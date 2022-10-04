Sedat SARIKAYA

Emre Kaya’dan 7 şarkılık albüm geliyor

Seven kalplerin yüreklerine dokunan satırları, besteleri ve usta yorumunun yanı sıra sahne performansıyla da sevenlerinin gönlünde yer edinen Emre Kaya, bu kez Beykoz Festivalinde adeta fırtına gibi esti.

2022 İlkbaharı ile birlikte festivaller, biletli konserler ve özel organizasyonların en çok aranan isimleri arasında yer alan ünlü popçu, arkasındaki dev kadro ile bir yandan konserler diğer yandan yeni projeleri için adeta soluksuz çalışmaya devam ediyor.

Bu yıl da en çok konser veren sanatçılar arasında ilk sıralarda yer alan Söz Yazarı, Besteci, Müzisyen ve Yorumcu Emre Kaya, en güzel şarkılarını bu kez Beykozlu sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Şarkılarına eşlik eden hayranlarına “Harikasınız” diyerek teşekkür eden Ünlü Popçu, sahnenin bir ucundan diğer ucuna adeta mekik dokudu. Sahne kostümü, şarkı aralarında sevenleriyle yaptığı samimi sohbetler ve doğal üslubuyla büyük sempati toplayan yakışıklı sanatçı, yeni albüm müjdesi de verdi.

ÜNLÜ ARANJÖRLERLE ÇALIŞTI

Usta yorumcu, 7 şarkıdan oluşan albümdeki tüm eserlere klip çekeceğini açıkladı ancak, eserlerin adını sır gibi sakladı. “Sevenlerime sürpriz olsun” diyen Emre Kaya’nın, bu projede Osman Çetin, Erhan Bayrak ve Selim Çaldıran gibi ünlü aranjörlerle çalıştığı öğrenildi.

Pop eserlerin yanı sıra arabesk eserlerden Türk Halk Müziği ve Sanat Müziğine kadar bugüne kadar müzik dünyasına adını altın harflerle yazdırmış duayenlerin klasikleşmiş eserlerini ustaca yorumlayan Emre Kaya, son olarak da Türk müziğinin minik serçesi Sezen Aksu eserlerindeki yorumuyla kendine hayran bırakmıştı.

SEZEN AKSU ŞARKILARI

Yıldız Tilbe’nin en sevilen eserlerinden “Emi” adlı şarkısındaki performansıyla çok konuşulan Emre Kaya, ardından Sezen Aksu’nun yıllardır dillerden düşmeyen “Alâturka” ve “Kurşini Renkler” adlı eserlerindeki yorumuyla da ses getirdi. Sosyal medya mecralarında dinlenme rekorları kıran ünlü popçunun şimdi “Sürpriz” dediği 7 şarkılık albümü heyecanla bekleniyor.

29 EKİM'DE ÇORLU'DA

Bu arada, ülkenin birçok bölgesinde sıcak yaz güneşlerinin yerini serinliğe bıraktığı şu günlerde konserler serisini sürdüren Emre Kaya’nın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da Çorlu’da sahne alacağı öğrenildi.

Kıbrıs'ta Gülben!

Her şarkısıyla zirveye yerleşen Gülben Ergen, yeni şarkısının stüdyo çalışmalarını sürdürürken sezonun son açık hava konserini Kıbrıs’da verdi.

Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümüyle göz dolduran Gülben Ergen’in sahne aldığı Chamada Prestige Hotel yoğun ilgi nedeniyle rezervasyonlarını günler öncesinden doldurdu.

Gülben Ergen sahneden Kıbrıs dışından gelenleri sorduğunda aldığı cevaplar karşısında hayretler içerisinde kaldı. Ankara, Bursa, İzmir, Edirne, Trabzon, Adana ve daha birçok şehirden gelen dinleyicilerine yenilenmiş repertuarı ile muhteşem bir gece yaşatan Gülben Ergen sahnesiyle olduğu kadar güzelliği ile de kendinden söz ettirdi.

Gülben Ergen sahne ’de giydiği kostümüyle sosyal medya ‘da “En Şık” yorumları aldı.