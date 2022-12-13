Sedat SARIKAYA

Ömür Gedik “Tutuşmak İstiyorum” dedi



Ömür Gedik, sokak müzisyenliği yaparken keşfettiği, kendisine ait 300’den fazla şarkısı bulunan Mert Akyol ile birlikte yazıp seslendirdiği pop ve deep house etkileri taşıyan Tutuşmak İstiyorum adlı teklisini çıkardı.

Tutkulu ve iddialı sözleri ile dikkat çeken şarkıyı Ömür Gedik ve Mert Akyol stüdyoda bir araya geldikleri bir gecede sabaha karşı tamamladı.

Aranjesi ve müziği Cenk Kandıralı’ya ait olan şarkının klibi Hülya Öksüz tarafından çekildi.

Klip için ressam Fewblows Ömür Gedik’in resmini duvara çizdi. Özel olarak inşa edilen tül kabinde çekilen sekanslarda Ömür Gedik ve Mert Akyol hayali sevgililere kavuşmaya çalışan iki ayrı karakteri canlandırdı.



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Gülben geleneği bozmadı!

Aralıksız konserlerine devam eden Gülben Ergen önceki gece İstanbul ‘da Nossa Costa ‘da yine geleneği bozmadı ve günler öncesinden rezervasyonları doldurdu.

Tolga Çam imzalı kostümüyle göz kamaştıran Ergen, sempatik hareketleriyle ve şarkıları ile konuklara unutulmaz anlar yaşattı.



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Zeynep'e beğeni yağdı!



Tarzı ve tavrıyla her zaman dikkatleri çeken Zeynep Bastık, bir yandan da yaptığı başarılı işlerle ödülleri toplamaya devam ederken konser maratonuna da hız kesmeden devam ediyor.



Yılbaşı gecesi Crowne Plaza Ankara’da 2023’ü karşılayacak olan Zeynep Bastık sosyal medya hesabından paylaştığı konserinden karesiyle yüzlerce beğeni ve yorum aldı.



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GÜNDEŞ'TEN ALBÜM JESTİ!

Ebru Gündeş’in sosyal medya projesi 'Ebru Gündeş Dinliyor', albüme dönüştü.

Ebru Gündeş’in müzik dünyasına yeni şarkılar ve yetenekler kazandırmak amacıyla düzenlediği dijital yarışmada dereceye giren katılımcılar, şarkılarıyla 'Ebru Gündeş Dinliyor' adı altında, aynı albümde toplandı. Yarışmaya katılıp sosyal medya kullanıcılarının oylamalarıyla en çok oy alan 7 şarkıcının, yarışmaya katıldığı şarkıları seslendirdiği albümde Gündeş, şarkıların tümünü kliplendirdi. Yine sosyal medya kullanıcılarının oylarıyla seçilen yarışmanın birincisi Ceren Tekinarslan'a ait 'İstesen de’ şarkısında Gündeş, hem şarkıda hem klipte Tekinarslan'a eşlik etti.

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HÜLYA AVŞAR’IN KLİBİNDE SÜRPRİZ OYUNCU…

HÜLYA Avşar’ın Yeni Şarkısı “Anlatma” Tüm dijital platformlarda yayınlandı. Sözü Şebnem Sungur’a , müziği ise Sezgi Erciyas’a ait şarkının düzenlemesini ise Mustafa Ceceli yaptı.“Anlatma” klibinin yönetmenliğini ise Hülya Avşar yaptı. Klipte Hülya Avşar’a sürpriz bir oyuncu eşlik etti. Hülya Avşar yürüyüş yaparken karşılaştığı Murat Altan’a, klibinde oynaması için teklifte bulundu, daha önce hiçbir oyunculuk deneyimi olmayan, bir yazılım firmasında çalışan Murat Altan teklifi kabul etti ve Hülya Avşar’la kamera karşısına geçti.

Hülya Avşar’ın klibinin sponsoru ise 7 yıldır marka yüzü olduğu Bambi Yatak oldu. Klipte Hülya Avşar için özel bir yatak üretildi. Çekimleri İstanbul Maslak’ta bir stüdyo’da yapılan ve 1 gün süren klipte 50 kişilik bir ekip görev yaptı.



Hülya Avşar daha önce de kliplerinin ve kendi hayatını anlattığı otobiyografik filmi “Selfi”nin yönetmenliğini yapmıştı.

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Sinema Setinden Sahneye



Cem Belevi yeni şarkısı "Allah Biliyor ile listelerde zirveye doğru ilerlerken; şarkıyı ilk kez canlı olarak İzmir’de sahne aldığı Mumlu adlı mekanda sevenleri için seslendirdi.

Memleketinin Uğuruna inanıyor…

Cem Belevi ilk kez canlı okuduğu şarkıyı İzmirli memleketlilerine emanet ederek. “Uğuruna inandığım şehirde ilk kez okumak nasip oldu” diyerek mutluluğunu dile getirdi. 3 gün önceden Soldout olan mekanda yeni şarkıyı herkesin dilinde duymak çok güzel diyen Cem belevi. İstek üzerine “Allah Biliyor” ile 3 kez dis yaptı

Sinemadan Sahneye Koştu

Yaklaşık 2 haftadır Fethiye'de devam eden film setinden sabah çekimlerini tamamlayan Cem Belevi adeta nefes almadan sahneye koştu.İşleyen demir paslanmaz diyerek bu yoğunluğun ona daha fazla enerji verdiğini belirten Belevi, Cemiyet Gazinosu ile bu kış yine sahne rekorları kırmayı hedeflediğini ve bu konsept ile Türkiye’de adım atmadık yer bırakmayacağının müjdesini verdi



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BENGÜ BEMBEYAZ!





Türk pop müziğinin başarılı ismi Bengü, yeni single çalışması 'Bayıla Bayıla'yla müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Söz ve müziğine Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran'ın imza attığı şarkının düzenlemesini Çağrı Telkıvıran yaptı. Proje için Bora Gökhan'ın objektifi karşısına geçen Bengü, stylingini Aslı Parlak'ın yaptığı çekimlerde çok şıktı.



BÖCEK EVDE BİR ÇİÇEK!



Ecem Gündoğdu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu şarkının klibi, Polenezköy'de ünlü heykeltraş Mehmet Aksoy'un kendi tasarladığı, 'böcek ev' isimli mekanda çekildi. 'Bayıla Bayıla' tüm dijital platfomlarda yerini aldı.

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Sultan's Of The Awards ödül gecesi 2022'ye damgasını vurdu!

Sakarya'da Sakarya Provip Eğitim Merkezi ana sponsorluğunda, Şennur Düzkaya ve Selma Yücel ile beraber Ada Media'nın Altın Güneş Garden Park'ta düzenlemiş olduğu Sultan's Of The Awards ödül töreninde kariyerinde başarılı olanlar ödüllerini aldı.Ödül gecesini düzenleyen Şennur Düzkaya ve Selma Yücel şık giyimleri ile gözlere hitap etmeyi başardılar.



CanKan, Murat Övüç, Servet Duran, Selahattin Taşdöğen, İbrahim Konar Fısıltı Haberleri gibi bir çok sanatçı ve oyuncu ve medyanın ödül aldığı gecede şıklık yarışı vardı.Ödül gecesinde Aykut Pala'nın renkli sunumu ile Kariyerinde başarılı olanlar ödüllerini sahnede sunucuların elinden aldı.CanKan ve Murat Övüç şarkıları ve şovları ile ödül gecesine renk katarken CanKan Malik Ayhan Ve Fatih Abb dansları ile gecedeki konukları coşturdu.Ödül gecesinde ünlû isimler sevenlerinin resim çekilme isteklerini geri çevirmediler.

Gecede Haberler.com Bedia Teymur, Selahattin Taşdöğen, ünlü yönetmen Erol Koçan, Esra Söznmezer, 46 Çağlar, Şırdancı Mehmet, Oyuncu Bekir Aslantaş, Sezgin Çağla, Kanal D muhabiri İbrahim Konar ve bir çok isim sahnede ödüllerini aldılar.



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CanKan ödülle döndü!

Efsaneleşmiş şarkılarıyla çok sevilen CanKan, Sakarya'da Şennur Düzkaya ve Selma Yücel ile beraber AdaMedia'nın Altın Güneş Garden Park'ta düzenlemiş olduğu Sultan's Of The Awards ödül töreninde ödüllerini aldı.

Muhteşem gecede CanKan,Yar Yar, Yaranamadım, Yana Yana gibi şarkılarını söyledi. Fatih Abb ve Malik Ayhan ödül gecesinde yaptıkları dansları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardılar.CanKan, "Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçı Grubu" ödülünü gecenin sunucusu Aykut Pala'nın elinden aldı.Can Kan sahnede yaptığı açıklamalarında " Yeni kliplerinden sonra 8 klip çekimi yaptıklarını ve hepsinin sırayla çıkacak olmasından bahsetti.Biz ödüllere sahnelere programlara hazırız" diyerek açıklamalarını bitirdi.



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PROVIP EĞİTİM MERKEZİ BAŞARISINI ÖDÜLLE TAÇLANDIRDI

Sakarya'da başarılarından dolayı çok fazla tercih edilen PROVIP EĞİTİM MERKEZİ geçtiğimiz günlerde ADAMEDİA tarafından düzenlenen SULTAN'S OF THE AWARDS ödül gecesinde Yılın En Başarılı Eğitim Kurumu ödülüne layık görüldü.

Geçtiğimiz günlerde Sapanca Arifiye'de Altın Güneş Garden Park'ta Adamedia tarafından SULTAN'S OF THE AWARDS isimli görkemli bir ödül gecesi düzenlendi. Aykut Pala ve Canan Yetim'in sunuculuğunu üstlendiği gecede Murat Övüç, Cankan, Selahattin Taşdöğen, Haberler.com Bedia Teymur, 46 Çağlar, Hakan Kaya, ünlü yönetmen Erol Koçan, Fısıltı Haberleri Genel Yayın Yönetmeni Sabahattin Birinci gibi bir çok ünlü ve sektöründe başarılı isimler ödül aldı. Ödül alan isimlerin arasında Provip Eğitim Merkezi gecenin ilk ödül alan ismi oldu.

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Belçika'da yaşayan Türk şarkıcı 2022'yi 3 ödülle kapadı!

Geçtiğimiz günlerde Kristal Çam Ödüllerinde "Çıkış Yapan Uluslararası Sanatçı "ödülünü alan Servet Duran , 7 Aralık'ta Sakarya'da Şennur Düzkaya ve Selma Yücel ile beraber Ada Media'nın Altın Güneş Garden Park'ta düzenlemiş olduğu Sultan's Of The Awards ödül töreninde kariyerinde başarılı olanlar ödüllerini aldı.

2022 yılını Legend Of The Awards' dan ve diğer ödül törenlerinden aldığı 3 ödül ile kapatan başarılı şarkıcı Servet Duran Bir çok sanatçı ve iş insanının ödül aldığı törende "En İyi Çıkış yapan Ulusal Sanatçı" Ödülüne layık görüldü.

Servet Duran, "En İyi Çıkış yapan Ulusal Sanatçı" ödülünü alıp sahnede yaptığı açıklamada böyle basladi "İyi Akşamlar burada olmak benim için bir şereftir, mutluluktur. 2023 yılında çok büyük projeleri olduğunu ve sürprizler ile geleceğini" belirterek açıklamalarını bitirdi. Servet Duran, ödülünü sunucu Aykut Pala'nın elinden aldi. Kara Bela şarkısı seyirciler tarafından çok sevilerek alkışlar eşliğinde sahneden indi. Servet Duran, geceye menajerleri Sedat Sarıkaya ve Mustafa Özen ile katıldı. Servet Duran ve ekibi ile müzik dolu atmosferle geceyi tamamladılar.