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Zonguldak Valisi: Son 15 günde koronavirüs kaynaklı 4 vefat var

ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, Covid-19'a yakalananların sayısının kentte haziran ayına göre 3 kat arttığını, son 15 günde koronavirüse bağlı 4 ölümün yaşandığını söyledi.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:48
Zonguldak Valisi: Son 15 günde koronavirüs kaynaklı 4 vefat var

Zonguldak'ta koronavirüse yakalananların sayısında artış sürüyor. Vali Mustafa Tutulmaz, koronavirüs vakalarının haziran ayına göre kentte 3 kat arttığını belirterek, geçen hafta günlük vaka sayısının 600 ile 700 arasında seyrettiğini, ancak son 3 gündür koronavirüse yakalananların 200- 300 arasında olduğunu söyledi. Kentteki koronavirüs vaka sayılarındaki artışın hastaneleri zorlamadığını belirten Vali Tutulmaz, "Dünyada bu artış eğilimi vardı. Türkiye'ye de geldi. Son 15 günde 3 katına çıkan artışlar oldu. Bizi sevindiren tarafı ölümler az. Son 15 günde 4 vefat var korona kaynaklı. Bunların da yaş ortalaması 90'ın üzerinde. Hastaneleri çok zora sokan bir durum yok. En küçük bir mağduriyet bile yaşanmaması açısından vatandaşlarımıza uyarımız, dikkatli olmaları kendilerini korumaları. Aşısı olmayanlar, zamanı gelenler aşılarını olsunlar" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakValiMustafa TutulmazCovid19KoronavirüsVakaVefat
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