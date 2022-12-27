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SEDAT SARIKAYA'DAN MAGAZİN HABERLERİ

Sedat SARIKAYA
Türkiye

Sedat SARIKAYA

[email protected]

27 Aralık 2022, 17:28

ASALET’TEN SONRA ‘AKIYO’ BAŞARIYA KOŞUYO…

Asalet şarkısı ile listelere güzel bir giriş yapan Türk Popu’nun  yıldız ismi Emre Kaya şimdi de Akıyo şarkısı ile başarısını pekiştirmeye devam ediyor . Sözü ve müziği başarılı sanatçının kendisine ait olan şarkı, klibi olmadan radyolar ve dijital platformlarda kendiliğinden yükselmeye başlayarak bir çıkış yarattı. Emre Kaya albümünün daha 3. haftasında iki şarkısı ile müzik listelerinde fırtına gibi esiyor.

İKİLEM’DEN SEVENLERİNE DİZİ SÜRPRİZİ

Türkiye’nin son dönemde en çok dinlenen müzik gruplarından İKİLEM, SHOW TV’nin adından sıkça söz ettiren dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ye konuk oldu. 

SHOW TV'nin BKM imzası taşıyan, senaryosunu Gani Müjde’nin kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu dram ve gençlik türündeki dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin bu hafta yayınlanacak yeni bölümüne son dönemin yükselen müzik gruplarından İKİLEM konuk oldu. 

“Gelsin Hayat Bildiği Gibi” dizi müziklerine de imza atan Uğur Ateş İKİLEM’deki yol arkadaşı Serhat Karan ile birlikte akustik performans sergiledi. İKİLEM, dizinin yeni bölümünde en çok dinlenen şarkılarından biri olan “Kaybolurum Gülüşünde” ile izleyicilerle buluştu.               

İKİLEM’in akustik performansıyla konuk olduğu bölümü Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin dijital platformlarından da izleyebilirsiniz.

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