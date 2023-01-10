Sedat SARIKAYA

Yaprak, Klibini BAE'de çekerken ilginç anıları oldu!

Kendine has tarzı ve duruşuyla türk pop müziğine yeni bir akım getiren Yaprak’ın söz ve müziklerini yine kendisinin yazdığı duygusal şarkıları sırasıyla "Sönmüş Sigara" ve "Sana Doğru" bu kış çok dinlenecek gibi gözüküyor. Yoğun hisler içeren farklı tarzdaki slow şarkıları ve kendisinin yönettiği müzik videolarında sadelikten yana olan sanatçı, binlerce kişinin kalbini kazandı.

Sanatçı, son teklisi "Sana Doğru" ’nun klibini Birleşik Arap Emirlikleri’nin Wadi Shawka bölgesinde çektiği sırada bir devenin araba camından kafasını sokmaya çalışmasıyla komik anlar yaşadığını belirtti, hatta bu komik anları sosyal medya hesaplarında da paylaştı.

Kariyerinde başarılı olanlar Golden Orkide Awards Of The Years'ta ödüllerini alacak!

4 Temmuz tarihinde yapılacak Golden Orkide Awards Of The Years için aylar öncesinden hummalı bir şekilde hazırlıklara başlandı.

Yalova'nın en kaliteli mekanlarından birisi olan Mawish Beach&Disco'da bu yıl ilki gerçekleşecek olan ödül töreni ünlüler ve firmaların katılımı ile sanki yıllardır düzenleniyormuş gibi kaliteli olacak.Güzeller Güzeli Oksana Kuznetsova ve Şenol İpek'in renkli sunumuyla ve Sevtap Gül'ün renkli kırmızı halı röportajları ile gerçekleşecek olan 1.ci Golden Orkide Awards Of The Years 'da O Ses Türkiye'ye katılmış ve yeniden davet edilmiş son dönemlerde aldığı ödüller ile başarılarını ispatlamış Yeşil Kasaba Kokteyl'de mini canlı performans verecek.

Hem müzik dolu dakikalarla hem de ödül yağmuruyla ses getirecek gece, Mawish Beach&Disco'da birde After Party yapılacak.

Alanında başarılı İş insanları, sanat, Televizyon dünyası, medya, magazin ve siyaset dünyasının en önde gelen isimlerinin ve Türkiye'nin en değerli marka yüzlerinin katılımıyla gerçekleşecek olan gecede bol sürprizler olacak.

GÖKHAN TÜRKMEN 2023 TÜRKİYE TURNESİ

Gökhan Türkmen; 2023 yılında Türkiye Turnesine 20 Ocak’ta Bostancı Gösteri Merkezi performansı ile başlıyor. Müzisyen kimliği ve üretimleriyle son yıllarda güçlü projelere imza atan Gökhan Türkmen, 2023 yılına dev bir proje ile giriş yapıyor. Radyo D sponsorluğunda 20 Ocak’ta Bostancı Gösteri Merkezi konseri ile başlayacak Türkiye turnesi, farklı şehirlerinde vereceği konser maratonun ilk durağı olma özelliğini de taşıyor.Turnenin biletleri bubilet.com.tr ve biletinial.com sitelerinde satışa açıldı.

Kariyerinde her zaman büyük adımlar atan Türkmen, dinlenme rekorları kıran Mahşer ile 2022 yılında sadece youtube’da 80 milyondan fazla izlenme oranı elde ederken, dijital müzik platformlarının listelerinde 1 numara olma başarısını yakaladı. Dünyayı saran pandemi döneminden günümüze kadar albümler ve tekli çalışmalar yayımlayan Türkmen, kollektif çalışmaların içinde de yer alarak farklı müzik türlerindeki üretimlerini sundu.

2012 yılından bugüne kadar dijital gelirini bağışladığı şarkıları ile 3 orman tamamladı ve 6 şarkı yayımladı.

İrem Derici'ye Sahne İstanbul'da yoğun ilgi!

İrem Derici geçtiğimiz günlerde Etiler'de yer alan Sahne İstanbul'da yer aldı.Sevilen Sanatçı Sahne İstanbul girişinde sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı.Uzun zamandır sanatçının konserlerine giden Sedat, Taner,Eren Şahnacı , Gamze , SonsuzaDek İrem Derici İnstagram fan sayfasının sahibi gibi toplamda 7 seveni mekan önünde sevilen sanatçıyı büyük bir heyecan ile bekledi.İrem Derici sevenlerinin resim çekilme taleplerini kırmadı ve sevenleri ile tek tek ilgilendi.

İrem Derici, siyah renkli sahne kıyafeti ile gözleri kamaştırdı.Son dönemin popüler şarkılarından ve kendi şarkılarından oluşturduğu karma repertuvarı ile konser süresi boyunca sevenlerine keyifli anlar yaşattı.Derici, sahne sonrası sosyal medya hesabından yaptığı sahne paylaşımları ile de büyük beğeni ve yorumlar aldı.Sevilen sanatçı yeni yılın ilk canlı sahne performansı ile herkesten tam not almayı başardı.

Ceren Gündoğdu "Kapı" tüm müzik platformlarında yayınlandı!

Türkçe Pop’un romantik sesi Ceren Gündoğdu’nun sözü ve müziği kendisine ait şarkısı Kapı, kaostan ve kederden uzaklaşıp, kendine ait bir odada soluklamak isteyen birinin duygusal yolculuğunu anlatıyor. Serdar Ayyıldız imzalı bu remix versiyonda, şarkının lirik bestesine deep house synth’ler ve elektronik sample’larla süslenmiş modern bir dans altyapısı eşlik ediyor.

Afra Saraçoğlu'nun paylaşımına Uğur Karakullukçu espriyi patlattı !

Dünya derbilerinden birisi olan dünyada bir çok yerde yayınlanan Galatasaray Fenerbahçe maçının yankıları maç bittikten sonra da devam ediyor. Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi başrol oyuncularından Afra Saraçoğlu sosyal medyasından paylaştığı gönderide " Bari Sen Yüzümüzü Güldürseydin " diye yazıp Fenerbahçe Spor Kulübünün sosyal medya hesabını etiketleyip sosyal medya hesabından paylaşınca Spor Yorumcusu Uğur Karakullukçu'da Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun gönderisinin altına Galatasaray'lı forvet oyuncusu Mauro İcardi'nin derbideki gol sevincinin olduğu resmini paylaşıp resmin üstüne " Yalı Çapkını" diye yazıp espriyi patlatınca Uğur Karakullukçu'nun esprili gönderisi büyük etkileşim aldı.

Yaşar İpek Yorumuyla “Seni Yazdım Kalbime”!

Arabesk pop müziğin başarılı ismi Yaşar İpek, merhum sanatçı Müslüm Gürses’in yorumu ile gönüllerde taht kuran “Seni Yazdım Kalbime” adlı şarkıyı yeniden seslendirdi.

Sözü Hasan Bağlan, müziği ise Burhan Bayar’a ait olan şarkının düzenlemesi Yenal Yıldız imzası taşıyor. İstanbul Strings’in kemanda yer aldığı şarkının mix & mastering’i Emre Kıral’a ait. Onur Oğuz yönetmenliğinde çekilen video klibi MuzikPlay kanalında izleyebilirsiniz.

Geçtiğimiz aylarda Türk halk müziğinin sevilen ismi Elif Buse Doğan ile birlikte yeniden yorumladığı “Bir Alo De” adlı şarkısıyla dinleyicilerin beğenisini toplayan Yaşar İpek, aralıksız üretime devam etti ve kısa bir süre sonra “Yangın” isimli şarkısını yayınladı.

Yaşar İpek’in yeni single’ı “Seni Yazdım Kalbime” 6 Ocak Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla tüm müzik mağazalarında yerini aldı!

Genç Dj, Başarıdan başarıya koşuyor!

Son dönemlerin başarılı isimlerinden Şevket Öndaş, Egemen Kızıltekin ile birlikte son çıkardıkları "Escobar" adlı şarkısı ile Spotify editör listesinde 5. Sıraya girmeyi başardı. "Escobar " Yurt dışı listelerini Sallamaya devam ederken ABD'de 85. Hırvatistan’da 118. Belarusta 197. Sıraya giren Öndaş, Şarkıyı Labeli Satsuma Müzik'ten çıkardı.

Tunahan Turhan İmzalı "Anatolia" adlı parçasıda Bulgaristan House müzikte 80. Sıraya giren Şevket Öndaş'ın başarıları bunlarla da sınırlı kalmadı 157 Ülkede dinlenen Öndaş Aynı zamanda Apple müzik Türkiye'de 2 kere en iyilerde boy gösterdi.