Türkiye’nin 58 yıllık köklü futbol kulübü olan ve armasında Atatürk’ü taşıyan tek kulüp olarak anılan Yılport Samsunspor, Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etme misyonu ile yola çıkarak UEFA’nın “2030 Sürdürülebilirlik Yol Haritası”na uyum sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Hayata geçirdiği projeleriyle Yılport Samsunspor, Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliğiyle gerçekleşen Brandverse Awards’dan 1 gümüş ve 1 bronz ödül ile döndü. Yılın pazarlama projeleri seçkin bir jüri tarafından değerlendirilip Deloitte Türkiye tarafından onaylanan yarışmanın sonuçları 24 Haziran Pazartesi günü Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da gerçekleşen törenle açıklandı.

"Yılport Samsunspor, Brandverse Awards’da ödül alan tek spor kulübü"

Sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında projeler hazırlayan Yılport Samsunspor, kadınların toplumda ve sporda güçlendirilmesi konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyerek eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerini önemsiyor. Atatürk’ün değerlerini temsil eden Yılport Samsunspor, futbolun ayrıştırıcı değil birleştirici bir güç olduğunu kamuoyuna göstermeyi kendine misyon edinerek iletişim çalışmalarını yürütüyor.

Süper Kupa finalinin oynanacağı akşam Yılport Samsunspor sosyal medya hesaplarından yapılan “Işıkları açtık, bayrakları astık! Samsun’a bekliyoruz!” yazılı paylaşımlarla “Samsunspor FK: Futbolun Birleştirici Gücü” projesiyle PR ana bölümünde Gündem Yönetimi kategorisinde Gümüş ödülün sahibi oldu.

Son 3 yıldır dünyanın en ağır forması projesiyle 15 farklı dilde "Kadına şiddete hayır" yazan Mor Forma ile belirli günlerde sahaya çıkan Yılport Samsunspor, Mor Forma gelirinin tamamının kadınlara yönelik projeler için ayırıyor. İlkokul öğrencilerine “Şiddete Hayır” konferansları düzenleyerek Samsun’un gelişimine katkı sağlama hedefine Mor Forma ile birlikte devam eden kulüp, başta Samsun olmak üzere tüm Türkiye’deki 450 kadına öz savunma eğitimleri verdi. Aynı zamanda erkek futbolcularına toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verdi. “Samsunspor FK: ‘Dünyanın En Ağır Forması’” projesiyle Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik ana bölümünde Toplumsal Eşitlik kategorisinde Bronz ödül kazandı.