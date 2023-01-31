Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.042,55
ALTIN
1.150,50
DOLAR
18,82
STERLİN
23,19
EURO
20,39
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi...
Van'da reklam alanları kiraya verilecek
Van'da reklam alanları kiraya...
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi lunapark işletmesinin üst hakkını ihale edecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi lunapark...
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 316 Sözleşmeli Personel alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Yeryüzü Doktorları katarakt hastalığına "Aç Gözlerini" kampanyasıyla dikkati çekecek

Yeryüzü Doktorları Derneği, sağlık imkanlarının yetersiz kaldığı ülkelerde katarakt hastalığına ve görme kayıplarına dikkati çekmek amacıyla "Aç Gözlerini" kampanyasını başlattı.

31 Ocak 2023 Salı 15:50
Yeryüzü Doktorları katarakt hastalığına "Aç Gözlerini" kampanyasıyla dikkati çekecek

İSTANBUL - Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yeryüzü Doktorları 2006'dan bu yana göz rahatsızlıklarının, özellikle kataraktın sık görüldüğü ülkelerde göz sağlığı projeleri gerçekleştiriyor.

Bu doğrultuda Afganistan, Bangladeş, Çeçenistan, Kamerun, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lübnan, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Pakistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda ve Yemen'de sağlık hizmeti sunan dernek, bugüne dek 224 bin 815 göz muayenesi, 30 bin 851 göz ameliyatı gerçekleştirdi, 62 bin 175 gözlük dağıttı.

Açıklamada kampanyaya dair görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, tek ameliyatla tedavi edilebilecek göz hastalıklarının ekonomik imkansızlıklar, fiziki altyapı ve iş gücü kapasitesinin yetersiz olduğu bölgelerde çoğunlukla görme yetisi kayıplarıyla sonuçlandığını belirtti.

Güney, bugüne kadar halktan aldıkları destekler sayesinde binlerce kişinin gözlerinin açılmasına vesile olduklarını aktararak, "Bu yıl da bizleri bekleyen, gözlerinin açılmasını ümit eden ihtiyaç sahipleri için Aç Gözlerini adlı bir kampanya başlattık. Sizler de daha fazla insanın göz sağlığı hizmetlerine ulaşabilmesi ve sevdiklerini yeniden görebilmesi için kampanyamıza destek olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yeryüzü DoktorlarıKatarakt Hastalığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emine Koçer doğal formülleri anlattı!
Emine Koçer doğal formülleri anlattı!
Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı
Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı
Kışın hastalıklardan korunmak için tavsiyeler
Kışın hastalıklardan korunmak için tavsiyeler
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans