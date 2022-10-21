Uzmanı uyardı: Estetik cerrahisinde merdiven altı yerlere dikkat

İSTANBUL - Türkiye’nin sağlık turizmi açısından çok geliştiğini belirten Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ozan Balık, pazardaki büyük payı estetik cerrahisinin oluşturduğunu söyledi. Estetik cerrahi işlemlerinde merdiven altı yerlere dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Balık, “Estetik cerrahı işlemlerini plastik cerrahı uzmanı yapar. Gittiğiniz cerraha diplomasını sorun, hatta doktor musunuz diye sorun. Bir işlem yaptıracaksanız siz kimsiniz diye sorun. Bunu sormak zorundasınız çünkü burası gerçekten bir pazar” dedi.

Estetik cerrahisinde merdiven altı alanların kolay para kazanmak isteyenler tarafından da kullanıldığını vurgulayan Op. Dr. Ozan Balık, “Bu sektör, kolay para kazanmak isteyenler için de maalesef saldırı altındadır. Branşımız dışındaki hekimlerin bu işe bulaşması doğru değildir. Yani meme estetiği yapan, karın germe yapan bir genel cerrah, dolgu, botoks yapan onkolog olmaz. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de bunun daha da merdiven altı kısmı var. İşlem ekibinin içinde sağlıkçı var mı yok mu bilmiyorsunuz. İnşaatta çalışıp daha sonra saç ektiğini gördüğüm duyduğum insanlar var. Bu insanların sağlıkla bir alakası yok ama burada pazardan pay alma şeklinde bir düşünce var” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’YE HASTA AKIŞI VAR”

Balık, yurt dışından Türkiye’ye sağlık turizmi için gelen çok hasta olduğunu ayrıca ülkemizi tercih etmelerinin sebebini de şöyle açıkladı:



“Türkiye’de gerçekten tıp eğitimi diğer ülkelerden bariz farklı yani bunun birçok sebebi olabilir. Temelde kitap bazında bakarsanız aynı şeyleri okuyoruz ama pratik bazında bakarsanız çok ciddi farklılıklar var. Eskiden sadece Avrupa’dan ve Arap ülkelerinden gelirken şimdi Kanada’dan Amerika’dan ve çok dikkat çekici biçimde Avusturalya’dan hastalar gelmeye başladı. Bir şekilde bu işin Türkiye’de iyi yapıldığını güzel yapıldığını insanlar görüyor, sosyal medyada paylaşıyor, eskiden veri hızı daha yavaştı ve güvenilir değildi. Şimdi videolar üzerinden insanlar sonuçları görüyor ve buraya geliyor. Fiyat anlamında da baktığınız zaman kur hesaplarına göre çok ekonomik kalıyor. Bu sebeple Türkiye’ye bir hasta akışı var.”

“ESTETİK ALGINIZIN DOKTORUNUZLA AYNI OLMASI ÖNEMLİ”

Hastaların doktorlarını seçerken çok dikkatli olmalılar diyen Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ozan Balık sözlerine şöyle devam etti:

“Herkesin kıyafet anlayışı nasıl farklıysa estetik anlayışında da farklılık var. Güzel her yerde güzel değil. Yani iyi bir burun, her yerde iyi bir burun değil. Estetik operasyonlarda bir kere doktorunuzun estetik cerrahı olması birinci kural ikincisi de doktorunuzun estetik anlayışı. Bir kere sizin nasıl estetik anlayışınız farklıysa, benimki de bana göre farklı. Bu yüzden estetik algınızın doktorunuzla aynı olması önemli. Bunu anlamanız lazım, doktorunuzun bir plastik cerrahı olduğunu biliyorsanız, doktorunuzun eğitimi hakkında bilginiz varsa, geriye doktorunuzun estetik algısı kalıyor. Peki onu nasıl bileceksiniz? Sonuçlarını görerek, eğer sonuçlarını beğeniyorsanız, sizinkiyle uyumludur. O zaman seçiminiz doğrudur.

Merdiven altı olan kısmı ve doktorlarda bazen bunu yapabiliyorlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, birincisi estetik cerrahı işlemlerini plastik cerrahı uzmanı yapar. Eğer bunu kişi göz ardı ediyorsa, sonuçlarına da katlanmayı göze almalı. Diplomasını sorun, ben bu diplomaları buraya dizene kadar bir ömür çabaladım, bunu göstermekten gurur duyarım. Bana lütfen bunu sorun, hatta bana doktor musunuz diye sorun. Bir işlem yaptıracaksanız siz kimsiniz diye sorun. Bunu sormak zorundasınız günümüzde maalesef böyle. Çünkü bu gerçekten bir pazar. Evet biz Hipokrat yeminiyle bu işi yapıyoruz, evet bu sağlıkla ilgili bir konu ama biz buradan para kazanıyoruz. Ve bu sektör kolay para kazanmak isteyenler içinde maalesef saldırı altındadır. Branşımız dışındaki hekimlerin bu işe bulaşması doğru değildir. Yani meme estetiği yapan, karın germe yapan bir genel cerrah olamaz. Dolgu, botoks yapan onkolog olmaz. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de bunun daha da merdiven altı kısmı var. İşlem ekibinin içinde sağlıkçı olduğunu, hemşiremi değil mi olduğunu biliyor musunuz? İnşaatta çalışıp daha sonra saç ektiğini gördüğüm duyduğum insanlar var. Bu insanların sağlıkla bir alakası yok, çünkü neden burada pazardan pay alma şeklinde bir düşünce var ve kolay. Eğitim geçmişi yok, bir alt yapı yok, siz sadece alaylı olarak aldığınız bir eğitimi paraya çevirmeye çalışıyorsunuz. Evet sağlık otoriteleri bunları kontrol edip takip etmeye çalışıyor ama bir yere kadar. Ve asıl burada büyük görev kişilerin bilinçlenmesi gerekiyor” dedi