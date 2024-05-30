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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 28 Mayıs'ta İsrail ordusunun hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini açıklamıştı.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in saldırılarının, UAD’nin 24 Mayıs'ta aldığı İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına yönelik tedbir kararlarının ardından geldiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, İsrail’in Refah'taki saldırılarında 4 gün içinde aralarında çocukların da bulunduğu en az 66 kişinin öldürüldüğü belirtilerek, “Açık bir biçimde (UAD’nin kararları) kararlar kategorik olarak yok sayılıyor. Şimdi ateşkes.” ifadelerine yer verildi.

Save the Children’ın, X sosyal medya platformundan İsrail’in 7 Ekim’den bu yana büyük bir insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

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