Sedat SARIKAYA

Sultans Of The Awards ödül töreninden ödülümü almak için geri sayıma geçtim!

Uzun yıllar magazin gazeteciliğine emek veren birisi olarak basın kariyerimde 4.cü odülümü Sakarya/Arifiye'de düzenlenecek Sultan's Of The Awards ödül töreninde alacak olmanın heyecanı içerisindeyim.

Sakarya'da düzenlenecek Sultan's Of The Awards ödül töreninde Yeşil Kasaba ve Murat Övüç canlı sahne performansı yapacak.Ödül gecesinde CanKan,Faruk K ,Zeynep Dizdar ,Uğur Arslan , Servet Duran gibi önemli isimler olacak.Geçtiğimiz günlerde basın dostlarıma şunları söyledim " Basın hayatıma girdiğim zamandan beri kimseyi taklit etmedim kimsenin ekmeğine el uzatmadım sadece kendi bildiğim yolumda ilerledim.Benim önüme çıkan bir sürü engeli aşmak için elimden geleni yaptım.Gazete sayfama bile göz dikenler oldu hatta birlikte yürüdügümüz ödùl torenlerinin basın danışmanlığını yaptığım işime bile göz diktiler onları hiç umursamadan yoluma devam ettim ve 4.cü ödülümü almanın heyecanını yaşıyorum.Herkese ödül almak nasip olur inşallah " diyerek basın dostlarıma açıklamalarımı bitirdim.

Belçika'da yaşayan Şarkıcı Servet Duran,Cankan'ın olduğu gecede ödülünü alacak!

Belçika'da başarılı müzik çalışmaları ile gerek yurt dışı gerekse Türkiye'deki hayranlarının gönlünü kazanan sevilen şarkıcılardan Servet Duran, Sakarya/Arifiye'de düzenlenecek ünlülerinde yer alacağı muhteşem ödül töreninde hem şarkılarını seslendirecek hemde ödülünü alacak.

Başarılı organizasyonlara imza atan Adamedia Şirketi ise kendi sosyal hesabında 7 Aralık 2022 tarihi için hazırlıklarına başladığı Sultan's Of The Awards isimli ödül gecesine Belçika'da yaşayan Servet Duran'ında dahil olduğunu ve sahnede sosyal medyada çok paylaşılan şarkıları ile geceye renk katacağını açıkladı.

Sultan's Of The Awards ödül gecesine aynı zamanda CanKan, Uğur Arslan, Murat Övüç, Yeşil Kasaba, Faruk K, Zeynep Dizdar, Şırdancı Mehmet, Ekin Akkaş ve süpriz bir çok ünlü ismin katılması bekleniyor.Sultan's Of The Awards sahnesinde gecenin sunucusu Uğur Arslan'ın elinden "Belçika'da Yıldızı parlayan Türk Şarkıcı" ödülünü alacak olan Servet Duran, Türkiye'de sevenleri ile buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.Servet Duran, gazetecilere yaptığı açıklamada " Bu ödül için emeği geçen Başta beni her zaman destekleyen Ekibim ve Basın danışmanım Sedat Sarıkaya'ya teşekkürlerimi iletiyorum.Belçika'da yaptığım çalışmalarımın bir gün hak ettiği yeri bulacağını biliyordum yavaş yavaş da yerini buluyor.Sevenlerim ile buluşmak için daha fazla çalışacağım" diyerek konuşmasını bitirdi.

Cankan uzun aradan sonra Sultan's Of The Awards sahnesinde!

Uzun yıllar başarılı müzik çalışmaları ile hayranlarının gönlünü kazanan Cankan gurubu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada artık Türkiye'de daha fazla organizasyona katılacaklarını ve hayranları ile daha sık bir araya geleceklerini açıkladı.

Başarılı organizasyonlara imza atan Adamedia Şirketi ise kendi sosyal hesabında 7 Aralık 2022 tarihi için hazırlıklarına başladığı Sultan's Of The Awards isimli ödül gecesine Cankan gurubunun da dahil olduğunu ve sahnede muhteşem eserleri ile geceye renk katacaklarını açıkladı.

Sultan's Of The Awards ödül gecesine aynı zamanda Uğur Arslan, Murat Övüç, Yeşil Kasaba, Faruk K, Zeynep Dizdar, Şırdancı Mehmet, Ekin Akkaş ve süpriz bir çok ünlü ismin katılması bekleniyor.

Yeşil Kasaba Sultan's Of The Awards 'da canlı performansı ile mest edecek!

Yeşil Kasaba başarıdan başarıya kosmaya devam ediyor Uzun yıllar başarılı müzik çalışmaları ile hayranlarının gönlünü kazanan Yeşil Kasaba gurubu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada artık daha fazla organizasyona katılacaklarını ve hayranları ile daha sık bir araya geleceklerini açıkladı.

Başarılı organizasyonlara imza atan Adamedia Şirketi ise kendi sosyal hesabında 7 Aralık 2022 tarihi için hazırlıklarına başladığı Sultan's Of The Awards isimli ödül gecesine Yeşil Kasaba ikilisininde dahil olduğunu ve sahnede muhteşem repertuvarı ile geceye renk katacaklarını açıkladı.

Sultan's Of The Awards ödül gecesine aynı zamanda Uğur Arslan, Murat Övüç,CanKan Faruk K, Zeynep Dizdar, Şırdancı Mehmet, Ekin Akkaş ve süpriz bir çok ünlü ismin katılması bekleniyor.

ZEYNEP BASTIK HARBİYE’DE BENZERSİZ BİR ŞOVA İMZA ATTI

Zeynep Bastık, Atlantis Yapım'ın organize ettiği “Atlantis Yapım Harbiye Açık Hava Konserleri” kapsamında Harbiye’de hayranlarıyla buluştu.

Biletleri günler öncesinde tükenen konserde hayranlarının büyük ilgisi ile karşılaşan sanatçı eşsiz bir müzik şölenine de imza attı.

Sahneye biri klasik diğeri modern 2 kostümle çıkan Bastık, ‘Harbiye büyülü bir dünya. Burada beni yalnız bırakmayan binlerce hayranıma çok teşekkür ediyorum diyerek söze başladı.

Bastık’ı izlemeye gelen ünlü dostlarına da ara ara göndermeler ve espriler yapan sanatçı sahneyi tam bir pop disco şovuna çevirdi.

Harbiye’ye özel repertuvar hazırlayan sanatçıya sahnede 8 dansçı eşlik etti. 2 saat sahnede kalan sanatçı hayranlarına hem görsel hem de müzik şov yaşattı.

DERYA ULUĞ'DAN SARIŞINLAR ÇAT!

Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, Azer Bülbül Proje Albümü'nün ilk ve çıkış şarkısı, 'Sarışınlar Çat' adıyla viral olan 'Esmerin Adı Oya'yı müzikseverlerle buluşturdu. Söz ve müziği merhum Türk Halk Müziği sanatçısı Azer Bülbül'e ait olan şarkının düzenlemesini Asil Gök yaptı. Derya Uluğ'nun sahnesinde kendine özgü pop düzenlemesiyle yıllardır seslendirdiği ve dijital mecralarda viral haline gelen şarkı, hayranlarının yoğun isteği üzerine kliplendi.

55 BİN KİŞİLİK KLİP!

KAPADOKYA'DA MUHTEŞEM KLİP!

Aykut Öztürk yönetmenliğinde Kapadokya konserinde çekilen klipte 55 bin kişi sanatçıya eşlik etti. Derya Uluğ'nun konser görüntüleri ve Kapadokya'nın doğal güzelliklerinde çekilen şarkının klibi, Barış Plak etiketiyle bugün(21.10.2022) tüm dijital platformlarda yerini aldı.

KÜBRA'NIN YENİ ŞARKISI ERSAY'DAN...

'Teslim' adlı son single çalışması ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Kübra, yeni şarkısı için hit şarkıların bestecisi Ersay Üner ile bir araya geldi.

İzmir, Antalya, Kıbrıs, İstanbul başta olmak üzere haftanın 5-6 günü konserleri ile müzikseverlerle buluşan Kübra, sahne çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, öte yandan yeni şarkısı için stüdyoya girdi. Kübra, söz ve müziği hit şarkılara imza atan sanatçı Ersay Üner, imzası taşıyacağını belirterek, Ersay Üner'le bir araya geldi. Yeni şarkısının son rötuşlarını yapan Ersay Üner, Kübra için hareketli bir şarkı olacağının tiyosunu verdi.

Ersay Üner gibi değerli müzik adamı ile çalıştığı için mutlu olduğunu belirten Kübra, 'Yeni şarkımı müzikseverlerle paylaşmaya çok az kaldı. Çok heyecanlıyım. Ersay'la çalışmak benim için gurur. Müzikseverler şarkıya bayılacak' dedi. TYGER TEAMS ve Fatih Türker yapımını üstlendiği single en kısa sürede müzikseverlerle buluşacak.

SERTAB ERENER TURKCEL VADİ’DE

SOĞUK BİR AKŞAMI ŞARKILARI İLE ISITTI

Yaz başından beri pek çok yıldızın sahne aldığı, Türkiye’nin ilk ödüllü açık hava mekanı TURKCELL VADİ'de Atlantis Yapım, bu sezon ikinci kez Sertab Erener’i ağırladı

Güçlü yorumcu, sözlerine ‘Bu soğukta geldiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum, hepinize sarılıyorum. Ben olsam kendi konserime gelmem. Helal olsun size’ diyerek hayranlarını gülümsetti. ‘Aç Sesini’ ile konserine başlayan ünlü şarkıcı, ‘Zor Kadın’, ‘Yanarım’, ‘Aşk’, ‘‘Rengarenk’, ‘Vur Yüreğim’ 'Olsun' ‘gibi 30 yıllık kariyerinin en sevilen şarkılarını peş peşe söyledi.

Sahne performansının yanı sıra sesinin her rengiyle süslediği şarkılarıyla adeta büyük bir gövde gösterisi yaptı. Erener’in seyircisinin çoşku ve enerjisi, özellikle ‘Everyway’ parçasında tavan yaptı. 3 saate yakın sahnede kalan sanatçı herkesin kalbine dokunan şarkılarıyla hafızalarda yer edinecek müthiş çoskulu bir konser yaşattı.