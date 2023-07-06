Samsun

Atakum sahilinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi sudan çıkarmak için harekete geçen cankurtaranlar, botla olay yerine gitti.

Cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi botla sahile ulaştırdıktan sonra sedyeye alarak ambulansa taşıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Falcıoğlu, tatbikatın ardından gazetecilere, kentin mavi bayraklı 13 plaja sahip olduğunu söyledi.

Kesintisiz 30 kilometrelik sahil bandında 80 cankurtaranın göreve başladığını belirten Falcıoğlu, "1 Haziran'dan itibaren 80 cankurtaran ve 2 botla sahil bandında görev yapıyoruz. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle kentimize özellikle Amasya, Tokat ve Çorum gibi iç bölgelerden gelen vatandaşlarımız, denize girilmemesi gereken yerlerde yüzdüğü için son 15 günde ne yazık ki 5 vatandaşımızı kaybettik. Vatandaşlarımızdan özellikle cankurtaranlarımızın görev yaptığı bölgelerde denize girmelerini ve şamandıraları geçmemelerini istiyoruz." dedi.

Falcıoğlu, rüzgarlı havalarda denize girilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Cankurtaranlarımız bu yıl görev yaptıkları süre içinde 28 boğulma vakasına müdahale etti. Tüm vatandaşlarımızı sudan çıkartmamıza rağmen 5 vatandaşımız maalesef rahmetli oldu. Bunun için vatandaşlarımızın cankurtaran ekiplerimizin uyarılarına kulak asmalarını istiyoruz. Terme, Çarşamba, Atakum ve Yakakent ilçeleri sahil bandında 22 Eylül'e kadar hizmetimiz devam edecektir." ifadesini kullandı.

AA