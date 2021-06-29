Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1369
ALTIN
497.990
DOLAR
8.7217
STERLİN
12.0980
EURO
10.3845
Hazine'ye ait 17 adet taşınmazın satış ihalesi yapılacak
Hazine'ye ait 17 adet...
2021 Yılı Proje ve Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik İlanı
2021 Yılı Proje ve...
Ayvalık'ta icradan satılık akaryakıt istasyonu
Ayvalık'ta icradan satılık akaryakıt...
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Alıyor
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru...

Uzmanı uyardı; bel ağrısı şikayetleri daha sık yaşanacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Haziran 2021 Salı 10:46
0 Okunma
Uzmanı uyardı; bel ağrısı şikayetleri daha sık yaşanacak

İSTANBUL - Koronavirüsle eğitimin ve işin eve taşınması kas iskelet sisteminde de birçok hastalığı beraberinde getirdi. Fizyoterapist Ahmet Rasim Özdemir, “Evden çalışanların yüzde 40’ının sahada çalışanlara göre daha fazla bel ağrısı çektiğini görüyoruz. Boyun düzleşmeleri, skolyoz ve kifoz problemleri ileri vadede ise bel, boyun fıtığı gibi sorunlar daha sık görülebilir” dedi.


 

Koronavirüs evde geçirilen süreyle hareketsizliği de artırdı. İş ve eğitim de evlere taşınınca kas ve iskelet sisteminde de birçok sorun ortaya çıktı. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden Fizyoterapi Programı Başkanı Öğr. Gör. Ahmet Rasim Özdemir, “Bu dönemde özellikle öğrencilerin hareketsiz ve sabahtan akşama kadar masa başında olması, uygun olmayan sandalyeler, yatarak çalışma nedeniyle en çok karşılaştığımız sorun bel ağrısı oldu. Baş önde postürüyle beraber boyun kaslarımızda gerginlikle çok sık karşılaşıyoruz” diye konuştu. 


 

BÜYÜME ÇAĞI ÇOCUKLARINDA SKOLYOZ TEHLİKESİ


 

Fiziksel aktivitenin yetersiz olmasının kilo artışına neden olduğunu dile getiren Özdemir, “Bununla beraber kas zayıflıkları, eklem ağrıları ortaya çıkmaya başladı. Hareketsiz bir yaşam, kas zayıflıkları, eklem ağrıları derken fiziki olarak birçok sorunla karşılaşabiliyoruz. Bir diğer problem de omurga problemleri. Büyüme çağında olan çocuklarda skolyoz problemleri, omurga eğrilikleri karşılaştığımız bir diğer sorun” dedi.


 

SAHADA ÇALIŞANLAR DAHA AZ BEL AĞRISI ÇEKİYOR


 

Evden çalışanlar ve sağlık çalışanlarıyla birlikte yapılmış bir çalışmayı hatırlatan Özdemir, “Bunların bel ağrıları kıyaslandığında evde kalanların yüzde 40 kadar daha fazla bel ağrısı çektiği görülmekte. Aktif olanlar hareket kabiliyeti daha fazla olanlar sahada olanların daha az bel ağrısı çektiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.


 

UZUN VADEDE BEL VE BOYUN FITIKLARININ GÖRÜLME SIKLIĞI ARTACAK


 

Uzun vadede boyun düzleşmeleri, skolyoz ve kifoz problemleri, ileri vadede bel fıtığı, boyun fıtığı gibi sorunların daha sık görülebileceğini vurgulayan Özdemir, “Eklemlerdeki hareketsizlikle beraber kireçlenme problemleri de sıklıkla görülecek diye düşünüyorum” dedi. 


 

UZMANINDAN AĞRILARI AZALTACAK İPUÇLARI


 

Fizyoterapist Ahmet Rasim Öztekin, hareketsizlikten kaynaklı yaşanan eklem ağrılarını azaltmak için gerekli ipuçlarını şu sözlerle anlattı:


 

“Saat başı 5 dakika molalarla yürüyüşler yapabiliriz. Ekran başındayken boyun ve omuz hareketleriyle 5’er dakikalık germe egzersizleri ekleyebiliriz. Sabah ve akşam 5 dakikalık esneme egzersizlerini yaparsak bu ağrılarla karşılaşmamak mümkün. Ergonomik mobilyalar da çok önemli. Sandalyenin kolçaklı ve bel destekli olması, bilgisayar ekranının göz hizasında, olması hem baş duruşunu hem de bel ağrısı problemini ortadan kaldırmamıza güzel bir imkan sağlayacaktır. Ekranlarının karşısına ‘dik dur, unutma’ gibi notlar yazarak bunu kendilerine sürekli hatırlatabilirler. Masa dizaynı, masanın boyu sandalyenin yüksekliği çok önemli.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uzmanı UyardıBel Ağrısı şikayetleriPandemi Dönemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'50 yaş üzeri, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamalı'
'50 yaş üzeri, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamalı'
Yapay zeka ile yüzde yüze yakın doğrulukla birkaç saniyede kovid teşhisi
Yapay zeka ile yüzde yüze yakın doğrulukla birkaç saniyede kovid teşhisi
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 883 oldu
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 883 oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans