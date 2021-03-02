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Uzmanlardan D vitamini uyarısı: K vitamini ile kullanın

D vitamini eksikliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygın olarak görüldüğünü belirten Dr. Ebru Koç, vücudun bu vitamine her zaman ihtiyaç duyduğunu söyledi. Koç, “K2 vitamini, D vitamini ile beraber alındığında emilimin arttığına dair çalışmalar mevcut. Bu sebeple D vitamini, K vitamini ile beraber alınmalıdır” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Mart 2021 Salı 10:49
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Uzmanlardan D vitamini uyarısı: K vitamini ile kullanın

İSTANBUL - Yaş ilerledikçe vücudun da D vitaminine ihtiyacının arttığına vurgu yapan Aksu Vital Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, “Vücut D vitaminine her zaman ihtiyaç duymaktadır ve güneş ile yeterince depolanamadığı durumlarda, D Vitamini dışarıdan takviye olarak alınması gerekebilir. D vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, dişlerin ve kas fonksiyonlarının korunmasına katkıda bulunur. D vitamini çocuklarda normal büyüme ve kemik gelişimi için gerekli olup hücre bölünmesinde görevi vardır.  Aynı zamanda D vitamini kemik sağlığının korunmasına, kan kalsiyum düzeyine, kalsiyumun ve fosforun normal emilimine katkıda bulunur. Eksikliğinde yorgunluk, halsizlik gibi belirtiler görülmesi olasıdır. Mevsim geçişlerini daha rahat atlatmanız, kendinizi daha dinç ve güçlü hissetmeniz için D Vitaminini hayatınızdan eksik etmeyin” diye konuştu.
 

D VİTAMİNİNİN ETKİSİ ARTIYOR

D vitamini ile beraber K2 vitamini alındığında emilimin arttığına dair çalışmalar olduğuna dikkat çeken Dr. Koç, “Bu sebeple D vitamininin K vitamini ile beraber alınması tavsiye edilmektedir.  K vitamini normal kan pıhtılaşmasına ve normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur. D ve K vitamini ihtiyacının güneşlenme ve beslenme yoluyla karşılanamadığı durumlarda vücudun gösterdiği azalma sinyallerine verilen D ve K vitamini takviyesi genel sağlığınız için önemlidir” ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UZMANUyarıD VitaminiK Vitamini
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