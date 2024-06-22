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Bölgedeki trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Trafik polisleri, yolda arızalanan bir ticari aracı trafik akışını sağlamak amacıyla iterek yol kenarında güvenli alana aldı.

Trafik polisleri, Samsun'dan Ankara yönüne oluşan yoğunlukta sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.

Bayram tatilinin ardından araçlarıyla dönüşe geçenler, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan önemli geçiş güzergahı olan Samsun-Ankara kara yolu nun Havza geçişinde yoğunluk oluşturdu.

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