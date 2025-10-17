İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu forum, bu yıl 'Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak' ana temasıyla yapılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, forum kapsamında düzenlenen 'Teknoloji, Dijital Ticaret ve Üretim' panelinin açılışında, küresel güç merkezlerinin yer değiştirdiği, uluslararası rekabetin giderek kızıştığı bir süreçten geçildiğini belirterek, Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan tek kutuplu dünya düzeninin geride kaldığını, ticaret rotalarının yeniden çizildiğini dile getirdi.

Dünya ekonomisinin ağırlık merkezi batıdan doğuya, kuzeyden güneye kayarken, Türkiye'nin Afrika ile beraber bu yeni küresel dengenin kalbinde yer aldığını söyleyen Kacır, 'Türkiye olarak, Afrika ile köklü bir geçmişi, ortak medeniyet değerlerini ve karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir dostluk mirasını paylaşıyoruz. Geçmişin bu sağlam temeli, bugün aramızda yükselen işbirliğinin en güçlü dayanağıdır.' ifadesini kullandı.

Kacır, uzun bir dönem ilişkilerde duraklık yaşandığını belirterek şöyle devam etti:

'Ancak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu sessizlik dönemi sona erdi, ilişkilerimiz yeniden güçlü bir canlanma sürecine girdi. Diplomatik temsilciliklerimizin sayısında çok önemli bir artış kaydettik. Türk Hava Yolları ile dünyanın dört bir yanıyla Afrika'yı birbirine bağlayan seferler başlattık. TİKA'nın sahada yürüttüğü başarılı projeler neticesinde kıtayla ülkemiz arasında muhabbeti ve münasebeti artırdık. Aynı zamanda karşılıklı güven zemininde ekonomide ve ticarette yeni bir safhaya emin adımlarla geçtik.'

'Togg ile bu sektörün dünya çapında öncü ülkeleri arasındayız'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türk girişimcilerin Afrika'daki doğrudan yatırımlarının 2003'te 100 milyon dolar seviyesindeyken bugün 10 milyar doları aştığını belirterek, 'Ticaret ve yatırım alanlarında yakaladığımız ivme, ilişkilerimizin geçici bir yakınlaşma değil, kurumsallaşan, derinleşen ve gelecek kuşaklara miras bırakılacak bir stratejik ortaklık olduğunu teyit ediyor.' diye konuştu.

Müteşebbislerin, mühendislerin, teknisyenlerin alın ve akıl terinin eseri pek çok projeyi, dost ve kardeş ülkelerin kalkınma yürüyüşünde abide eserler olarak gördüklerini dile getiren Kacır, şunları ifade etti:

'Bugüne kadar birlikte hayata geçirdiğimiz projeler ve elde ettiğimiz başarılar, iki coğrafyanın sahip olduğu yüksek potansiyel dikkate alındığında sadece bir başlangıç, bir mukaddime niteliğindedir. Bu doğrultuda yatırımı, üretimi ve ticareti daha da ileri taşıyarak, Türkiye-Afrika ortaklığını kalıcı refah ve adil kalkınma ekseninde yeni bir seviyeye ulaştırmayı amaçlıyoruz. Sahip olduğumuz güçlü üretim altyapımızı, AR-GE ve inovasyon ekosistemimizi Afrika ülkeleriyle sanayide ve teknolojide birlikte büyük hedeflere yürümek için güçlü bir zemin addediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde son 23 yılda ülkemizi küresel üretim ve teknoloji geliştirme üsleri arasına taşıdık.'

Kacır, ülkenin güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda Avrupa değer zincirlerinin en önemli oyuncusu haline geldiğini vurgulayarak, 'Türkiye bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir.' dedi.

'Made in Türkiye' damgasını taşıyan ürünlerin yalnızca yüksek kalite ve dayanıklılıklarıyla değil, aynı zamanda uygun maliyet, hızlı teslimat ve güvenilir tedarik avantajlarıyla tercih edildiğini söyleyen Kacır, inşa edilen AR-GE ve inovasyon altyapısıyla teknoloji geliştirme ve üretmede önemli kazanımlar elde edildiğini dile getirdi.

Kacır, İHA'dan helikopterlere, kara ve deniz platformlarına, hava savunma sistemlerine, beşinci nesil savaş uçağına uzanan geniş bir yelpazede ürünleri tasarlayan, geliştiren, üreten ve rekabetçi şekilde ihraç eden yerli ve milli bir savunma sanayisine sahip olduklarını belirterek, 'Otomotiv üretiminde sahip olduğumuz 60 yıllık birikimle, yıllık 1,5 milyon araç üretim düzeyiyle, yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg ile bu sektörün dünya çapında öncü ülkeleri arasındayız. Otomotiv sektörünün geleceğine yön veren, öncü ve güçlü bir oyuncu olma yolunda Togg en önemli adımlarımızdan biri oldu.' diye konuştu.

Uydu teknolojisindeki tasarım, test ve mühendislik kabiliyetlerinin eseri yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın geçen yıl uzaya gönderilerek hizmete girdiğini anımsatan Kacır, Türkiye'nin dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülke arasında yer aldığını belirtti.

'Birlikte üretme yaklaşımıyla tesis edilen işbirlikleri kurmayı arzuluyoruz'

Kacır, bugün itibarıyla 44 ülkenin en az gelişmiş ülke statüsünde yer aldığına, bunlardan 32'sinin Afrika ülkesi olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

'Kalkınma için en temel ihtiyaçlar olan yer altı ve yer üstü zenginlikler, insan potansiyeli Afrika kıtasında fazlasıyla mevcut. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşırken, Afrika ülkeleriyle yol arkadaşlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin sanayi, teknoloji ve inovasyondaki tecrübesini ortak ve müreffeh bir gelecek için Afrikalı dostlarımızla paylaşmaya hazırız. Bir tarafın üretici diğer tarafın daima müşteri olarak kaldığı hegemonik ilişkiler yerine, birlikte geliştirme, birlikte üretme yaklaşımıyla tesis edilen işbirlikleri kurmayı arzuluyoruz.'

Üretimden araştırma altyapılarına, nitelikli insan kaynağından inovasyon kültürüne uzanan pek çok alandaki kapasite ve kabiliyeti birlikte geliştirecek adımlarla coğrafyaların dayanıklılığını ve rekabet gücünü daha ileriye taşıyacaklarını söyleyen Kacır, 'Ufkunu Afrika'nın ötesine taşımış Afrikalı yatırımcılar için de ülkemiz bir fırsatlar ülkesi. Üyesi olduğumuz Gümrük Birliği ve imzaladığımız serbest ticaret anlaşmaları sayesinde yatırımcılara, yüksek alım gücüne sahip 1 milyardan fazla tüketiciye hızlı ve güvenli erişim imkanı sağlıyoruz.' dedi.

Kacır, Türkiye'nin dünyanın başlıca talep merkezlerine birkaç saat mesafede olduğunu belirterek, İstanbul'dan 4 saatlik bir uçuş yarıçapı içinde 32 trilyon dolarlık devasa bir ekonominin yer aldığını ifade etti.

Teşvik sisteminin yatırımcıların çok boyutlu ihtiyaçlarını adreslerken aynı zamanda öngörülebilirlik ve maliyet avantajı sunduğunu dile getiren Kacır, 'Türkiye'yi sadece bir yatırım destinasyonu değil aynı zamanda başarı yolculuklarında stratejik ortak olarak gören tüm Afrikalı yatırımcıları ülkemize davet ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak, Afrikalı yatırımcılara, sanayi ve teknoloji şirketlerine Türkiye'de en yüksek özenin ve desteğin gösterilmeye devam edeceğini özellikle vurgulamak istiyorum.' diye konuştu.

'Geleceğin dünyasında en önemli kaynaklardan biri veri'

Bakan Kacır, Afrika'nın uzunca bir dönem kendi kaynaklarını kendi imkanlarıyla değere dönüştürme fırsatı elde edemediğini belirterek şunları kaydetti:

'Maalesef pek çok ülke Afrika'nın kaynaklarını sömürdü. Şimdi geleceğin dünyasında en önemli kaynaklardan biri veri. Dolayısıyla yarının Afrika'sını inşa ederken Afrika'nın verisinin Afrika için değere dönüşmesini, başkalarınca sömürülmemesini sağlayacak adımların çok önemli olacağını değerlendiriyoruz.

Türkiye olarak, yüksek teknoloji alanlarında öz yeterliliklerini tahkim etmiş, kendi imkanlarıyla kendi geleceğini inşa etme kabiliyeti elde etmekte olan bir ülke olarak Afrikalı dostlarımızın bu süreçte yanında olmaya, dijital ekonominin altyapısını birlikte inşa etmeye ve bu alanda katma değer sağlayacak ortak girişimleri güçlü şekilde desteklemeye hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.'

Muhabir: Aylin Rana Aydin Kuş