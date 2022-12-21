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Yılbaşı öncesi 'sahte içki' uyarısı

21 Aralık 2022 Çarşamba 10:29
Yılbaşı öncesi 'sahte içki' uyarısı

 VAN  - Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, yılbaşına sayılı günler kala sahte içkiye yönelik uyarılarda bulundu. Yılbaşında içki tüketiminin çok fazla olduğuna dikkat çeken Tatlı, "Daha ucuza mal etmek adına bilinmeyen yerlerden alkol alınmamalı" dedi.

Güvenlik güçleri yılbaşı öncesi sahte içki operasyonlarını hızlandırırken, uzmanlardan da konuya ilişkin uyarılar yapılıyor. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, "Yılbaşında insanlar eğlence amaçlı alkol tüketiyorlar. Daha önce Van ve ülkemizin çeşitli illerinde metil alkol zehirlenmeleri vakalarıyla karşılaştık. Metil alkol zehirlenmesi olmaması adına bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Eğlence mekanı sahiplerinin de bu konuda çok hassasiyet göstermeleri lazım. Daha uygun fiyata alkol almak adına, farklı yerlerden almamaları lazım. Halkımızın da özellikle daha ucuza mal etmek adına bilmedikleri yerlerden alkol almamaları lazım" dedi.

BANDROLLERE DİKKAT

İçki üretmeye çalışanlara dikkat çeken ve birçok kentte can kayıplarının yaşandığını hatırlatan Dr. Tatlı, "Bazı vatandaşlarımız da kendileri üretmeye çalışıyor. Van'da da diğer kentlerde de buna bağlı olarak can kayıplarımız oldu. Bandrollerine dikkat etmemiz lazım. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bir uygulaması var. Bandrollerin fotoğrafını çekerek gerçekten sahtemi değil mi diye bakabilirler. Yılbaşında içki tüketimi çok fazla oluyor ve maalesef özellikle bunu kötüye kullanmak isteyen insanlar piyasaya çok fazla metil alkollü içecekler sunabiliyorlar. Çok dikkatli olunması lazım" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YılbaşıSahte Içki
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