasının veya kabullenmesinin çok zor olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Ferda Yapıcı Köklü, şunları söyledi:

“Çoğunlukla olması gereken gelişim becerilerini büyüdükçe tek başlarına kazanacaklarını düşünürler. En sık karşılaşılan sorun konuşma gecikmesinin, sosyal yetkinliğinin zayıf olmasının doğal bir süreç olduğunun sanılmasıdır. Bu nedenle çoğu gelişme geriliği olan çocuk, geç tanı alır. Çocuklarda gelişim bozukluğunun önlenmesinin en iyi yolu düzenli çocuk hekimi kontrolleridir. Doktor gerekli gördüğünde çocuk nörolojisi, çocuk psikiyatristi ve gelişim uzmanı yönlendirmesi yapacaktır.”

GELİŞİMSEL TARAMA TESTLERİ UYGULANABİLİR

Gelişim geriliğinin bebeklik döneminde de anlaşılabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Köklü, “Bu dönemde öykü ve ayrıntılı nörolojik muayene değerli bilgiler sağlar. Daha detaylı değerlendirmeler için ise gelişimsel tarama testleri yardımcıdır. Bayley bebek ve küçük çocuklar için gelişim ölçeği (1-42 ay arası) testi, Denver gelişimsel tarama testi (0-6 yaş), Ankara gelişim envanteri testi (0-6 yaş) ile ince motor, kaba motor, kişisel sosyal beceri ve dil olmak üzere dört temel gelişim alanı değerlendirilir” ifadelerini kullandı.

ERKEN TEŞHİS OLDUKÇA ÖNEMLİ

Gelişim geriliği erken tanı aldığında özellikle ilk yaşta, hızlı bir şekilde tedavi edilebileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Köklü, “Genetik, biyolojik hastalıklar dışında ilaç tedavisi gerektirmez. Yoğun eğitim programları ve özel eğitimlerle tedaviye başlanır. Tedavide en önemli nokta çocuğun tüm hayatının ve çevresinin düzenlenmesidir. Verilen eğitim, uzman yardımı, ilgi ve sevgiyle geçirilen kaliteli zamanla birlikte çocuktaki gelişme geriliğin hızlı bir şekilde düzeldiği görülecektir” diyerek sözlerini noktaladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uzm. Dr. Ferda Yapıcı KöklüçocukGelişimBeslenme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmanı uyardı: Okulların açılmasıyla çocuklardaki bulaşıcı hastalık riski artıyor
Uzmanı uyardı: Okulların açılmasıyla çocuklardaki bulaşıcı hastalık riski artıyor
Varis ve Damar Hastalıkları Kongresi 5 kıtadan doktoru İstanbul'da buluşturdu
Varis ve Damar Hastalıkları Kongresi 5 kıtadan doktoru İstanbul'da buluşturdu
Sağlık-Sen Başkanı Durmuş’tan ‘Beyaz Reform’ açıklaması
Sağlık-Sen Başkanı Durmuş’tan ‘Beyaz Reform’ açıklaması
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans