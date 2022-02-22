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Van, 11 haftadır koronavirüs risk haritasında en iyi il

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Şubat 2022 Salı 10:40
Van, 11 haftadır koronavirüs risk haritasında en iyi il

VAN - Sağlık Bakanlığı’nın 5- 11 Şubat tarihleri arasında 100 bin nüfusta 108,94 vaka açıkladığı Van, son 11 haftadır koronavirüs risk haritasında en iyi il konumunu koruyor. Van Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Cavit Türker, bunu, sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmasına borçlu olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 5- 11 Şubat tarihli koronavirüs risk haritasında Van, 100 bin nüfusta 108,94 ile en az vaka görülen il oldu. Son 11 haftadır bu konumunu koruyan Van, aşılama oranında da en iyi iller arasında yer alıyor. 1'inci doz aşılamanın yüzde 85, 2'nci doz aşılama oranının ise yüzde 75 olduğu kentte, son 15 günde 500 kişi yerli aşı Turkovac oldu.

Koronavirüs sürecinde sağlık personellerinin fedakarca bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Van Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Cavit Türker, "Filyasyon çalışmalarınızda pozitif çıkan vakalarımız hemen pandemi operasyon merkezi tarafından aranmakta ve çevresi sorgulanmaktadır. Bu merkezimiz haftanın 7 günü saat 08.00'dan gece 00.00'a kadar hizmet vermektedir. Tüm vatandaşlarımızı özellikle 60 yaş üzerine ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozlarını yapmaya davet ediyoruz. Telefonla sürekli vatandaşlarımızı arayıp, aşıya davet ediyoruz. Bu çalışmalarla ilimiz hem aşılamada hem de vaka yoğunluğunda en iyi il konumuna geldi" dedi.

Dr. Türker, aşı çalışmalarında daha önce Sinovac ve 'BioNTech' yapıldığını, 15 gün önce yerli aşı Turkovac'ın da kullanımına başlandığını ifade ederek, "Yerli aşı sadece Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılıyor. Yakın zamanda ilçelere de dağıtımı yapılacak. Dağıtımdan sonra daha çok rağbet olacağını düşünüyoruz. Daha önce sürekli 'Yerli, milli aşımız ne zaman gelir' diye soran tüm vatandaşlarımızı milli aşımızı yapmaya davet ediyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Risk HaritasıVan
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