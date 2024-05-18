Lacivert-beyazlı ekibin teknik direktörü Sami Uğurlu, Rize'ye galibiyet ve bir hedef doğrultusunda geldiklerini belirtti.

Diğer maçların da kendilerini ilgilendirdiğini ifade eden Uğurlu, "Hedefimiz galip gelmekti. Ligin son maçında Kasımpaşa tarihinde olmayan Avrupa kuplarına gitme hayalini gerçekleştirmek istiyorduk. Ancak zorlu bir rakip ve iyi bir takıma karşı oynadık. Çaykur Rizespor'da her zaman hedeflerini üst sıralar olarak belirlemişti." dedi.

Uğurlu, ikinci yarıda çok fazla pozisyon olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dışarıdan baktığımızda 0-0 çok keyifli gözükmese de aslında ikinci yarı keyifli bir maçtı. Adil olan da maça baktığımızda beraberlikti. İki takımda kazanabilirdi, kaybedebilirdi. Bunun da adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Diğer tarafta Beşiktaş'ın puan kaybıyla aramızdaki puan farkı üç. Alanyaspor takip ediyor. Beşiktaş'la ikili averajla önde olduğumuz için hafta sonu yendiğimiz takdirde Kasımpaşa tarihinde ilk defa hedeflediğimiz Avrupa kupalarını yakalamış olacağız. Bu bizim için ciddi bir başarı."