Sedat SARIKAYA

UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Zeynep Bastık iyileşti ve soluğu sahnede aldı.

Konserler serisine önceki akşam Azerbaycan'da Bakü Kongre Merkezinde start veren Türkçe pop müziğin en iyi kadın vokallerinden Zeynep Bastık, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Azeri kardeşlerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşayan Zeynep Bastık, iki saat süren performansında dinleyenleri yalnızca sesiyle değil Koza Genç Tasarımcılar Yarışmasında 2. Olan Şakir Buldan imzalı kıyafetiyle de büyüledi.

14 Şubat Sevgililer Günü’nü sahnede sevenleriyle kutlayacak!

Azerbaycan, konserinin ardından yoğun konser programına devam edecek olan Zeynep Bastık, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü İstanbul Volkswagen Arena‘da vereceği konserle sahnede sevenleriyle kutlayacak. Zeynep'in, konser biletleri satışa çıktığı an itibariyle yoğun ilgi ile gördü.

Zeynep Bastık sahne fotoğraflarını aşağıdaki linki copy paste yaparak chrome, explorer, safari gibi tarayıcılara yapıştırarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz :

Gülben Ergen hayranlarıyla Ankara Günay ‘da buluştu!

Müzik Kariyerinde altın çağını yaşayan Demir Lady Gülben Ergen önceki akşam hayranlarıyla sahne aldığı Ankara Günay ‘da buluştu.Ankara Günay'a gelen izleyiciler canlı müziğe adeta doydu.

Sahnesinde geçmişten günümüze olan şarkılarına yer verdi.Konserini izlemeye gelen konuklarına sahne repertuvarıyla unutulmaz bir gece yaşatan Gülben Ergen’in göz kamaştıran sahne kıyafeti Tolga Çam imzalı ve izleyicilerden sahne kıyafeti tam not aldı.

Deeperise, Gökhan Türkmen

“Durumlar Müsait”

“Raf”, “Unuttum Derdimi” ve “Aldatıldık” gibi pek çok şarkısıyla müzik dünyasına yeni bir soluk getiren Deeperise; “Mahşer” adlı şarkısıyla geçtiğimiz yıla damga vuran ve haftalarca müzik listelerinin zirvesinde yer alan Gökhan Türkmen ile ortak projesi “Durumlar Müsait” ile 2023 yılına hareketli bir giriş yapıyor.

Müzik kariyerinde yayınladığı sayısız şarkıyla sevenlerine her seferinde bambaşka duygular hissettiren Gökhan Türkmen’in sözü ve müziğini üstlendiği “Durumlar Müsait”in düzenlemesi Deeperise imzalı.

Deeperise, Gökhan Türkmen “Durumlar Müsait” isimli yeni single 20 Ocak Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla tüm müzik mağazalarında!

ORKA ORKESTRASI & ÖZGÜR ORDULU feat NEYLAN YEDİKEL - BÜYÜMEYEN ÇOCUKLAR

Özgür Ordulu Orka Orkestrası ft. Neylan Yedikel yeni şarkısı Büyümeyen Çocuklar ile müzik severlerle buluşuyor. Sözleri Meral Turan’a, bestesi Gökçer Turan’a ait Büyümeyen Çocuklar’ın düzenlemesi Gökçer Turan ve Birkan Şener’e ait. Şarkının mix-mastering’i Özgür Yurtoğlu tarafından yapıldı. Yapımcılığını Orka Music Company ve Özgür Ordulu’nun üstlendiği Büyümeyen Çocuklar, Özgür Ordulu Orka Orkestrası’nın 5. Single çalışmasıdır.

Single kapak fotoğrafı ve imaj fotoğrafları için Neylan Yedikel ve Özgür Ordulu, Ali Kaleli’nin objektifine poz verdi. Single’ın kapak tasarımı Emrah Özdoğan tarafından yapıldı.

HANDE YENER BENDEN 1 TANE DAHA YOK DEDİ!

2023 yılına yeni bir başlangıç yapan ünlü pop yıldızı Hande Yener, ‘Benden 1 Tane Daha Yok’ sıngle çalışmasını, 20 Ocak’ta Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alacak..

Benden 1 Tane Daha Yok şarkısının söz ve müziği Genco Ecer’e, aranjesi ise sanatçının sevgilisi Misha imzası taşıyor.

Ünlü pop Yıldızı ekibi ile birlikte gittiği Kıbrıs’ta Ünlü yönetmen Murat Joker ile Benden 1 Tane Daha Yok şarkısına klip çekti.Fotoğraflar ise Kadir Güreş tarafından çekildi. Styling çakışması Ebru Pırıl tarafından yapıldı.

Emrah Şahin: Dizi oyuncusu teklifleri aldı!

Yapmış olduğu Avrupa'yı soundlar ve güzel sesiyle bomba bomba şarkılar besteledi .Sabret/ bam bam bam /birden fazla/ buz/ gökkuşağı/ve daha bir çok şarkının sözü & müziği bizzat kendisine ait olan sanatçı Emrah Şahin Yeni yılda dizi oyuncusu olarakta başrol teklifi aldı.

Sanatçı Emrah Şahin bu konuyu şöyle açıkladı "Ben müziği seviyorum ve sanatçı kimliğimi korumak istiyorum oyunculuğa karşı değilim Dedi Kibarca Teklifi geri çevirdi. Sanatçı yeni projesinin ismini açıkladı. Yana yana şarkısının klip çalışması bittiğini ve yakında tüm dijital platformlarda " diyerek açıklamalarını bitirdi.

4. Uluslararası Kalite Ödüllerinde Mirza Parlakyiğit ödülünü aldı!

Mirbey Group Yönetim Kurulu Başkanı Mirza Parlakyiğit, 'Yılın en iyi girişimci iş adamı' ödülünün sahibi oldu . 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri sahiplerini buldu. Mirbey Group Yönetim Kurulu Başkanı Mirza Parlakyiğit, 'Yılın en iyi girişimci iş adamı' ödülüne layık görüldü.

4. Uluslararası Kalite Ödülleri, 18 Ocakta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Art arda 3 yıldır başarı ödüllerine layık görülen Mirbey Group Yönetim Kurulu Başkanı Mirza Parlakyiğit, bu sene de ödülün sahibi oldu. Büyüyen ve istihdamını arttıran inovatif projeleriyle, birbirinden farklı 7 sektörde sürekli yükselen ivmesiyle 'Yılın en iyi girişimci iş adamı' ödülünü Mirza Parlakyiğit aldı. İhracat yaptığı ülke sayısını 57'ye ulaştırarak ekonomiye ciddi katkılar sağladıklarını ifade eden Mirza Parlakyiğit, Mila Tekstil, Bmd Savunma Sanayi, Paryel Enerji, Miska Otomotiv, Morr F Kozmetik gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösterdiklerinin altını çizdi.

Mirza Parlakyiğit'e plaketini, gecenin sunucuları Özlem Yıldız ve Doğancan Özadlı takdim etti. Muhteşem gecede Burcu Güneş de sahne alarak repertuvarı ile izleyicilerden tam not aldı. Ekin Uzunlar, İclal Aydın gibi ünlüler de ödül gecesinde yer aldı.

İrem Derici ve Murat Balcı sahneleri ile mest etti!

Geçtiğimiz günlerde Istanbul Etiler'de yer alan Sahne Istanbul'da İrem Derici sahne aldı.Derici, Sevilen isimlerden Eda Sakız ile birlikte düet yaptığı "Papatya" şarkılarını çıkardıktan sonraki ilk konserinde sahnesinden önce Kanal muhabirleri ile kısa bir röportaj yaptı.Kendisi için gelen sevenleri ile tek tek ilgilendi vede resim çekildi.İrem Derici'nin sahne performansı yine dolu dolu repertuvarı ile muhteşemdi.Sahne Kıyafeti ile de sevilen sanatçı tam not aldı.

Murat Balcı Sahne Istanbul'da coşturdu!

İrem Derici sahnesinden önce Sahne Istanbul'da Murat Balcı sahneside vardı Murat Balcı'da Sahne Istanbul girişinde sevenleri ile resim çekilip onlarla ilgilendi. Murat Balcı repertuvarı ve giyim tarzı ile yine Sahne Istanbul'da hem gözlere hemde kulaklara hitap etti.