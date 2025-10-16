ŞANLIURFA (AA) - Sezon hazırlıklarını haftada 5 gün çift antrenmanla sürdüren Güneydoğu temsilcisi, Salih Danişment, Yasin Taşdemir ve Ali Kabakülekler ile kadrosunu yenilerken, takımın başına da tecrübeli antrenör Metin Dinçol'u getirdi.

'Eminim sezon sonunda hedefimize ulaşacağız'

Kulüp Başkanı Serdar Yıldırım, AA muhabirine, yeni sezonun 22 Kasım'da başlayacağını hatırlatarak yaklaşık iki ay önce çalışmalara başladıklarını söyledi.

Hazırlık sürecini iyi geçirmek istediklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

'Hedefimiz bu sene de her zaman olduğu gibi play-off'ta ilimizi temsil etmek. Bu anlamda iyi bir çalışma içerisindeyiz. Sadece play-off'u hedeflemiyoruz, aynı zamanda play-off'ta da turlar geçmeyi hedefliyoruz. Kadromuz şu anda Süper Lig için ideal bir takım, umutluyuz. Eminim sezon sonunda hedefimize ulaşacağız.'

'Ligi en iyi sırada bitirmek istiyoruz'

Antrenör Metin Dinçol ise 25 yıl basketbol oynadığını ve milli takım forması giydiğini belirterek, 10 yıldır İstanbul'da çeşitli takımlarda antrenörlük yaptığını söyledi.

Her zaman hedefe oynayan bir takım olmak istediklerini dile getiren Dinçol, şunları söyledi:

'Her takımın hayali play-off oynamaktır. Bu sene Süper Lig gerçekten çok zor, iyi takımlar var. Bizim takım da çok şükür iyi transferler yaptı, iyi bir durumdayız. Ancak bunu play-off'ta üst sıralara taşımamız gerekiyor. Ligi en iyi sırada bitirmek istiyoruz. Eksik oyuncularımız da geldi, tam kadro çalışıyoruz, herhangi bir sorun yok.'

'Günde çift antrenman yapıyoruz'

Yeni transferlerden Yasin Taşdemir de takımda aile ortamının olduğunu belirterek, 'Oyuncu arkadaşların hepsi çok karakterli ve iyi sporcular. Günde çift antrenman yapıyoruz, hazırlıklarımız güzel gidiyor. Hedefimiz play-off'u 5. veya 6. sırada bitirip sonrasında rakibimize göre çeyrek ya da yarı final oynamak.' ifadesini kullandı.

İranlı yeni transfer Salih Danişment ise tecrübeli bir takıma geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek,'Amacım burada başarılı olup uzun yıllar kalmak ve takımla birlikte güzel yerlere gitmek.' diye konuştu.

Muhabir: Müslüm Etgü