Konya

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'e olan rekor ilgi ve katılımın Türk milletinin tam bağımsızlık sevdasından kaynaklandığını belirtti.

Kacır, ROKETSAN ev sahipliğinde Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması'nda yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olduğunu, katılımın da her yıl arttığını söyledi.

Bu yıl TEKNOFEST'in 6'ncısını düzenlediklerine değinen Kacır, 6 yıl önce 14 yarışmaya 20 bin gencin katıldığını dile getirdi.

Cumhuriyet'in 100. yılında, 2023 TEKNOFEST'inde 41 yarışmaya 1 milyon gencin katıldığını anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda bu yılın ilk TEKNOFEST'ini İstanbul'da gerçekleştirdik ve 2 milyon 500 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Sadece diğer yarışmalarda değil, Roket Yarışması'nda da yıldan yıla katlanan bir ilgiye, katılıma şahitlik ettik. İlk yılımızda 156 takım Roket Yarışması'na başvurmuşken, bu yıl 1098 takım 'Bu yarışta ben de varım.' dedi. Bu rakamlar, yıldan yıla artan bu ilgi, şüphesiz yüksek teknolojiye yönelik toplumumuzda oluşan alakanın bir tezahürü. Dünyayı değiştiren işlerin yolunun yüksek teknolojiden geçtiğini en iyi gençlerimiz biliyor."

"Gökyüzüne Türk'ün imzasını atmaya devam edeceğiz"

Kacır, yeniliklere en erken gençlerin adapte olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yenilikleri geleceğe gençlerimiz taşıyor. Aynı zamanda bütün dünyada bu yenilikleri gençler ortaya çıkarıyor. Gençlerin kurdukları, dahil oldukları teknoloji takımları yeniliklere imza atıyor. Elbette küresel düzeyde yüksek teknolojiye artan ilgiyle birlikte bu rakamları açıklamak mümkün olabilirdi ancak Türkiye'de yaşanan bütün dünyanın da ötesinde bir şey. Yani yarışmalarımıza olan katılımı, TEKNOFEST'e gelen milyonları sadece yüksek teknolojiye olan ilgiyle açıklamak mümkün değil. Dünyada eşi benzeri olmayan bir işi, eşi benzeri olmayan bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Her yıl bir kez daha dünya rekorlarına imza atıyoruz. Bu ancak Türk milletinin yüreğindeki tam bağımsızlık sevdasıyla açıklanabilir."

Türk gençliğinin heyecanının da TEKNOFEST'e olan ilgiyi ortaya çıkardığını aktaran Kacır, "Bu ancak semalarında bol yıldızlı değil, ay yıldızlı bayrağı dalgalandırma iddiasıyla açıklanabilir. Allah'ın izniyle biz milli teknoloji hamlesi yolculuğunda gençlerimizle omuz omuza vermeye, sırt sırta bu yolda yürümeye devam edeceğiz. İnşallah birlikte nice rekorlara imza atacak, gökyüzüne Türk'ün imzasını birlikte atmaya devam edeceğiz." dedi.

Kacır, Roket Yarışları ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen tüm yarışlara katılan takımlara, gençlere destek veren ailelerine ve öğretmenlere, ve TEKNOFEST'e destekleri dolayısıyla ROKETSAN'a, T3 Vakfı'na, Savunma Sanayii Başkanlığı'na, tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Bakan Kacır, beraberinde TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile takımları ziyaret etti, roket atışlarını izledi. Çağdaş Roket Takımı'nın ardından Hisar, Spektrum, Helyak ve TOBB ETÜ roket takımları yüksek irtifa atışlarını gerçekleştirdi.

Atışlar sırasında konuşan Bayraktar, gençleri teknolojiyle erken yaşta buluşturma ve bu yönde yetiştirme hayaliyle yola çıktıklarını, bu kapsamda gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yarışmayı ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit de izledi.

AA