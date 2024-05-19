Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın işaretiyle başlayan yarışmada, sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarı maraton için sporcular, Fuar Caddesi'nde toplandı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile gelen başarı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile gelen başarı

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.