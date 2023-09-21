Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü ile araçta bulunan Duriye Sarı (61), Mustafa Sarı (31), Nihat Şengün (53), Saadet Şimşek (73), Zennure Tezcan (59), Hava Üren (46), Arife Ay (61), Ahmet Dikmen (62), Ali Kömpe (47), Seçgül Seyhan (48), Ayşe Toprak (44), Fadime Zeren (69), Naciye Dikmen (69) ve Sevim Cömert (48) yaralandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.