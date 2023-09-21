Salih Seyhan (49) idaresindeki 55 AEN 173 plakalı minibüs, Samsun-Ordu kara yolu Gelemen mevkisinde sol arka lastiğinin patlaması nedeniyle devrilip sürüklendi.
Sürücü ile araçta bulunan Duriye Sarı (61), Mustafa Sarı (31), Nihat Şengün (53), Saadet Şimşek (73), Zennure Tezcan (59), Hava Üren (46), Arife Ay (61), Ahmet Dikmen (62), Ali Kömpe (47), Seçgül Seyhan (48), Ayşe Toprak (44), Fadime Zeren (69), Naciye Dikmen (69) ve Sevim Cömert (48) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA