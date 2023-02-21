Sedat SARIKAYA

Elçin Sangu : Yardımları ne olursunuz alın. Ne olur Utanmayın !

Ünlü oyuncu Elçin Sangu da sosyal medya hesabından sık sık yardım ve destek çağrısında bulunuyor. Oyuncu, yayınlandığı videoda "Hijyenik ped almak ayıp değil bu doğal bir ihtiyaçtır lütfen bunu almaktan istemekten çekinmeyin!" ifadelerini kullandı.

Bölgeye yapılan ped yardımlarıyla ilgili konuşan Sangu, kadınların ped istemeye çekindiğini belirtti. Oyuncu "Bu su içmek, yemek yemek kadar normal bir ihtiyaç. Ne olursunuz yardımları alın. Ne olur utanmayın" ifadelerini kullandı.

Ziynet Sali : Geçmiyor Geçmeyecek....

Ünlü Sanatçılardan Ziynet Sali sosyal medya hesabından videolu paylaşımının üstüne " Bu depremde canımızı yakanlardan, gencecik umutları söndürenlerden, hayatları yarım bırakanlardan, hayalleri çalanlardan sadece birisi. Yaptıkları hileleli binalarla canların gitmesine neden olan HERKES umarım cezasını bulur… Çok üzgünüm… Geçmiyor Geçmeycek…" diye yazarak paylaşım yaptı.Yaptığı paylaşımına sevenleri de destek verdi.

Haluk Levent şu ana kadar yapılan çalışmaları ve harcamaları açıkladı!

Ahbap kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından deprem için toplanan yardımlardan şu ana kadar 504 milyon TL harcama yaptığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent, şu ifadeleri kullandı;

“*Ahbaplar şu ana kadar 504 milyon TL harcama yapmış. Turmob ile yapılan faaliyetlerle ilgili öncelikle 06.02.2023-28.02.2023 tarihlerini kapsayan döneme ait Özel Amaçlı Güvence Denetimi yapılacak daha sonra da bu denetimlerini 3 aylık dönemler itibariyle gerçekleştirecek.

*Bu 514 milyon TL harcamanın 446 milyon TL’si AFAD’ın belirlediği yerlere kurulacak konteynırlara ödendi. Çok daha detaylı bilgileri faturasına kadar 28 Şubat tarihinde sitemize yükleyeceğiz.

*Ahbap Muhasebe bana ulaşamamış 2 saattir. Az önce konuştuk. 446 milyon konteyner demişim. Halbuki açılımı şöyleymiş; 3600 adet Konteyner alımı : 278.831.000,00 TL. 13.250 adet Çadır alımı: 145.446.500,00 TL. 6.377 adet Yatak alımı: 2.884.346,00 TL. 25.428 adet Battaniye, Nevresim, Yastık, Yorgan vb alımı: 5.824.989,99 TL. 459 adet Jeneratör alımı: 8.821.773,85 TL. Çadır Elektrik Sistemi: 1.121.304,83 TL. Daha önce belirttiğim gibi 28 Şubat’ta http://Ahbap.org sitesinde yayınlanacak.

*Arkadaşlar Ahbapların belirttiği bu konteynerlar nakliye dahil fiyat. 1800 tır ile taşınacak bu konteynerlar. Artı KDV var. Yani yaklaşık 60 bin TL civarı düşünebilirsiniz. Zaten raporlarda tek tek belirtilecek. 28 Şubat’ta. Son olarak konteynerlerin içi dolu. Tuvaleti banyosu ve mutfağı var.”

Derya Uluğ : Unutmayalım,Unutturmayalım ....

Yıkılmış bir evin fotoğrafını paylaşan şarkıcı Derya Uluğ , şu ifadeleri kullandı:" Felaketi yaşayanların, içlerinde büyüyen kocaman acıları saklayıp ne kadar metanetli durduklarını, çocukların bir oyunla, bir oyuncakla bile o çaresizlikte gülümseyebildiğini, büyüklerin anlatmaya, konuşmaya ihtiyacı olduğunu, hem enkazlarda hem ihtiyaçlarda halkın halka karşılıksız, gönülden yardım ettiğini ve depremzedelerin müteşekkir olduğunu, fotoğraflar ve videolarla anlatılamayacak şekilde yıkılmış, yok olmuş şehirleri, Hatay'ın tüm çaresizlikler içindeki dik duruşunu, kaybedilen canları, cananları ve burada ayakta durmaya çalışan insanları unutmayacağım." Ünlü isim, mesajını; "Oradaki insanları, onlar normal hayatlarına dönene kadar unutmayalım, unutturmayalım..." sözleriyle noktaladı.

GÖKHAN TÜRKMEN

DEPREMDE MAĞDUR OLAN GENÇLERİMİZİN

EĞİTİMİNE DESTEK OLUYOR

#büyüthayallerini

Şarkıları ve yer aldığı projelerle, her dönem dinleyenlerinin takdirini kazanan Gökhan Türkmen, 10 ilde meydana gelen deprem felaketinin yaralarını sarmak için, sanatçı hassasiyetiyle yaşanılan üzüntülere ortak oluyor.

İklim krizi, kentsel dönüşüm, doğa direnişleri, sürdürülebilirlik, küresel ısınma, artan doğal afetler gibi yıllardır var olan tüm meselelere bugüne kadar Türkmen, üretimleri ve aktivist kişiliğiyle hep destek oldu.

Deprem felaketi nedeniyle yaşadığımız tarifsiz üzüntü karşısında, her birimiz elimizden gelenin en iyisini, en duyarlı haliyle yapmaya gayret gösterirken, gerek bireysel gerekse toplumsal ölçekte Gökhan Türkmen’de ekibiyle birlikte aldığı ortak kararı hayata geçiriyor.

Sürdürülebilir bir fayda yaratabilmek için, “Gökhan Türkmen 2023 Türkiye Turnesi” kapsamında yer alan tüm konserlerin belirlediğimiz bilet sayısı kadar geliri ile depremde mağdur olan gençlerimizin eğitiminde kullanılmak üzere; “İstanbul Vakfı"nın #büyüthayallerini adlı burs projesini destekliyor.

Gökhan Türkmen, bir yıl boyunca verdiği her konserinden elde edilen gelirin belli bir miktarını bağışlayarak, oldukça sert yaşanan bu dönemde Türkiye gerçekliğinin değişimine el uzatıyor.

#büyüthayallerini

GTR Müzik

Yeşil Kasaba " Sesimi Duyan Varmı " İle depremzedelere bağışta bulunacak!

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm Türkiye tek yürek oldu. Yeşil Kasaba'da Depremzede vatandaşlarımıza destek olmak amacı ile " Sesimi Duyan Varmı " şarkılarını yayınladı.

MERKEZ ÜSSÜ KAHRAMANMARAŞ OLAN BÜYÜK DEPREMDE FELAKETİ YAŞAYAN DEPREMZEDE VATANDAŞLAR İÇİN YARDIM AMACIYLA YAZILMIŞ İLK VE TEK ŞARKI!

Yeşil Kasaba en son calışması "Sesimi Duyan Varmı " isimli şarkısının tüm gelirini depremzedelere bağışlayacak.Yeşil Kasaba bu sosyal sorumluluk projesi ile şimdiden bir çok kesimin takdirini kazanmış durumda oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan büyük Depremde felaketi yaşayan Depremzede vatandaşlar için yardım amacıyla yazılmış ilk ve tek şarkı olma özelliğini de taşıyor.Yeşil Kasaba'dan M.Selçuk Katıoğlu "Gaziantep'li olarak çok üzgünüm Kocaeli'de yaşıyorum ama depremi Antep'li hemşerilerim ile beraber hissettim.Yaşanan olaylardan dolayı derin üzüntü duyuyorum" derken Mor Narpın'da " Yaptığımız bu projeden gelecek gelirin tamamını depremzedelere yardım yaparak kullanacağız.Depremzedelerin ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamaya çalısacağız.Devletimize katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceğiz " diyerek açıklamalarını bitirdiler.