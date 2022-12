Sedat SARIKAYA

Cengiz Kurtoğlu yıllara yakışıklılığı ile meydan okudu!

Usta Arabeskçilerden Cengiz Kurtoğlu, Cahide Palazzo'da Quality Dergisinin düzenlemiş olduğu İş,Sanat,Medya dünyasından davetli isimlerin katılımı ile düzenlenen " Yeni Yıla Merhaba " organizasyonuna katıldı.Cahide Palazzo girişinde sevenlerinin resim çekilme isteklerini geri çevirmedi.Ünlü Arabeskçi Cengiz Kurtoğlu Quality dergisinin düzenlediği "Yeni Yıla Merhaba" organizasyonunda Gonca Vuslateri ile esprili konuşmaları organizasyonun en renkli anlarından birisi oldu.Cengiz Kurtoğlu spor giyim tarzı ile her zaman ki gibi yakışıklılığını konuşturdu.

Pantene Altın Kelebek Ödül törenine ünlü yağmuru!

Zorlu Psm'de yapılan " Altın Kelebek Ödülleri " sahiplerini buldu.2022 yılında kariyerinde başarılı olanlar ödüllerini teslim aldı.Oyuncular ve sanatçılar gecede şıklık yarışına girdi.Birbirinden şık kıyafetler içerisinde geceye katılan isimler arasında Ezgi Mola ,Demet Özdemir,Sefo, Bengü,İzel, Köfn,Simge,Derya Uluğ, Zeynep Bastık ,Edis ,Acun Ilıcalı , Masterchef Mehmet Yalçınkaya,Somer Sivrioğlu,Rıdvan Dilmen gibi isimler şıklıkları ile göz kamaştırdılar.Geceye gelen bazı oyuncular ve sanatçılar avm dışında sevenlerinin resim çekilme isteklerini kırmadılar.

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" sahiplerini buldu! Gecede yıldız isimler vardı!

Her yıl olduğu gibi bu yılda iddialı geçen GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" geçtiğimiz günlerde odülü kazananlara verildi. puhutv'de canlı yayınlanan törende, 2022 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi.MOTY (Men of the Year) Türkiye'de 10. kez düzenlendi.

Oyuncular ve sanatçılar gecede şıklık yarışına girdi.Birbirinden şık kıyafetler içerisinde geceye katılan isimler arasında Nurgül Yeşilçay, Deren Talu, Lizge Cömert,Dilan Çiçek Deniz, Naz Çağla Irmak,Tuba Ünsal ,Ela Yörüklü , Ahsen Eroğlu,Hayal Köseoğlu,Ege Kökenli gibi isimler şıklıkları ile göz kamaştırdılar. Dışardan gelen basına kapalı geçen Ödül gecesinden sonra bir de After Party yapıldı.Kalben girişte sevenlerinin resim çekilme isteklerini kırmadı ve pozları ile dikkat çekmeyi başardı.Geceye gelen diğer oyuncular ve sanatçılar sevenlerinin resim çekilme isteklerini kırmadılar.

TUĞÇE KANDEMİR VE SELÇUK BALCI’DAN KARADENİZ FIRTINASI…

Türk Pop Müziği’nin en güçlü kadın vokallerinden Tuğçe Kandemir ve Karadeniz Müziği’nin en başarılı temsilcilerinden Selçuk Balcı TUĞÇeXPRES serisi için bir araya geldi.

Güçlerini birleştiren iki başarılı sanatçı Kapattum Yuregumi adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkının sözleri ve bestesi Fatih Söylemez imzası taşıyor.

Tuğçe Kandemir’in büyük beğeni toplayan TUĞÇeXPRES serisine konuk olan Selçuk Balcı, etkileyici yorumu ve kemençesi ile Kandemir’e eşlik ediyor.

Kandemir ve Balcı Kapattum Yurgumi adlı çalışmalarıyla kalplere işleyen yorumlarıyla ve klibiyle müzik severler ile buluşacak.

Kapattum Yuregumi, TTE Production ve Sony Music Türkiye işbirliği ile tüm dijital platformlarda yayında.

CANSU ESİN’DEN YENİ ŞARKI: RÜZGAR

RÜZGAR KIZ CANSU ESİN

Müzik eleştirmenleri tarafından 2022 yılının yükseliş yapacak genç yıldızı olarak işaret edilen Cansu Esin “Rüzgâr” isimli yeni teklisi ile ”Rikodisco” etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

“Aşk bitti ve iyi, kötü tüm anıları herşeyi geride bırakıp yeni bir aşk ile yola devam etmem gerek.” denilen anın şarkısı olan Rüzgâr şarkısının söz ve müziği Mert Çodur’a, arenjesi Aytaç Kart’a, Mix & Mastering çalışmaları ise Utku Ünsal imzası taşıyor.

İstanbul’da 16 saatte çekilen klibin yönetmenliğini ise Hürriyet Berkay İnan üstlendi.

PETEK DİNÇÖZ'DEN OĞLUNA ÖZEL ŞARKI 'BÜYÜK USTAM'

Petek Dinçöz, 8 yıl sonra hazırladığı şarkılarını peş peşe hız kesmeden yayınlamaya devam ediyor. 'Çılgınlar Gibi', 'Sevgi Arsızı' ve 'Sensiz Bu Yaz' şarkıları sonrasında Dinçöz, duygu yoğunluğu yüksek yeni teklisi Büyük Ustam'ı PD Production etiketiyle tüm dijital platformlarda video klibi ile yayımladı.

Sözü, müziği ve düzenlemesi Sezgin Gezgin'e ait şarkının video klibini daha önceki şarkıların görsel yönetmenliğini yapan Erkan Nas üstlendi.

Görsel zenginliği ile göz kamaştıran video kliplerde Petek Dinçöz, hem güzelliğiyle hem de oyunculuk performansıyla göz kamaştırıyor.

Petek Dinçöz, yenidünyanın yayın anlayışına ve hızına uygun olarak yeni şarkılarını 2023 yılında da sevenleri ile paylaşmaya devam edecek.

ESRA ZEYNEP YÜCEL’DEN ‘AŞK’ GELDİ!

Ünlü yorumcu Esra Zeynep Yücel yeni albümü ‘Aşk’ı tüm müzik platformlarında müzikseverlerle paylaşıyor. Albümün iki parçası olan ‘Aşk Budur’ ve ‘Bu Su Hiç Durmaz’u geçtiğimiz ay paylaşan Esra Zeynep Yücel, müzikseverlere verdiği sözü tutarak, tamamını dinlemeye açıyor.

Amerika’da Stanford Jazz Akademisi, Berklee College of Music ve New England Conservatory’de aldığı müzik eğitimlerinden sonra yaptığı konsept albümlerle ve farklı müzik türlerindeki yorumlarıyla kendine sağlam bir kitle edinen sanatçı, yeni şarkılarıyla da dinleyiciden tam not almıştı. Aykut Gürel’in prodüktörlüğünde hayata geçen albümde, Sezen Aksu, Atilla Özdemiroğlu, Bülent Ortaçgil, Murathan Mungan, Derya Köroğlu, Şehrazat’ın yanı sıra ‘Aşıkların yasaklara karşı isyanı niteliğinde’ olan ‘Yasak’ta ise sanatçının kendi imzası bulunuyor.

‘Yasak’, Aşk Budur’ ,‘Yeter’ ,‘Bu Su Hiç Durmaz’ ve ‘Aşk Yeniden’ adlı şarkılar Esra Zeynep Yücel’in eşsiz yorumuyla, müzik dünyasının sağlam bir çalışması olarak tarihteki yerini almaya hazırlanıyor. Her tür müziği yorumlayan ve farklı projeler üreterek, sektöre katkıda bulunan ünlü yorumcu, yurtdışında ve yurt içinde birçok prestijli mekanda konserlerine kaldığı yerden devam edecek.