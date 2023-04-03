Ayper KAYA

HAVA MUHALEFETİ: BKM YAPIMI İLE 14 NİSAN’DA SİNEMALARDA!

Başrollerini Ali Sunal ile Doğa Rutkay’ın paylaştığı, yönetmenliğini Murat Kepez’in üstlendiği, senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak’ın kaleme aldığı komedi türündeki Hava Muhalefeti filminin oyuncu kadrosund ise; Ege Kökenli, Burak Hakkı, Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Kerem Atabeyoğlu, Bülent Seyran, Ünal Yeter,Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Tatar gibi değerli isimler yer alıyor.

YILIN EN HAVALI FİLMİNDESİNİZ: LÜTFEN KEMERLERİNİZİ BAĞLAYIN!

Güldür Güldür Show’un yaratıcı ekibi tarafından kaleme alınıp beyaz perdeye aktarılan “Hava Muhalefeti” filminin konusu ise şöyle; Milletvekili adayı Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için Bodrum uçağındaki yerlerini almışlardır. Küçük bir kaçamak diye başlayan hafta sonu tatili çok eğlenceli bir yolculuğa dönüşecektir. İkili ve uçaktaki diğer yolcular kendilerini bekleyen sürprizlerden habersizdir. Bakalım bu kahkaha dolu yolculukta neler olacak? Yüksek dozda kahkaha vadeden

HAVA MUHALEFETİ filmi, yıldız oyuncu kadrosuyla 14 Nisan’da sinemalarda!

ACUN ILICALI VE VAROL YAŞAROĞLU’NDAN

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARA KRAL ŞAKİR SÜRPRİZİ

” Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! ” filmi, sinemalarda gösterime girmeden önce deprem bölgelerindeki çocuklarla buluşacak. Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen etkinliklerde “Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! “ filmi; Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, İslahiye, Nurdağ ve Gaziantep Merkez’de yapılan özel gösterimlerle depremzede çocuklara moral verecek. Kral Şakir ekibi film gösteriminin yanı sıra Kral Şakir maskotları ile de çocuklarla oyunlar oynayacak.

“ Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! “ Deprem Bölgelerindeki Çocuklara Özel Gösterim

Türk Eğitim Derneği: Depremzede çocukların eğitimi için kolları sıvadı!

Türk Eğitim Derneği, depremzede çocukların eğitimine destek olmak üzere ilk etkinliğini 8 Nisan'da İş Sanat Kültür Merkezi'nde düzenliyor. TED 95. Yıl Gençlik Korosu ve ardından Borusan Quartet'in sahne alacağı etkinlikte elde edilecek bağı şlar Türk Eğitim Derneği'nin “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyasına aktarılacak.



95 yıldır her şartta ve koşulda öncelik çocuk, öncelik eğitim diyen Türk Eğitim Derneği, “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyası için ilk etkinliğini düzenliyor. 8 Nisan'da İş Sanat Kültür Merkezi'nde saat 18:00'de başlayacak etkinlikte, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun açılış konuşmasının ardından TED Atakent, TED Çorlu, TED Rönesans ve TED Üsküdar Koleji öğrencilerinden oluşan TED 95. Yıl Gençlik Korosu bir performans sergileyecek ve yine aynı okulların öğrencilerinin eserlerinin müzayedesi gerçekleşecek. Etkinlik, Borusan Quartet konseriyle sona erecek.



Deprem Geleceğimizi Yıkmasın Kampanyası

“Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyası, Türk Eğitim Derneği tarafından deprem bölgelerinde ebeveynlerini kaybetmiş ilk öğretim ve lise düzeyindeki çocukların eğitimlerini desteklemek amacıyla başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonuyla yürütülen kampanyada kapsamlı ve sürdürülebilir bir burs sistemi oluşturuldu. Ortalama sekiz yıl süreceği tahmin edilen destek programından ebeveyn kaybı yaşamış olan çocuklar yararlanacak.

Yönetmen: Banu Kaptanoğulları’ndan "Garip insan"



Ymg Filim yapım, Yaşar Yılmaz’ın yapımcılığını üstlendiği, Yönetmenliğini Banu Kaptanoğulları’nın üstlendiği “Garip insan” sinema filmi vizyon için gün sayıyor. Yeşilçam’ın usta oyuncuları ile günümüz yeni oyuncularının kadrosunda bulunduran

filmin başrollerinde Nalan Çöl , Murat Tekin , Onur Aksel, Yaşar Yılmaz , yakın zamanda vefat eden Alaaddin Karababa ve ekranların sevilen yüzü, namı değer Sibiryalı Ayhan Işık bulunuyor. Alaaddin Karababa’nın son filmi olan Garip İnsan yapımcısı ve yönetmeni

filmi, Alaaddin Karababa’nın vefatı ile çok üzüldüklerini ve filmi değerli oyuncunun anısına hitap ettiklerini söylediler. Filmin ayrıca birde sosyal mesajı bulunmakta. Filmin gelirinin

büyük bir bölümü Engelli Yaşam derneklerine bağışlanacak. Hayatı boyunca kel olan ve saçlarını çıksın diye çırpınan sade bir vatandaşın başına gelenleri konu alan film eski kara mizah komedisinin günümüz örneklerinden biri olduğunu söyleyen yönetmen Banu Kaptanoğulları , yıllar sonra Kemal Sunal filmleri gibi ekranların sevilen klasikleri arasında filmimiz yer alacak dedi. Nisan ayında vizyonda olan filmleri için yapımcı Yaşar Yılmaz . gerçekten emek verilen filmler sinemalarda yer bulamıyor , dağıtım şirketleri filmleri oyuncularına veya bütçelerine göre değerlendiriyor , bu rantın içinde filmimizi doğru şekilde seyirciye ulaştıramayacağımıza olan inancımızla kendi dağıtım şirketimizi kurduk. Bir filmin hem yapımcısı hem de dağıtımcısı olmanın sorumluluğunun farkındayız. O yüzden tüm imkanlarımızla yaptığımız filmimiz için Nisan ayına gün sayıyoruz diye belirtti.

ZÜLFÜ LİVANELİ’NİN ÇOK SATAN ROMANI ‘ KAPLANIN SIRTINDA’ ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Edebiyat ve sanat dünyasının usta ismi Zülfü Livaneli’nin, tarihin en tartışmalı dönemlerinden birinin hükümdarı olan II. Abdülhamid’i insani bir bakışla ele aldığı romanı “Kaplanın Sırtında”, çok satanlar listesindeki yerini korurken, Amerika, İspanya, Kore, Yunanistan ve Almanya başta olmak üzere; birçok ülkede, farklı dillerde raflarda yerini almaya hazırlanıyor.

Kitapları 41 ülkede yayımlanan Zülfü Livaneli’nin, çok-katmanlı bir kurguyla kaleme aldığı romanı Kaplanın Sırtında, kişisel bir yaşamın betimlemesine dayanıyor. Kahramanların iç dünyasının derinliklerindeki olası gerilimler ve çatışmalar betimlenirken; dünyaya bakış, ahlaki değerler ve etkileri sorgulanıyor.

Gamze Özçelik: “İnsani değerleri beslediğimizde mucizelere ulaşıyoruz”

Yüksek İnsani Değerler Ödülü verildi

Üsküdar Üniversitesi Seçici Kurulu tarafından 24 altın değeri yaşatmak amacıyla kamuoyu tarafından alanında örnek olan kişi ve kurumlara verilen Yüksek İnsani Değerler Ödülleri, 8’inci kez sahiplerini buldu. Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik de ödül alan isimler arasında yer aldı. Ödülünü Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan alan Gamze Özçelik, “Yüce Allah’ın içimize bahşettiği insani değerleri ne kadar beslersek o kadar mucizelere ve mutluluğa ulaştığımızı keşfettim. Bana fark ettirdiği için şükrediyorum.” dedi.

8. Yüksek İnsani Değerler Ödülü, Umuda Koşanlar Derneği çatısı altında ulaştıkları Türkiye, Afrika, Ortadoğu ve Asya’daki mazlum ailelere, çocuklara ve hayvanlara ihtiyaçları doğrultusunda ayni ve nakdi şekilde destek sağlamaları ve Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ihtiyaç sahibi halkımıza sundukları desteklerden dolayı Dernek Başkanı Gamze Özçelik’e sunuldu. Gamze Özçelik’in ödülü de Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından takdim edildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden dolayı da son 2 aydır ekstra duygusal olduğunu belirten Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik, “Yüce Allah’ın içimize bahşettiği insani değerleri ne kadar beslersek o kadar mucizelere ve mutluluğa ulaştığımızı keşfettim. Bana fark ettirdiği için şükrediyorum. İlk günden bu yana bir kere bile ‘Neden gidiyorsun anne?’ demediği için oğluma teşekkür ediyorum. Hep destek oldu, hiçbir zaman sorun çıkarmadı.” dedi. Özçelik, birlikte çalıştıkları Umuda Koşanlar Derneği’ndeki yol arkadaşlarına ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

“EN GÜZEL İSİMLER: ESMAÜ’L HÜSNA” SERGİSİ İSTANBUL LALE VAKFI’NDA AÇILDI

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan “En Güzel İsimler: Esmaü’l Hüsna” Sergisi Esmaü’l Hüsna’yı oluşturan Yüce Allah’ın 99 adının ebru, seramik ve el nakışı sanatlarıyla yazılarak tamamlandı. Sergi, İstanbul Lale Vakfı’nda 24 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında gezilebilecek.

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından “Güzeli Güzel ile Anlatmak” üzere hazırlanan; “En Güzel İsimler: Esmaü’l Hüsna” Sergisi İstanbul Lale Vakfı’nın ardından yurt içi ve yurt dışında sergilenmeye devam edilecek. Sergide Allah’ın 99 ismi geleneksel ebru, nakış ve seramik sanatları ile gözler önüne seriliyor. Enstitü öğretmeni Hattat Ömer Faruk Özoğul'un kalemiyle başlayan çalışmalar, atölyelerdeki öğretmen ve ustalar tarafından tamamlandı; Allah'ın isimleri suya, kumaşa ve toprağa özenle işlendi. Sergide, Enstitü’de üretilen, özellikle lale desenli tekstil, seramik, el nakışı ürünler de yer alıyor. Müzede, sergi süresince İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından lale motifli nakış, tahta boyama ve seramik workshopları da düzenlenecek.

Türk Sanatında En Çok Karşılaşılan Çiçek: Lale

Lale motifi, Osmanlıdan günümüze tüm el sanatlarında en çok kullanılan desen olarak kabul ediliyor. Selçuklular zamanından başlayarak lale, Anadolu Türk Sanatı’nın önemli bir figürü olmuştur. Bugün başta İstanbul olmak üzere pek çok anıtsal bina ve sanat eseri lale figürleriyle süslüdür. Topkapı Sarayı’nda III. Ahmet zamanında yapılan Yemiş Odası’nın duvarlarını ve pek çok camiyi süsleyen çiniler, kalem işleri, cam eserler ve tezhipler bilhassa 16. yüzyılda önem kazanmış laleler ile bezenmiş. Lale, ebru sanatından minyatüre, seramikten kumaşlara, halı ve kilimlerden yapıların duvarlarına her alanda karşımıza çıkmakta. II. Süleyman’ın, Yavuz Sultan Selim ve III. Murat’ın yalnızca lâle motifi kullanılmış kaftanları bulunuyor.