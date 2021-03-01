Dyt. Büşra AKTURAN

Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle , evde kaldığımız bu süreçte çoğu kişinin hem hareketsizlikten hem de can sıkıntısından kendini yemeğe vermesiyle kilo aldığına şahit oluyoruz. Ben de bu haftaki yazımda sokağa çıkma yasağında ve karantina sürecinde olanların deneyebilecekleri hafif ve pratik lezzetler sunmaya karar verdim. Kahve ve çaylarınızın yanına eşlik edecek hafif tatlılar, film izlerken hazır patates cips yerine tüketebileceğiniz lavaş cips, ara öğün tercihi için doyurucu salata ve sebze sevmeyen kişilerin bile fark etmeden yiyeceği annanemin tarifi, vitamin deposu kereviz çorbası...

KAKAOLU ISLAK KURABİYE (8-10 adet)

Malzemeler ; 1 yumurta

½ çay bardağı sade yağ veya zeytinyağı

½ çay bardağı kakao

2 yemek kaşığı hurma özü veya keçiboynuzu özü

1 çay bardağı keçiboynuzu unu veya tam buğday unu

1 çay kaşığı kabartma tozu

Biraz küçük parçalara ayrılmış çikolata

Şerbeti için ; ½ su bardağı içme suyu ve yarım yemek kaşığı hurma özü veya keçiboynuzu özü

Yapılışı ; Bir kabın içerisinde yumurtayı çırpınız. Sırasıyla bütün malzemeyi ekleyip karıştırınız. İster dondurma kaşığıyla top şekiller verin isterseniz de normal kaşıkla istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ele yapışmayan bir hamur olmadığı için kaşık kullanıyoruz. Kontrollü bir şekilde 170 derecelik fırında yaklaşık 10 dk pişiriniz. Bu sırada şerbet için su ve hurma özünü karıştırınız. Kurabiyeler pişince birkaç dakika dinlendirip şerbetin içine alıp her yerini ıslatınız. Ve tabağa alıp istediğimiz gibi süsleyin. Afiyet olsun...

KOLAY PUDİNG (4 kişilik)

Malzemeler;

4 adet olgun cennnet hurması (trabzon hurması)

4 adet yerli muz

2 tatlı kaşığı kakao

İsteğe göre 1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı; Bütün malzemeleri robottan geçirmeniz bu puding için yeterli olacak. Kaplara alıp 10 dakika buzdolabında beklettikten sonra tüketebilirsiniz. Afiyet olsun...

LAVAŞ CİPS VE DİP SOS

3 adet orta boy lavaş ekmek

3-4 kaşık zeytinyağı

Pul biber, tuz, kekik, zerdeçal,zencefil isteğe göre sarımsak tozu

Dip sos için; dometes sosu, toz fesleğen, sarımsak ve istenilen baharatlar robottan geçirilir.

Dip sos alternetif; yoğurt, tuz, kekik

Yapılışı; Lavaşınızın şekli uzunsa önce şeritler halinde kesin sonra zık zak kesikler atarak üçgen şeklini veriniz. Lavaşınız yuvarlak ise pasta dilimi gibi keserek üçgen şekiller veriniz. Daha sonra kaba alıp zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayınız. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine alıp yaklaşık 8-10dk kızarana kadar pişiriniz. Dip sos eşliğinde servise çıkarınız. Afiyet olsun...

ÇITIR NOHUTLU SEMİZOTU SALATASI

Malzemeler ; 1 su bardağı haşlanmış nohut

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Pulbiber, tuz, karabiber, kimyon, zerdeçal, zencefil

1 demet semizotu

1 su bardağı yoğurt

Yapılışı; Haşlanmış nohutları peçetenin arasına alarak ileri geri hareketlerle kabuğundan ayırınız. Kabuğundan ayrılan nohutları yağlı kağıt serili fırın kabına koyup bahartlar ve zeytinyağıyla harmanlayınız. 180 derecelik fırında 20-30 dakika pişiriniz. Nohutlar pişerken semizotunu ayıklayıp yıkayın, biraz tuz ve yoğurtla buluşturup karıştırınız. En son nohutları üstüne ilave ediniz. Ayrıca çıtır nohutları tek başına çerez olarak da tüketilebilirsiniz. Afiyet olsun...

ZENCEFİLLİ KEREVİZ ÇORBASI

1 adet orta boy kereviz

Kereviz sapı

1 adet havuç

İsteğe göre 1 adet kabak

Zeytinyağı

Tuz, zerdeçal, zencefil, karabiber, su

Yapılışı; Kereviz, kereviz sapını ve havucu küp küp doğrayıp zeytintağında soteleyiniz. Suyunu ve baharatlarını koyup sebzeler yumuşayana pişiriniz. Blenderdan geçirip servis ediniz. Afiyet olsun...