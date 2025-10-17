ANTALYA (AA) - Tekneyle açıldığı Hidayet Koyu açıklarında tek nefeste 107 metre derinliğe inen dünya dalış rekortmeni milli sporcu ve Birleşmiş Milletler 'Sudaki Yaşam' savunucusu Şahika, yeni bir başarıya imza attı.

'Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın' sloganıyla dalış yapan Şahika, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyede inerek, kendi elinde bulunan 106 metre rekorunu geliştirdi.

Şahika Ercümen, sudan çıktıktan sonra Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Ayrıca 'Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun' ve 'Gazze Nefes Alsın' yazılı döviz taşındı.

'Bu kez ayrı bir heyecanlandım'

Şahika Ercümen, dalış sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır milli sporcu olduğunu, bir sürü dünya şampiyonasında yarıştığını ve rekorlar kırdığını ifade ederek, bu sefer ayrı bir heyecanlı olduğunu söyledi.

Her şeyin ucu ucuna olduğunu ve ekibinin kendisini çok desteklediğini belirten Ercümen, 'Onları da mahcup etmek istemedim. Nabzım girerken herhalde 120 idi. Ama şu an üzerimden çok büyük bir yük kalktığını düşünüyorum. Çünkü ülkemizi temsil etmek benim için bir milli sporcu olarak çok önemli. Hem dünya rekorunu ülkemize kazandırdığımız için, hem tüm dünyaya ülkemizden mesaj verebildiğimiz için şu an duygular tarifsiz.' diye konuştu.

Cumhuriyet'in 102'inci yılına ithafen dünya rekorunu Türkiye'den kırdığını anlatan Ercümen, şunları söyledi:

'Bundan tam 10 yıl önce yine bir rekor denemesinde Gazze süreciyle aynı dönemlere denk gelmişti. Orada da Gazze nefes alsın demiştik ve üzerinden seneler geçti. Şimdi gelinen noktada umarım bu barış süreci kalıcı olur. Bende buradan sudan, Gazze nefes alsın diye onlar için nefesimi tutmak istedim. Çünkü dakikalarca nefes alamamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum ki onlar çok uzun zamandır bu zulme maruz kalıyorlar. O yüzden Gazze nefes alsın diye de tüm dünyaya mesaj vermek istedik.'

Dalışa hazırlık sürecinden de bahseden Ercümen, 'Hazırlık sürecini tarif etmem çok zor. Bu yıl benim için çok zor bir seneydi. Dünya şampiyonasında yarıştım, zorlu bir turnuvaydı, buraya geldiğimizde fırtınayla karşılaştık. Bir kaç gün antrenmanımız iptal oldu. Çok iyi hazırlanamasam da elimizden gelenin en iyisini yaptık. Mükemmel bir ekip, destekçilerim beni çok motive etti. Çok zor şartlarda da olsa rekoru kırdık.' diyerek sözlerini tamamladı.

