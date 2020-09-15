Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Sizi biraz tanıyalım bize biraz kendinizden bahseder misiniz. Müzik dünyasına nasıl girdiniz çevrenizden tepkiler size nasıl oldu?



Ablamın anlattığı küçük bir çocukluk anımı paylaşmak istiyorum. Çok küçükken ben uyumadığımda ablam başımın kenarına radyo koyarmış. Uyumam için tek çözümün bu olduğunu söylüyordu o zamanlar için. Kendimi bildim bileli hep müzikle iç içeydim. İlerleyen yıllarda çevremdeki dost ve arkadaşlarımın müzik dünyasına girişimde payı büyüktür. Bana hep şarkı söyletirlerdi, ben de seve seve söylerdim zaten☺ Sağolsun ailem de bana bu yolda çok destek oldular, inandılar. Yani genel olarak çevrem bu durumlardan oldukça memnun.





Son çalışmanız ''Ne Var Ne Yok''tan bize biraz bahseder misiniz?

‘Ne Var Ne Yok ‘un yaklaşık 1.5 yıllık bir mazisi var... Şarkının yapımına 2019’un son aylarında başlamıştık. Aranjörüm sevgili Alperen Uğurlu ile çok fazla yükseldiğimiz bir şarkıydı. Sözleri hasret ve sitem içeren bir yapıya sahipken , melodisi de bir o kadar cıvıl cıvıl ☺ Pandemi sürecinin biraz hafiflediği dönemlerde ise şarkıyı kliplendirmeye karar verdim. Klibimizin yönetmen koltuğunda ise sevgili Safa Gülsoy oturuyor. Harika bir iş çıkardı. Sizin nezdinizde kendisine buradan teşekkür ediyorum.

Youtuber’lerin müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz? Ve Youtuberlerden beğendiniz isimler var mı?



Yeteneği olan herkes o yeteneğinin üzerine gitmeli diye düşünüyorum. Burası büyük bir mecra ve herkes kendi kısmetini yer. Kimsenin yaptığı bir işe karşıtlığım yok özellikle takip ettiğim öyle bir kanal yok. Lakin sevgili Barış Özcan’ın videolarını ara ara inceliyorum çok başarılı ve faydalı buluyorum kendisini.

Bir çok sanatçı albüm yapmaktan sizce neden kaçınıyor?



Sanırım piyasanın rengi ve düzeni çok değişti. Artık dijital döneme giriliyordu ve pandemi bunu oldukça hızlandırdı. Tüketimin çok hızlı olduğu şu dönemlerde sanatçıların şarkılarının hepsini insanlara tanıtamadıklarından, albüm yapma fikrinden uzan duruyor olabilirler. Lakin hala albüm yapan çok başarılı sanatçılarımız var ve bu ‘Türkçe Pop Müzik’ adına çok faydalıdır. Bende ileride yine kendi şarkılarımdan oluşan duygu yüklü bir albüm yapmayı hedefliyorum ☺

Leyla Gencer yıllar sonra aynaya baktığında kendini tanıyabilmelisin diyor. Siz aynaya baktığınızda ne hissediyorsunuz?

Rahmetli çok usta bir opera sanatçısıydı. Bu işe gönül vermiş ve nice başarılara imza atmış, adından her yerde söz ettirmiştir. Dolayısıyla ‘yıllar sonra aynaya baktığında kendini tanıyabilmelisin’ diyorsa muhakkak ders çıkarmalıyız demektir. Ben şuan aynaya baktığımda uzun yol almış, ayakta kalmış, vazgeçmeden üretmiş ve üretmeye hala devam eden güçlü bir insan görüyorum. En önemlisi de nereden geldiğimi asla unutmuyorum, her aynaya baktığımda bunu hatırlarım.

Son dönemde çok sık sorduğum bir soru. Pop müzik nereye gidiyor?

Aslında pop müzik kavram olarak aynı. Müzik olarak çok başkalaştı. İnsanlar 90’lar pop müziğini istiyor, seviyor. Çünkü hepsi duygu yüklü. Şuan her ne kadar pop müziğin bittiğine dair spekülasyon yaratsalar da ben buna kesinlikle inanmıyorum. Ben ve benim gibi üreten tüm sanatçı arkadaşlarımın böyle düşündüğüne inanıyorum. Türkçe Pop Müziği çok daha iyi yerlere gelecektir. Buna inancım sonsuz...

Son dönemde bir şarkıyla çok kısa sürede çok popüler olabiliyorsun ama çoğu isim devamını getiremediği için kaybolup gidiyor. Sende kaybolma endişesi var mı? Kalıcı olacağına inanıyor musun?



Benim kaybolma endişem yok. Şarkılarımın insanların gönüllerinde yer ettiğine, bundan sonra da böyle devam edeceğine inanıyorum. Kalıcı olacağımı elbette düşünüyorum çünkü sürekli üretiyorum, yazıyorum. Üretmiyorsanız eğer kaybolmaya mahkumsunuz.

Dinleyicileri ile konserlerde uçsuz bucaksız aralarına barikat koyduran sanatçılar hakkında neler söylemek istersiniz?



Bunlar tehlikeli sorular ☺ Konserlerin belli bir prosedürü vardır. Düzeni, sistemi ona göre ayarlanır. Konser salonu yada açık hava tiyatrolarıda öyle. O yüzden ben bu konuda yorum yapmamayı tercih ediyorum.

Son Dönemde popüler olan 'Sosyal Medya Konserleri' hakkında neler söylemek istersiniz?



Evet son zamanlarda bu durum yoğunlaştı elbette yani sosyal medya çok güçlü bir platform. Ulaşabileceğiniz kitle de oldukça büyük. Lakin canlı canlı, göz göze, terini akıttığın insanlarla iç içe olduğun konserlerin yerini tutmaz tabii.

Sanatçılardan idolünüz var mı?



Özellikle bir idolüm yok. Güçlerinden, duygularından ilham aldığım sanatçılar var elbette. Herkes gibi hatta belki biraz daha fazla Sezen Aksu hayranıyım bende. Tüm müzisyenlerin okuludur minik serçemiz. Dolayısıyla üretimi, yazdığı şiirler, anlamlar ve duygular bize yol gösteriyor.

Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?



Hayır yok. Klip ve diğer çekimlerde stil danışmanlarımız olabiliyor. Günlük yaşamımda da aynanın karşısında geçtiğimde kendimi iyi hissetmeye dikkat ediyorum. Herhangi bir marka takıntım yok ☺ Yakışanı giyerim, ama güzel de yakıştırırım ☺

Ece Üner Armağan Çağlayan ile yaptığı bir röportajda işcinselim demiş sizde bazen kendinizi o şekilde hissediyor musunuz?



Anı yaşamaya odaklı bir hayatım var, an’da kalmaya. Bunun dengesini kurabiliyorum. Evet bu benim mesleğim ama iş olarak görmüyorum aşk olarak görüyorum. Dolayısıyla ‘işkolik’ yerine ‘aşkolik’ diyebiliriz.

Sende bir starlık görüyorum, sende bir star ışığı var diye sözler çok duyuyoruz size göre starlık nedir?



Bu kavram çok tartışılıyor… Starlıkla ilgili çok fazla söylem var. Ben üzerine bir şey eklemek istemiyorum. Halkın ‘star’ kavramını nasıl gördüğü önemli. Onlar cevap versinler ☺

Ülkemizde veya dünyada müzikte kadınlar mı erkekler mi daha hızlı yol alıyorlar yada daha şanslılar?



Bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. Kim duygularını, melodilerini ve sözlerini insanlara en içten şekilde yansıtıyorsa onlar hızlı yol alır ve hep şanslıdırlar.

Bir şarkıcının en büyük getirisi sizce ses mi yakışıklılık mı güzellik mi yada zekamı olmalı sizin getiriniz nedir? Hangisinde ilerlerse başarılı olur?



Hepsi birbiriyle örtüşüyor. Sadece ses yetmez.. Görsellik önemli, zekayı kullanmak önemli. Bence hepsi bir arada değerlendirilirse ve bir müzisyen üretiyorsa elbet başarılı olur.

Müzik ülkemizde sizce neden magazinleştiriliyor?



Bizim ülkemizin doğasında var çünkü magazin. Özellikle neden müzik böyle yapılıyor bilmiyorum tabii. İyi mi kötü mü tartışılır.

Müzik Ödülleri ve Müzik yarışmaları birer PR çalışması mı bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz?



Yani müzik ödüllerinin PR çalışması olduğunu düşünmüyorum. En azından bazılarının. Yarışmalar ise faydalı olabilir çok hakim olduğum konular değil.

Sosyal Aktiviteleriniz neler?



Dostlarım ve sevdiklerimle seyahat etmeyi severim. - Spor yapmayı seviyorum. - Şarkı söylemek zaten en sosyal aktivitem ☺

Sosyal Medya ile aranız nasıl?

Fena değil. Yani İnstagram ile iyidir, Twitter eh işte. Diğerleriyle zaten hiçbir bağım yok.

Bir albüm bir single’ nin bedeli ne kadar yaptığınız emeklere değiyor mu?

Yani projenin içeriğine göre maliyeti değişiyor tabii ki.. Yaptığımız emeklere elbette değiyor. İnsanların kalbinde yer edinmiş olmak, onlar tarafından sevilmek ve ortak duygularda buluşmak en büyük ödül benim için.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?



Öncelikle dinleyenlerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni diri tutan, enerjimi yükselten, hep yanımda olan ve beni bugünlere taşıyan onlardır. Aileme çok teşekkür ediyorum... Ve tüm ‘Ne Var Ne Yok’ ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Her aşamasında en ufak katkısı olan kim var ise.. Bu hepimizin başarısıdır. Tüm okurlarınıza ise sevgilerimi gönderiyorum ☺

Kısa kısa ….

Hangi takımı tutuyorsunuz? - GALATASARAY

Uğurlu sayınız? - 7

Hangi renk? - Siyah

Kıskançlık, ego var mı? - Hayır

En son izlediğiniz film, dizi? - The Rain

En son gittiğiniz konser? - Ziynet Sali