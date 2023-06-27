İSTANBUL- Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümüne liderlik eden Schneider Electric, çalışanlarının sürdürülebilirlik alanındaki gelişimi için tasarladığı ve başarıyla uyguladığı Sürdürülebilirlik Okulu'nu bu yıl dünya genelinde işletmelerin temsilcilerinin katılımına açıyor. Erişimi ücretsiz olan ve dijital bir platform üzerinden dersler sunan Schneider Electric Sürdürülebilirlik Okulu, şirketleri ve profesyonelleri sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirmek için gereken bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlayan bir dizi etkileşimli programdan oluşuyor.

Schneider Electric İş Ortağı Sürdürülebilirliği Yöneticisi Sorouch Kheradmand, “Sürdürülebilirlik Okulu, şirketlerin yalnızca gezegen için daha iyi işler yapabileceklerini değil, aynı zamanda bunu yaparak performanslarında da bir sıçrama yaratabileceklerini kanıtlamak için tasarladığımız güçlü bir atılım. Bireyleri ve kuruluşları sürdürülebilirlik uygulamalarını benimsemeleri için teşvik etmek, gerekli bilgiyle donatmak ve onlara ilham vermek için tasarlanan yeni online kurslarımızın başladığını duyurmaktan gurur duyuyoruz. Sürdürülebilirlik, işimizin merkezinde yer alıyor ve eğitimin değişimi yönetmek ve daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için anahtar olduğuna inanıyoruz” dedi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI