Sedat SARIKAYA

Sedat Sarıkaya : Daha fazla ödüle talibim!

Başarılı Sanatçı Barış Gülay'ın Maltepe Kuğu Davet Salon'unda bu yıl ilk ödül gecesini düzenleyeceği Sunucularının Oksana Kuznetsova ve Fırat Akıllı olduğu Kırmizı halı sunucularının Nevide Çiçek,Buse Ilgaz ve Ilknur Özkuş olduğu ünlülerin firmaların ve medya mensuplarının ödüllerini alacağı International Diamond Prestige Awards ödül gecesinde gazeteci Sedat Sarıkaya ödülünü alacak.

Sedat Sarıkaya yaptığı açıklamada" Beni magazin gazeteciliği uğruna yaptığım emeklerimi ve mücadelemi görüp "Yılın En Iyi Gazetecisi" ödülüne layık gören organizasyonu düzenleyen Barış Gülay ve gecede emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum.Nice ödüller almak için daha çok çabalayacağım.Toplamda 6.cı ödülüm ilk ödül alışım gibi heyecanlıyım her zaman kariyerimde heyecanla ilerleyeceğim" diyerek hedeflerini söyledi.

Melek Mosso film galasına katıldı sevenleri yoğun ilgi gösterdi!

Ünlü şarkıcılardan Melek Mosso,Son zamanların iddialı yapımlarından "Prestij Meselesi" filminin galasına katıldı.Yapımcılığını Murat Tokat’ın üstlendiği "Prestij Meselesi"adlı filmin galası Kanyon'da yapıldı.

Galada Mosso,sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı sevenlerinin resim çekilme isteklerini kırmadı.Siyah Renkli elbisesi ile güzelliğini konuşturan Melek Mosso gala gecesinde en fazla dikkat çeken ünlüler arasına girdi.

Prestij Meselesi'nin galasına ünlü akını!

Geçtiğimiz günlerde galası yapılan son zamanların iddialı yapımlarından birisi olan "Prestij Meselesi" filmi yapıldı ve galaya katılanlar filmi çok beğendiklerini belirtti. Hem Prestij Müzik’in kuruluş dönemini hem de Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in starlığa uzanan yolculuklarını konu alan, yapımcılığını Murat Tokat’ın üstlendiği "Prestij Meselesi"adlı filmin galası Kanyon'da yapıldı.Gösterim sonrası tebrikleri kabul eden Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent ile Hilmi Topaloğlu’nun eşi Semiha Topaloğlu’nu yanına davet etti. Levent ve Topaloğlu, geçmiş yıllara dair anılarını misafirlerle paylaştı.

Geceye ünlü isimler davet edildi.Geceye katılan ünlü isimler arasında Melek Mosso,Mustafa Topaloğlu,Funda Arar ,Sefo,Edis,Erkan Petekkaya,Orhan Gencebay, Ömür Gedik, Sevval Şahin gibi isimler vardı.Geceye katılan ünlüler sevenlerinin resim çekilme isteklerini kırmadılar.Gece Sonunda birde farklı bir mekanda After Party yapıldı.

GÜLŞEN ANTALYA’DA NEFESLERİ KESTİ

Türk pop müziğinin kraliçesi Gülşen, Antalya'da Nirvana Otel ‘in Cosmos Theatre sahnesinde hayranlarını yine büyüledi.

Sahnede her geçen gün devleşen, performansı ve güzelliği ile izleyenleri kendisine hayran bırakan Gülşen'in haftalar öncesinden sold out olan konseri çok yoğun bir ilgiyle karşılanırken izdihama yol açtı.

Gülşen iki saat süren konserinde performansı, tamamı Swarovski taşlarla kaplı tulumu ve muhteşem fiziğiyle nefesleri kesti. Geniş kitlelerin dilinde marş olan tüm hit şarkılarını peşi sıra söyleyen Gülşen, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir konsere daha imzasını attı.

Gülşen ‘in bir sonraki konseri 11 Şubat İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleşecek.

INTERNATIONAL DIAMOND PRESTIGE ÖDÜL TÖRENLERİ START VERDİ

10 Nisan 2023’te gerçekleşek muhteşem galada iş, sanat, spor, televizyon ve magazin dünyasının en seçkin isimleri buluşuyor!

10 Nisan 2023 Pazartesi gecesi BG Production sahibi BARIŞ GÜLAY yönetiminde gerçekleşecek gecede iş, sanat, spor, televizyon ve magazin dünyasının en seçkin isimlerinin katılımıyla YILIN ELMASLARI ödüllerine kavuşacak. Basın ve magazincilerin hazır bulunacağı yıldızlar geçidi gibi gecenin sunuculuğunu başarılı manken Oksana Kuznetsova ile reklam filmlerinin aranılan yüzü Fırat Akıllı üstleniyor. Organizasyonu üstlenen ünlü sanatçı Barış Gülay, “Tüm katılımcılarımıza hem güzel bir gece yaşatmayı, hem de aynı zamanda kaliteyi hissettirmeyi hedefliyoruz. Tüm katılımcılara hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Geniş katılımla adeta yıldızlar geçidi gibi geçmesi beklenen gegecede YILIN ELMASLARI ödüllerine kavuşurken kırmızı halı röportajlarında ise Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil ederek dereceler elde etmiş tescilli güzellerimiz Buse Ilgaz, Nevide Çiçek ve İlknur Bozkuş göze çarpıyor.

Yeni Şarkıları tüm dijital platformlarda!

Harmanadam ve Gökhan Türkmen düeti ‘Kendini Bozmadan’

tüm dijital platformlarda yayına girdi

GTR Müzik bünyesinde üretmeye devam eden Harmanadam; ‘Paletler’,’ ‘Avunuyor İnsan’ ve ‘Yara’ adlı başarılı teklilerinden sonra Gökhan Türkmen’le düeti ‘Kendini Bozmadan’ dijital müzik marketlerde.

Sözü müziği kendisine ait ‘Kendini Bozmadan’ için Harmanadam; ‘’Tutkularımızın peşinde, toplumsal yaşantımızda veya ikili ilişkilerimizde girdiğimiz kabın şeklini almadan, koşullar ve sonuçlar ne olursa olsun karakterimizden ödün vermememiz gerektiğini betimleyen şarkı Kendini Bozmadan. Gökhan Türkmen ile birlikte gerekli hissiyatı verdiğimizi düşünüyorum.’’ diyor.

Şarkının video klibi; 1985 yılı sonrası terkedilmiş, sadece 8 kişinin yaşadığı ve şimdilerde sit alanı ilan edilen Ödemiş’in Lübbey Köyü’nde çekildi. Köyün bu doğal coğrafi yapısı, klibin konusununda esin kaynağı oldu. İki müzisyenin köyün sokaklarının arasında kaybolup birbirlerini aramasını anlatan video klibin yönetmenliğini; Gökhan Fırat üstlendi.

İKİLEM’DEN BEKLENEN ŞARKI GELDİ!

2020 yılında yayınladıkları “Bir Sebebi Var” isimli şarkılarıyla Türkiye’nin dört yanında 7’den 70’e tüm müzikseverlerin sevgisini ve beğenisini kazanan İkilem'in kısa bir süre önce duyurusunu yaptığı yeni çalışması “Aç Bu Şarkıyı” tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.

MURAT GÜNEŞ’TEN İKİLEM’E ÖZEL ŞARKI!

Sürpriz şarkının sözü ve bestesi birçok hite imza atan ünlü müzisyen Murat Güneş’e ait. İkilem için özel olarak kaleme alınan çalışmada grubun müzikal ruhu ve enerjisi her saniye dinleyiciyle içselleşiyor. Grubun alternatif pop tarzında düzenlediği “Aç Bu Şarkıyı” eski ve yeni pop müzik tarzının birleştiği tam bir dönem manifestosu.

163 YILLIK KAHVEHANEDE VİDEO KLİP!

Başarılı grubun video klibinin bir bölümü İstanbul’un tarihi ilçesi Balat’ta gerçekleşti. 1860 yılına ait 163 yıllık semtin en eski kahvehanesinde kalabalık bir ekiple gerçekleşen çekimlerin yönetmenliğini ise Mustafa Özen, üstlendi. Old Fashion giyim tarzı ile sevenlerinin karşısına çıkan İkilem’in stylisti Geco oldu.

İkilem’in yeni single’ı “Aç Bu Şarkıyı” 3 Şubat Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla yayınlandı!

Anıl Emre Daldal & Ege Sel “Kayboldum”

YENİ SINGLE!

Dijital müzik platformlarında milyonlarca dinleme rakamlarına ulaşan alternatif sahnenin başarılı ve üretken ismi Anıl Emre Daldal yeni çalışmasında Ege Sel ile yan yana geldi!

“Kayboldum” ismini alan single 3 Şubat’ta Avrupa müzik markasıyla tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı!

Ege Sel’in ilk profesyonel çıkışı olacak parçanın sözü, müziği ve düzenlemesi Daldal imzası taşıyor. Bilal Aydın yönetmenliğinde çekilen video klip şarkı ile eş zamanlı olarak müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.

Yeni şarkısıyla Güneş gibi doğuyor

Hip-Hop ve R&B denilince Türkiye’de ilk akla gelen isimlerden biri olan Güneş, Sony Music Türkiye ile olan yolculuğuna “yok muydu vaktin bana?” isimli single’ı ile çıkıyor.

3 Şubat’ta çıkan yeni şarkısında Güneş, sözü ve müziği kendisine ait, düzenlemesi ise Ege Taştan, Kachi, Wonda ve Kenvy’e olan şarkı ile yeni bir maratona başlıyor.

Bir anlamda ikinci albümünün ilk single’ı olma özelliğini taşıyan “yok muydu vaktin bana?” şimdiden TikTok’ta kazandığı hype ile Atlantis’in başarısını devam ettireceğini kanıtlıyor.

Sanatçının yeni şarkıları peşi sıra gelecek ve 12 Mart’taki Volkswagen Arena konseri öncesinde dinleyiciyle buluşmuş olacak.

Güneş’in yeni şarkısı “yok muydu vaktin bana?”, 3 Şubat’ta Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlandı.

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