Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Esnaf İbrahim Küçükköse, AA muhabirine, sıcak hava nedeniyle vatandaşların Balıklıgöl bölgesindeki yeşil alanlarda vakit geçirdiğini, genellikle su ve buzlu içeceklerle serinlemeye çalıştığını söyledi.

Sıcaktan bunalan bazı çocukların ise süs havuzlarında serinlediği görüldü.

Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki ve diğer alanlardaki gölgelik alanları tercih etti.

Tekirdağ'daki "mor tarlalar" motosikletlilerin stüdyosu oldu

Tekirdağ'daki "mor tarlalar" motosikletlilerin stüdyosu oldu

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa 'da sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.