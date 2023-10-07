Belgrad

"Bosna Kasabı" lakaplı Mladic'in Belgrad'daki bir binanın duvarına çizili resmine yumurta atarak hafızalara kazınan Corovic, ülkedeki mahkeme tarafından duvara yumurta atması nedeniyle hakkında kamu düzenine zarar verdiği yönünde karar alındığını ve bu nedenle 850 avro para cezasına çarptırıldığını belirtti.

Corovic, mahkeme kararında yumurta attığı duvarda eski Sırp komutan Mladic'in resminin olduğuna dair bir ibare bulunmadığına işaret ederek "Çıktığım davalarda hakime her defasında, 'Sebepsiz yere duvarlara yumurta atacak yaşta değilim, o duvarda neden Mladic'in resminin olduğu söylenmiyor?' diye sordum." dedi.

Mahkemenin "mantığa aykırı" bir karar verdiğini savunan Corovic, "Mahkeme, bu kararla bölgeye bir mesaj gönderiyor aslında. Bu topraklarda 1990'lı yıllarda yaşanan savaşlar bitmedi zira o dönem savaşları finanse eden ekipler şimdi Sırbistan'ın yönetiminde." değerlendirmesinde bulundu.

Corovic, temyize gideceğini söyleyerek "Eğer kabul edilmezse hakkımda verilen para cezasını ödemeyeceğim. Hapse giderim daha iyi." diye konuştu.

Bu arada, Belgrad'da, Temmuz 2021'de savaş suçlusu Mladic'in duvar resmi çizilmiş ve büyük tepki toplamıştı. Sırbistan polisi, Mladic'in duvar resmini koruma altına alırken ülkede Mladic'in duvar resminin korunmasına ilişkin protestolar düzenlenmişti.

Resme yumurta attığı için gözaltına alınan Corovic daha sonra serbest bırakılmıştı.

Ratko Mladic kimdir?

"Bosna Kasabı" olarak nitelendirilen Sırp komutan Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda, birkaç günde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi, bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü.

Bölgedeki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor.