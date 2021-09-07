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Yüksek topuklu ayakkabılara dikkat

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Eylül 2021 Salı 13:08
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Yüksek topuklu ayakkabılara dikkat

İSTANBUL - Ayak başparmağında çıkıntı olarak da bilinen halluks valgusun kadınlarda daha sık görüldüğüne dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Nail Akdağcık, bu hastalığın bireylerin hayatını zorlaştırdığını dile getirdi. Akdağcık, yüksek topuklu ayakkabılardan uzak durulması gerektiğine dikkat çekerek, “Ayakkabı seçimi hastalığın belirtilerini hafifletmek için çok önemli. Basit cerrahilerle tedavi mümkün” dedi.


 

Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Nail Akdağcık, halluks valgus hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Ayakta birçok sağlık sorununun meydana geldiğini belirten Op. Dr. Akdağcık, “Halluks valgus genetik olarak ayaktaki başparmak ve ikinci parmak arasındaki açının fazlalığına bağlı oluşmaktadır. Başparmağın diğer parmaklara doğru yaklaşarak keskin bir açı oluşturması ve dışardan bakınca bu açının çıkıntı olarak görülmesi olarak tanımlanır” dedi.


 

YÜRÜRKEN AĞRI YAŞANABİLİR


 

Op. Dr. Akdağcık, halluks valgusun sadece görüntüde bozukluk oluşturmakla kalmadığının altını çizerek, “Hastanın yürürken ayaklarında ağrı yaşamasına, ayakkabı giyerken rahat edememelerine sebep olabilir. Hatta şişlik oluşabilir ve bu şişlik sonucu kapalı ayakkabı dahi giyilemeyebilir. Terlik gibi açık ayakkabılarla daha rahat etseler de oluşan görüntü sebebiyle konforun ciddi oranda bozulduğunu görüyoruz. Ayakta oluşturduğu çıkıntı ve bu çıkıntının ayakkabıda sıkışması sonucu bazı sorunlar oluşturabilir. Bunlara ciltte kızarıklık, ağrı ve ödem örnek olarak verilebilir” ifadelerini kullandı.


 

GENETİK FAKTÖRLER ETKİLİ


 

Bu hastalığın oluşmasında çok büyük oranda genetik faktörlerin etkisi bulunmaktadır diyen Op. Dr. Akdağcık, halluks valgus tanısı alan bireylerin çoğunda ailesinde aynı tanı öyküsünün olduğunu belirtti.


 

ERKEKLERDE DE GÖRÜLEBİLİR


 

Uzun yıllar sivri burunlu ya da yüksek topuklu ayakkabı giyimine bağlı olarak ortaya çıkan hastalığın kadınlarda görülmesinin yanı sıra erkeklerde de görülebileceğini belirten Op. Dr. Akdağcık, “Bu hastalık herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir, yani yaşa bağlı değildir” dedi.


 

KİREÇLENMEYE DE SEBEP OLABİLİR


 

Belirtileri yeni görülmeye başlanan bireylerde halluks valgusun bazı önlemler uygulanarak hafifletilebileceğini belirten Op. Dr. Akdağcık, “Öncelikle dar, sivri burunlu ve yüksek topuklu ayakkabılar giyilmemeli. Ayakkabı seçimi hastalığın belirtilerini hafifletmek adına önemli. Hastalığın henüz erken dönemlerinde tedavi şansı daha kolay ve başarılıdır. Tedavinin ertelenmemesi gerekir. Ayrıca uzun süreli parmağın kötü pozisyonuna bağlı kireçlenmeye sebep olabilir.


 

CERRAHİ TEDAVİ UYGULANABİLİR


 

İlerleyen hastalıkta ilaç tedavilerinin yeterli olmayacağını söyleyen Op. Dr. Akdağcık, sözlerine şöyle devam etti:


 

“İlerlemiş vakalarda cerrahi tedavi uygulanabilir. Eklemin dondurulması, çıkıntının alınması, eklemin kesilmesi ve osteotomi yani tarak kemiğinin bazı seviyelerinden kesilerek yeniden yön verilmesi şeklinde yöntemler uygulanabilir. Günümüzde en sık uygulanan yöntem osteotomidir. Hastalığa neden olan anatomik bozukluğun düzeltilmesi gerekir. Doğru yöntem uygulandığı zaman hastalığın tekrarlama şansı çok düşük. Eğer ayağınızda şişlik, kızarıklık ve ağrı gibi semptomları yaşıyor ve halluks valgus olabileceğinden şüpheleniyorsanız hemen sağlık kuruluşuna başvurun.


 

Op. Dr. Akdağcık, gerekli tanılama testlerinin yapılmasının ve tedaviye hızlıca başlanmasının da önemli olduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadınlarYüksek Topuklu Ayakkabılar
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