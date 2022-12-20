Sedat SARIKAYA

Burcu Güneş’ten yüksek prodüksiyonlu klip!

Burcu Güneş, 16 Aralık’ta çıkan “Benim Yolum” albümünün çıkış parçası “Anıları Yak”ı kliplendirdi. Yüksek prodüksiyonlu klibin yönetmenliğini ise Bedran Güzel üstlendi. Polisiye film tadında çekilen klipte, Burcu Güneş’e klipte Ferrari ve Lexus marka araçlar da eşlik etti. Klipte farklı styling’lerle karşımıza çıkan Güneş, Pınar Kerimoğlu, Gülnur Güneş, Athi Official ve Torrini imzalı elbiseler giydi.

“Benim Yolum”un hazırlıklarını 4 senede tamamlayan ve albümdeki şarkı sayısını düşürmekte zorlandığını ifade eden Güneş yüzlerce şarkı içerisinden 10 şarkıda karar kıldı. Modern soundlu şarkıların yanı sıra latin müziğinden ezgiler, rap iş birlikleri ve senfonik öğeler ile de harmanlanan albümde yeni bir Burcu Güneş ile karşılaşıyoruz.

10 şarkıdan oluşan albümün çıkış parçası “Anıları Yak”. Sözleri Kerro imzalı “Anıları Yak”ın bestesinde ise Kerro ve Mili B işbirliği var, düzenlemesini de Mili B üstleniyor.

Albüme ismini veren “Benim Yolum”un sözleri Zuhal Karadeniz’e, bestesi ise Onur Mete’ye ait. Düzenlemesini Şahin Kurnaz üstlendi. “Düşman”ın söz ve müziğinde ise Okan Akı ve Burak Konyar imzası var, düzenlemesini de Okan Akı yaptı. Albümün iddialı parçalarından “Kör Kuyular”ın söz ve müziği Burak Konyar’a emanet, düzenlemesinde de Okan Akı imzası var.

Albümde düzenlemeleri Mili B’ye ait olan söz ve müziğini Kerro ve Mili B’nin bestelediği “Yan”, sözleri Kerro’ya bestesi ise Kerro ve Mili B’ye ait olan “Şerefine” isimli şarkılar da yer alıyor.

Düzenlemesinde Arash Navaei imzası olan “Bu Ara”nın sözleri Kerem Güneş’e, müziği ise Aşkhan’a ait. Albümde Kerro ve Mili B, sözleri ve müziği kendilerine ait olan “Gülümse”de Burcu Güneş’e eşlik ediyor. Albümdeki bir diğer işbirliği ise Tankurt Manas ile. Sözü, müziği ve düzenlemesi Okan Akı’ya ait olan “Bu Aşk Bitiyor”da rap verse’lerinde Burcu Güneş’e Tankurt Manas eşlik ediyor.

Alper Atakan’ın düzenlemesini yaptığı “Aşkın Emri” şarkısının sözleri Zuhal Karadeniz’e, bestesi ise Onur Mete’ye ait. Şarkının mix mastering’ini ise Koray Püskül üstleniyor.

“Benim Yolum” 16 Aralık’ta DMC etiketi ile dijital platformlarda yerini aldı!

ATİYE MEMLEKETİ HATAY'I SALLADI

Türk pop müziğinin güçlü ve renkli isimlerinden Atiye, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Milli Mücadele’de işgalci düşman kuvvetlerine ilk kurşunun atılışının 104. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde “8. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali”nde sahne aldı.

Konser alanını dolduran binlerce hayranının alkışları arasında sahneye çıkan Atiye, son hiti Dalgana Bak'la enerji dolu bir başlangıç yaptı. ‘Budur’, ‘Salla’, ‘Aşkistan’, ‘Ya Habibi’, ‘Soygun Var’, ‘Salla’ gibi şarkılarıyla yüksek tempolu gecenin fitilini ateşleyerek, iki saat boyunca konserine aralıksız devam etti.

Atiye, sahnede kendisine eşlik eden 7 kadın ve 3 erkekten oluşan, müzisyen ve dansçılarıyla birlikte 4. kez memleketinde sahne almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Konser sonunda Atiye’ye festival anısına Belediye Başkanı Fadıl Keskin çiçek ve plaket takdim ederek teşekkür etti.

Kadın ve çocuk hayranlarının fazlaca yer aldığı konserde, Atiye'nin şarkılarına özellikle çocuklar dans edip eşlik etti. Atiye, danslarını taklit eden çocuklarla konser boyunca ilgilenip eğlenceli dakikalar yaşamalarını sağladı.

Atiye her zamanki gibi, güzelliği ile de göz kamaştırdı.

ÇOCUKLUK HAYALİNE KAVUŞTU...

Pop Müziğe yeni bir soluk... Almanya'da doğup büyüyen Özgürcan Bekler, yeni single çalışması 'Yarım Kalmalı' adlı şarkısı ile müzikseverlere merhaba dedi.

Bilgisayar Mühendisi olan ve dünyaca ünlü şirket Microsoft'ta çalışan Özgürcan Bekler, çocukluk hayalim dediği müziğin ağır bastığını belirtti. İlk single Zeki Toprak ile 'Bir Dilek Tuttum' adlı şarkı ile müzikseverlerin karşısına çıkan Özgürcan Bekler, Prodüktörlüğünü Nihat Ulaş'ın yaptığı kendi sözü ve bestesi olan 'Yarım Kalmalı' isimli şarkısı ile müzik kariyerine emin adımlarla ilerliyor.

Daha çok kendi bestelerine ağırlık veren Özgürcan Bekler, en büyük hedefinin büyük kitlelere şarkılarını hep birlikte seslendirmek ve bestelediği şarkılarını başka sanatçıların seslendirmesi olduğunu belirtti. Özgürcan, Tan Taşçı ile düet yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

Özgürcan, dikkat çeken fiziğiyle çevresinde pek çok kişinin oyunculukta da var olmalısın teklifleri nedeniyle oyunculuk dersleri de alacağını söyledi.

Alternatif müziğin güçlü gruplarından RockA 'Orman' şarkısıyla hızlı bir geri dönüş yaptı!

Uzun süren sessizliğini geçtiğimiz yıl içinde üst üste yayınladığı şarkılarla bozan ve bu şarkıları Mart ayında Yeniden Hayale - Part 1 albümünde birleştiren RockA, Pasaj&Garaj Müzik etiketli Yeniden Hayale'nin ikinci bölümüne Orman şarkısıyla başlıyor.

Grubun "bir motivasyon şarkısı" olarak tanımladığı Orman, enerjik ritimlerin üzerine yazılan sert gitar partisyonları ve vokalleriyle bugüne kadar dinlediğimiz RockA şarkıları içinde hemen kendine ayrı bir yer buluyor.

Aslı Güngör'den Yeni Çalışma Geldi!

Aslı Güngör, “Unutursun” adlı şarkısının remiks versiyonunu 16 Aralık Cuma günü müzikseverlerin beğenisine sundu.

“Kalp Kalbe Karşı”, “Son Öpücük” ve “Aşk Her Şeye Değer” gibi sevilen şarkıları Türk müziğine kazandıran Aslı Güngör, son olarak “Meleklerin Yolu” adlı çalışmasıyla müzik marketlerdeki yerini almıştı. Güngör şimdilerde sözü Mustafa Genç’e, müziği ise kendisine ait olan yeni şarkısı “Unutursun” üzerinde çalışıyor! Parçanın düzenlemesi ise Aytekin Kurt imzalı.

Aslı Güngör - Unutursun (Remix) isimli yeni single Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

CEM BELEVİ'DEN ERKEN YILBAŞI KUTLAMASI

Son günlerde özel bayi gecelerinin aranılan ismi Cem Belevi, Sahne İstanbul'da lojistik firmasının 450 çalışanına hazırladığı özel gecede sevenleri ile buluştu. Saatler 00.00 gösterdiğinde geri sayım yapan Cem Belevi

öncelikle sizin ve ülkem adına sağlık huzur ve aşk diliyorum. Kendi adıma aşktan ziyade huzur ve sağlık istiyorum, ikisi olunca hepsi oluyor zaten dedi. Bu ay birçok özel gecede yılbaşı kutladığım ve geri sayım yaptığım için şu an kendimi 2030 da hissediyorum dedi.

Kaan Kayapınar ilk albümünü çıkardı !!

Kaan Kayapınar yıllardır beklediğimiz ilk albümü “Küskün”nü çıkardı. Bu albümle hiç olmadığı kadar olgun bir Kaan Kayapınar ile karşılaşıyoruz.

Ankara doğumlu olan şarkıcı 19 yıl süre ile Bodrum’da sahne aldı. Söz ve Müziği kendine ait şarkılar arkadaşları tarafından seslendirildi. İstanbul sahnelerine transfer olan Kayapınar Bağdat caddesinde bulunan Cumba Sahne’de sahne alıyor .

Yeni yılda daha çok ödüllere talip!

Geçtiğimiz günlerde Kristal Çam Ödüllerinde "Çıkış Yapan Uluslararası Sanatçı "ödülünü alan Servet Duran , 7 Aralık'ta Sakarya'da Şennur Düzkaya ve Selma Yücel ile beraber Ada Media'nın Altın Güneş Garden Park'ta düzenlemiş olduğu Sultan's Of The Awards ödül töreninde kariyerinde başarılı olanlar ödüllerini aldı.

2022 yılını Legend Awards Of The Year' dan ve diğer ödül törenlerinden aldığı 3 ödül ile kapatan başarılı şarkıcı Servet Duran Bir çok sanatçı ve iş insanının ödül aldığı törende "En İyi Çıkış yapan Ulusal Sanatçı" Ödülüne layık görüldü.

Servet Duran, "En İyi Çıkış yapan Ulusal Sanatçı" ödülünü alıp sahnede yaptığı açıklamada böyle basladi "İyi Akşamlar burada olmak benim için bir şereftir, mutluluktur. 2023 yılında çok büyük projeleri olduğunu ve sürprizler ile geleceğini" belirterek açıklamalarını bitirdi. Servet Duran, ödülünü sunucu Aykut Pala'nın elinden aldi. Kara Bela şarkısı seyirciler tarafından çok sevilerek alkışlar eşliğinde sahneden indi. Servet Duran, geceye menajerleri Sedat Sarıkaya ve Mustafa Özen ile katıldı. Servet Duran ve ekibi ile müzik dolu atmosferle geceyi tamamladılar.

Haber icin resim :

İmg-20221213-wa0047.jpg

-------------------------------------------------

REDD’in 2019 tarihli 'Yersiz Göksüz Zamanlar albümü plak formatında yayımlandı!

Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş’ten oluşan Redd'in yedinci stüdyo albümü 'Yersiz Göksüz Zamanlar' Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle plak formatında yayımlandı. Adını akıllı aygıtlardan başını kaldıramayan, filtrelenmiş hikayelerde ve paylaşımlarda hitap ettiği kalabalıklara karşın bireyin gerçekte içine düştüğü yalnızlıktan alan albümde on şarkı var.

2016 yılında yayınladıkları, müzikal arayışlarını elektronik öğelerle katmanlandırdıkları 'Mükemmel Boşluk' ile yeni bir sürece giren Redd, bu albüm ile medya organları ve müzik yazarlarınca yılın en iyi albümleri içinde üçüncü sırada yer bulmuştu. Aşk Virüs, Bugün Herkes Ölsün İstedim, Kanıyorduk gibi Mükemmel Boşluk’un hit şarkılarının yeni ve canlı versiyonları ise albümün sürprizi.