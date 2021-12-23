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Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Aralık 2021 Perşembe 16:31
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Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya

ŞANLIURFA - Acil kullanım onayı verilen ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda seri üretime geçilen Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın ilk sevkiyatı, Ankara'ya yapıldı.
 



Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 36 bin metrekarelik laboratuvarda hummalı çalışma sürüyor. Koronavirüse karşı Türk bilim insanları tarafından geliştirilen Turkovac aşısı, yüzde 100 yerli imkanlarla üretildi.

Seri üretimine başlanan Turkovac, 24 yıl sonra geliştirilen yerli aşı olma özelliğini de taşıyor. Şanlıurfa'daki laboratuvarda seri üretime geçtiklerini hatırlatan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşılamada son sırada yer alan kentteki vatandaşlara Turkovac için çağrı yaptı.

'BU AŞI, DÜNYADAKİ TÜM TOPLUMLARA ULAŞACAK'

Turkovac için bugün ilk sevkiyatın yapılacağını ifade eden Prof. Dr. Kara, "Artık Şanlıurfa'da üretilen bir aşımız vardır. Kalitesi, dünya ortalaması üstünde olan bir aşıdır. Bunun için başta Şanlıurfa olmak üzere herkesin yerli ve milli aşımızdan olmalarını istiyorum. Bu aşıyı yaptıranların aynı zamanda bizlere de yardımcı olmalarını istiyorum. Bu aşıyı olanların serum ve kan örneklerini vermelerini istiyorum. Bize ve dünyaya çok faydası olacaktır. Bu aşı, dünyadaki tüm toplumlara ulaşacak bir aşıdır" dedi.

KISIRLIK İDDİASINA CEVAP

Aşıyla ilgili tedirginlik yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kara "Aşı ile ilgili akıllarda sorular olabilir. Akıllarına ne geliyorsa, sağlık çalışanlarına sorsunlar. Bugüne kadar dünyada geliştirilen hiçbir aşının kısırlık yönünden bir etkisi olmadı. Turkovac için de böyle bir şey söz konusu değildir. Vatandaşlarımız rahat olsun. Herhangi bir korkuya kapılmasın. Gönül rahatlığıyla herkes bu aşıyı olabilir" diye konuştu.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE UĞURLANDI

Üretilen Turkovac aşılarının ilk partisi ambalajlanarak özel nakliye aracına yüklendi. 150 bin adet aşının yüklendiği araç, çalışanların alkışları eşliğinde Ankara'ya yola çıktı.  Aşıların önümüzdeki günlerde Türkiye'deki diğer illere de gönderileceği kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yerli AşıIlk SevkiyatAnkara
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