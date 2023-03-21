Sedat SARIKAYA

Aleyna Tilki “Başıma Belasın” tüm dijital platformlarda!

Çıkardığı her şarkısı ile müzik listelerinin ilk sırasında yer alan dinlenme rekorları kıran, Aleyna Tilki, uzun bir aranın ardından “Başıma Belasın” adlı yeni şarkısıyla bugün tüm dijital müzik platformlarında sevenleriyle buluştu.

Her söylediği ve yaptığı olay olan ancak üretmekten vazgeçmeyen Aleyna Tilki, ‘Cevapsız Çınlama’, ‘Sen Olsan Bari’, ‘Yalnız Çiçek’, ‘Dipsiz Kuyum’, “Tanırım İntiharı” şarkılarının ardından kariyerine sözü müziği Emrah Karakuyu, düzenlemesi Nushadow imzalı şarkısı “Başıma Belasın” ile devam ederken şarkısının klibinin yönetmenliğini de önümüzdeki hafta kendisi yapacak.

Edis’ten güçlü ve zamansız bir single: ‘BANA MI?’

Yayınlanan her şarkısı liste başı olan ve milyonlarca kez dinlenen hit’lere imza atan Edis’in merakla beklenen yeni single’ı ‘BANA MI?’ tüm müzik platformlarındaki yerini aldı. Son şarkılarıyla milyonların zihninde iz bırakan Edis, bu kez duygusal bir single ile dinleyicileriyle buluştu. Yılın ilk Edis şarkısı olan 'BANA MI?', ünlü yıldızın pop dünyasına kazandırmaya çalıştığı yeni bakış açısının önemli parçalarından biri. Diğer müzik türleriyle harmanlanarak gelişimini sürdüren Türkçe Pop Müziği’nin önemli örnekleri arasında yer alması beklenen parça, pop anlayışına yeni bir yorum getiriyor. Güçlü müzik altyapısı, duygusal sözleriyle dikkati çeken ‘BANA MI?’ şarkısında söz ve müzikte Emrah Karakuyu; düzenlemede ise Devrim Karaoğlu ve Can Volkan'ın imzaları bulunuyor.

“Kalplerimize dokunacak”

Edis’in yeni single’ı sözleriyle bir aşkı anlatıyor gibi görünse de dinleyenlere sadece bir aşkı değil aslında birçok duygunun ifadesini hissettiriyor. Güçlü, zamansız ve ‘kalplere dokunan’ bir şarkı olarak yorumlanan ‘BANA MI?’, dinleyicilerde anlam bulacak.

‘BANA MI?’ EDS Company & DMC & Warner Music Group yapımcılığında tüm müzik platformlarında yayında.

Ufuk Beydemir’den Dolunay'a duygusal yorum!

2023 yılında da üretimine hız kısmeden devam eden Ufuk Beydemir, “Dolunay” şarkısına yaptığı cover’ı dinleyicisi ile buluşturmaya hazırlanıyor. Akustik tarzda yorumları büyük ilgi toplayan Beydemir’in “Dolunay”daki duygu yüklü yorumu ile parça ön plana çıkıyor.

Pop rock soundundaki teklinin düzenlemesinde Ufuk Beydemir, İbrahim Çığşar, Cihan Reşit Köse, Mehmet Akgün ve Abdulkadir Çığşar işbirliği var. Gitarlarda Ufuk Beydemir’e İbrahim Çığşar eşlik ediyor, davul Mehmet Akgün’e, bas gitar ise Cihan Reşit Köse’ye emanet. Teklinin kolaj olan kapak tasarımında İpek Filiz Yazıcı Beydemir imzası var. Söz ve müziği Çağatay Mehmet Özkan’a ait olan “Dolunay” akustik-balat tarzında yeniden yorumlandı.

“Dolunay” şarkısı Jeremy Productions etiketi ile 17 Mart’ta tüm dijital platformlarda yayında!

SEDA YÜKSEL’DEN ‘ZIPKIN’GİBİ BİR ŞARKI

Sesiyle ve şarkılarıyla dikkatleri üstüne çekmeye başlayan Seda Yüksel, yeni teklisi ‘Zıpkın’ ile yeniden sahalara geri dönüyor. 17 Mart Cuma günü video klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda Alex-t Prodüksiyon etiketiyle yayınlanacak şarkının yaratıcı prodüktörü Alex Tataryan.

Sözleri Alex Tataryan Aysun Aydın müziği Alex Tataryan’a ait şarkıdaki ud, keyboard ve gitarları çalan Metehan Köseoğlu aynı zamanda Zıpkın’ın aranjörlüğünü üstlendi.

Okyanus Olmak İstiyorum…

Parlak müzikal renkliliğe sahip Zıpkın; her insanın hayatından gelip geçmiş çeşitli hâllerin bıraktığı duygular etrafında örülmüş bir anlatım yapısına sahip. Seda Yüksel bu şarkı için yolculuğunu “Her insan bir su damlasıdır, ben okyanus olmak istiyorum’’ diyerek bahsediyor.

Yapımcı Serkan Tuğcu'dan Ses Getirecek yeni proje!

Daha önce pek çok film ve reklam filmi yönetmenliğini yapan son zamanlarda da yapımcılığa yönelen Serkan TUĞCU’dan ses getirecek yeni proje: FENOMEN EVİ!

Geçtiğimiz yaz Hatay’da çekilen ve önceki sezonlarda ulusal kanallarda yayınlanan OPERASYON isimli yarışma programının yapımcılığını üstlenen Serkan TUĞCU, yine bir yarışma formatıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada fenomen olan 5 erkek ve 5 kadın yarışmacının kıyasıya yarışacağı ve kazanan yarışmacının 1.000.000 TL alacağı sıra dışı yarışma programı FENOMEN EVİ’nin yapımcılığını yapacak olan TUĞCU; yarışma başvurularına talebin fazla olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Yaz aylarında çekimlerine başlanacak olan proje Eylül ayından itibaren dijital platformlarda yayın hayatına başlayacak. Sunucu ve popüler yarışmacıların isimleri ise sır gibi saklanıyor.

KING'İN REKORTMEN ŞARKISINA HİNDİSTAN'IN MİLLİ ENİŞTESİ NICK JONAS'LI VERSİYON!

Ekim ayından itibaren tüm dünyada 400 milyondan fazla dinlenerek viral videoların fon müziği haline gelen Hindistan'ın pop yıldızı King'in Maan Meri Jaan şarkısı, ABD'nin pop ikonu Nick Jonas işbirliği ile Maan Meri Jaan (Afterlife) versiyonuyla 10 Mart tarihinde dinleyicilerle buluştu.

Hindistan'ın en büyük sanatçılarından King'in dünyayı kasıp kavuran şarkısının yeni versiyonunda, yine Hindistan'ın büyük yıldızlarından Priyanka Chopra'nın eşi ve Brothers üyesi ABD'li Nick Jonas'ın dahil olduğu Maan Meri Jaan (Afterlife) yayınlandığı günden itibaren müzik severlerden tam not aldı.

Romantik bir pop şarkısı olan Maan Meri Jaan (Afterlife), geleneksel Hint enstrümanlarını pop synth'ler ve davul partisyonları ile birleştirerek ortaya çıkardığı altyapıyı, Nick Jonas'ın dahil olmasıyla İngilizce ve Hintçe'den oluşan iki dilli yapısı ile harmanlayarak daha geniş bir kalabalığı kucaklıyor.

Yılın en heyecan verici pop işbirliklerinden biri olan ve kolektif bir çalışmanın ürünü olan şarkıda David Arkwright, King, Miranda Glory, Natania Lalwani, Nick Jonas ve Paris Carney şarkının sözlerine imza atarken, yine David Arkwright, King, Miranda Glory ve Miranda Glory şarkının bestesinde ortak bir çalışma ortaya koyuyor.

Her iki sanatçının da yer alacağı şarkının video klibi yakın zaman sonra izleyicilerle buluşacak.

King X Nick Jonas'ın Maan Meri Jaan (Afterlife) şarkısı Warner Music India etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımda!

Yeşil Kasaba& Mor Narpın Kahve Deryası İskele Plus'ta müzik ziyafeti!

Aldığı ödüller ile başarïlarını ispatlayan Yeşil Kasaba &Mor Narpın 'ın geçtiğimiz günlerde Kahve Deryası İskele Plus'ta sahne aldığı konser coşkulu geçti.

Konser turnesine devam eden Yeşil Kasaba&MorNarpın ile sevenlerini konserlerinde adeta coşturdu.MorNarpın sesi ve giyim tarzı ile seyircilerden tam not aldı. Sahnede söylediği Azerbeycan şarkıları ile Azerbeycan havasını getirdiler ve sevenlerini söyledikleri Azeri havasında dans ettirerek coşturttu. Unutulmaz şarkılar "Yanarım" , "Arapsaçı" , " "Yak Gel " gibi slow şarkılar ile ritmi zaman zaman düşüren "Yolcu Yolunda Gerek" , Köfn grubunun popüler şarkısı "Bir Tek Ben Anlarım "gibi şarkılar ile eğlenceyi zirveye çıkaran Yeşil Kasaba&MorNarpın geniş repertuvarı ile tam not almayı yine başardı.Yeşil Adam'da sahnede söylediği şiirler ile sevenlerinden tam not aldı. "Sahnelerin tozunu sahne alarak attıracağız.Sahnelerde olmak bize yakışıyor. Konserimize gelenler büyük bir keyifle evlerine dönüyorlar bu bizim için tabi ki büyük mutluluk oluyor." diyerek seyircilerle sahnelerinde sohbet etmeyi ihmal etmediler.

Cemre Esel Yeniden Doğdum Ben Çıktı!

Cemre Esel, “Yeniden Doğdum Ben” adlı yepyeni şarkısını 17 Mart’ta yayınlandı!

2021 yılında yayınladığı “Kayboldum Çoktan” adlı çıkış şarkısını “Seni Görüyorum”, “Yaşım Kaç Olmuş” ve “Bi Haber” gibi sevilen şarkılarıyla takip eden Cemre Esel, yepyeni şarkılarını yayınlamaya hız kesmeden devam ediyor!

Sözü ve müziği Esel’e, düzenlemesi Burak Bedirli’ye ait olan “Yeniden Doğdum Ben” adlı alternatif pop türündeki şarkının fotoğraf çalışmaları Parya Ghaderi objektifinden çıktı.

Single, Avrupa Müzik markasıyla tüm müzik mağazalarında!

DOU YENİ NESİL BİR ŞARKI İLE BAHARA MERHABA DEDİ!

İlk teklisi Senin İçin ve ardından yayımladığı Yakın Kal isimli şarkısı ile genç neslin dikkat çeken isimlerinden DOU, Pop ve R&B tarzı harmanlayarak hazırladığı Poetry isimli yepyeni şarkısını Warner Music Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

'' Sevgili bir şiir gibidir.''

Poetry şarkısında dinleyicilere hem romantik hem de hareketli bir şarkı sunan DOU, proje ile ilgili duygularını ise şu şekilde dile getiriyor: ''Sevdiğim kadına yazdığım sözleri de içeren Poetry isimli yeni çalışmamda insan aşık olduğu zaman nereye baksa aşık olduğunu görür hissini sözlere döküyorum. Benim için sevgili, kalbimle aynı ritimde okunan bir şiir gibidir ve aynı zamanda da evim gibidir. Şarkıda da bu duyguları vurguluyorum. Şarkı akılda kalan sağlam baslara ve melodiye sahip. Hem romantik hem de hareketli bir şarkı olan Poetry'de sevdiklerinize gönderme yapabileceğiniz olumlu ve sevgi dolu ifadeler bulunuyor.''

Doğu ve Batı kültürüne özel bir merakı olan DOU, farklı bakış açılarını bir araya getirerek kendi tarzını yarattığı şarkılarında herhangi bir müzik tarzına bağlı kalmadan özgür ruhunu ortaya koyuyor.

Poetry şarkısında da bu özgür ruhu ve deneyselliği hissettiren genç sanatçı, Türkçe ve İngilizce sözlerden oluşan Poetry şarkısının söz ve bestesine kendi imzasını atarken, projenin prodüktörlüğünü Serhat Şensesli üstleniyor.

DOU'nun yeni şarkısı Poetry, 17 Mart itibarıyla Warner Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımda!